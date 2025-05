Cách Nga đảm bảo an ninh cho Duyệt binh Chiến thắng

Nga triển khai đông đảo lực lượng và các khí tài phòng không, tác chiến điện tử hiện đại, nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho lễ Duyệt binh Chiến thắng.

Nga hôm nay tổ chức lễ Duyệt binh Chiến thắng kỷ niệm 80 năm ngày Hồng quân Liên Xô đánh bại phát xít Đức, kết thúc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga. Tổng thống Vladimir Putin cùng nhiều lãnh đạo thế giới sẽ có mặt tại sự kiện.

Tính biểu tượng cao của sự kiện khiến Nga đối mặt áp lực lớn trong đảm bảo an ninh cho lễ diễu binh, trong bối cảnh quân đội Ukraine gần đây tiến hành một số cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) tầm xa vào lãnh thổ Nga.

Ngày 6-7/5, hàng loạt UAV tự sát tầm xa Ukraine đã tấn công các mục tiêu ở miền tây Nga. Một số UAV xâm nhập không phận Nga hơn 750 km, vào cơ sở sản xuất cáp quang ở Tula, một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung cấp sản phẩm vũ khí và UAV của Nga. Thị trưởng Moskva S. Sobyanin cũng cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ nhiều UAV hướng về thủ đô trong các ngày gần đây.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận không quân nước này đã tấn công trung tâm điều khiển UAV của Nga gần làng Tetkino, tỉnh Kursk, vào ngày 5/6. Các nguồn tin của Nga cho biết thêm UAV Ukraine còn tập kích các kho đạn, cơ sở hậu cần, năng lượng ở Crimea, Bryansk, Rostov và Voronezh, gây một số tổn thất cho phía Nga.

Nga đã quyết định hủy lễ duyệt binh cấp địa phương tại một số nơi như Sevastopol, Krasnodar do lo ngại vấn đề an ninh.

Tổng thống Putin đã đơn phương đề xuất lệnh ngừng bắn ngày 8-10/5 với Ukraine, trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng. Quân đội Nga cam kết tôn trọng lệnh ngừng bắn, nhưng sẽ đáp trả "ngay lập tức" nếu Ukraine tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr không chấp nhận lệnh ngừng bắn ngắn ngày này, thay vào đó kêu gọi chấm dứt các hoạt động thù địch trong 30 ngày.

Để đối phó với các nguy cơ có thể xảy ra, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và các đơn vị khác đã triển khai loạt biện pháp an ninh nghiêm ngặt trước và trong lễ duyệt binh. Các biện pháp này bao gồm huy động lực lượng trực chiến quy mô lớn, kết hợp với công nghệ tiên tiến, nhằm đảm bảo sự kiện diễn ra an toàn.

Thiết giáp Nga chuẩn bị cho lễ Duyệt binh Chiến thắng. Ảnh: TASS

Hệ thống camera giám sát là một trong những công cụ quan trọng được FSB sử dụng để theo dõi và kiểm soát tình hình tại Moskva. Thủ đô Nga được trang bị mạng lưới camera an ninh dày đặc, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm như Quảng trường Đỏ, các tuyến đường dẫn đến trung tâm thành phố và các địa điểm công cộng đông người.

Những camera này được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận diện khuôn mặt, có khả năng phát hiện hành vi bất thường và theo dõi các đối tượng khả nghi.

Trong lễ duyệt binh, FSB đã gắn thêm camera tạm thời tại các khu vực diễn ra sự kiện, bao gồm cả các camera di động do lực lượng cảnh sát và vệ binh quốc gia vận hành. Hệ thống này cho phép các cơ quan an ninh giám sát theo thời gian thực, phát hiện kịp thời các mối đe dọa như UAV hoặc người mang vật liệu nổ.

Theo nguồn tin từ TASS, hơn 20.000 nhân viên an ninh, bao gồm lực lượng cảnh sát và Vệ binh Quốc gia, được huy động để đảm bảo an ninh tại Moskva, với hệ thống camera đóng vai trò trung tâm trong việc phối hợp hoạt động.

Nga còn bố trí hệ thống phòng không Pantsir-S1 trên nóc các tòa nhà cao tầng tại Moskva để bảo vệ khu vực diễn ra lễ duyệt binh. Ngoài ra, các hệ thống tác chiến điện tử (EW) tiên tiến như Silok và Cheryomukha cũng được triển khai để phát hiện, gây nhiễu và vô hiệu hóa UAV đối phương.

Hệ thống Silok có khả năng làm gián đoạn kênh điều khiển từ xa của UAV, khiến chúng bị vô hiệu hóa từ khoảng cách hơn 4 km. Việc triển khai các hệ thống này ở loạt tòa nhà cao tầng và khu vực ngoại ô có thể tạo ra một lá chắn điện tử bao quanh Moskva, ngăn UAV xâm nhập.

Chính quyền Moskva cũng lên kế hoạch áp dụng các biện pháp hạn chế truy cập Internet và hoạt động giao thông công cộng ngày 7-9/5.

Khoảng 4.000 nhân viên Vệ binh Quốc gia và các đơn vị đặc nhiệm đã được huy động bảo vệ các khu vực luyện tập duyệt binh và dò tìm vật thể đáng ngờ. Lực lượng này cũng trực tiếp tham gia đảm bảo trật tự công cộng, an ninh và đảm bảo phòng không theo các hướng có thể bị tấn công.

Trong quá trình chuẩn bị cho sự kiện, cảnh sát Nga tăng cường giám sát việc phóng các thiết bị bay không người lái vào thủ đô, bao gồm máy bay mô hình, UAV, drone và flycam. Bộ Nội vụ Nga cũng thiết lập vùng cấm bay ở thủ đô. Người dân và du khách đến Moskva được khuyến cáo không sử dụng pháo hoa vào dịp này.

Các sân bay tại Moskva áp dụng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt từ ngày 30/4 đến hết 11/5, với lệnh cấm tất cả chuyến bay dân sự. FSB phối hợp với lực lượng không quân Nga triển khai hệ thống radar và phòng không xung quanh các sân bay để phát hiện và đánh chặn UAV.

Một khối duyệt binh Nga trong lễ tổng duyệt ngày 7/5 ở Quảng trường Đỏ. Ảnh: TASS

Hành khách và hành lý tại các sân bay phải trải qua quá trình kiểm tra an ninh gắt gao, với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ và thiết bị phát hiện chất nổ. Các biện pháp này nhằm đảm bảo rằng không có mối đe dọa nào có thể xâm nhập vào Moskva thông qua đường hàng không trong dịp lễ.

Để giảm thiểu nguy cơ tấn công khủng bố và đảm bảo giao thông thông suốt, chính quyền Moskva đã cấm lưu thông trên một số tuyến đường chính dẫn đến Quảng trường Đỏ trong các ngày 7-9/5. Chỉ các phương tiện được cấp phép, chủ yếu là xe quân sự và xe của lực lượng an ninh, mới được phép di chuyển trong những khu vực này.

Việc cấm đường không chỉ giúp kiểm soát đám đông mà còn tạo điều kiện cho lực lượng an ninh triển khai các biện pháp tuần tra, phản ứng nhanh. Các chốt chặn được cảnh sát giao thông, Vệ binh Quốc gia thiết lập, đảm bảo những người không có thẩm quyền sẽ được phép tiếp cận khu vực duyệt binh.

Những nỗ lực này không chỉ nhằm bảo vệ lễ duyệt binh, mà còn gửi đi thông điệp rằng Nga có khả năng ứng phó với mọi thách thức an ninh, ngay cả trong những thời điểm nhạy cảm nhất, giới quan sát nhận định.

Bạch Dương (Theo TASS, Parlament)