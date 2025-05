Cách nào uống rượu bia nói 'không' với bệnh viện?

Không uống quá liều, không pha lẫn rượu với các loại nước có ga hay caffein, cũng đừng lạm dụng thuốc giải rượu.

Trong dịp lễ, ngày nghỉ, mọi người gặp gỡ bạn bè, nhu cầu uống rượu bia tăng cao. PGS.TS Nguyễn Quang Dũng, Phó trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm, Đại học Y Hà Nội, chia sẻ một số mẹo uống rượu bia an toàn, giảm bớt nhức đầu, mệt mỏi, say nguội.

Cách uống

Uống từ từ, chậm rãi, không uống khi đói. Nên ăn no trước khi uống rượu bia. Uống nhiều nước lọc xen kẽ để nồng độ cồn trong cơ thể giảm đi đáng kể.

Mỗi ngày nam giới không nên uống quá 720 ml bia hoặc 300 ml rượu vang hoặc 60 ml rượu whisky. Nữ mỗi ngày không nên uống quá 360 ml bia hoặc 150 ml rượu vang hay 30 ml rượu whisky.

Không để cho trẻ em và vị thành niên uống rượu bia. Cố gắng kiểm soát lượng uống ở mức nguy cơ thấp nhất trong một lần.

Không pha rượu

Pha rượu với những loại nước có ga, bia, caffein, hoa quả công nghiệp nhiều phẩm màu... rất có hại cho sức khỏe. Pha rượu không rõ nguồn gốc, pha theo cảm tính, không có công thức, tỷ lệ... uống có nguy cơ ngộ độc, như buồn nôn, nôn, đau đầu, chóng mặt, đau bụng, nặng hơn nữa là rối loạn tri giác, mất ý thức, hôn mê, tử vong.

Khi uống rượu pha, cơ thể có cảm giác hưng phấn, dễ bị say nhưng lại gây mệt mỏi, uể oải khi thức dậy. Người bị suy giảm miễn dịch, người có bệnh mạn tính như gan, thận, dạ dày, đại tràng, ung thư, càng không nên tự ý pha hay lạm dụng rượu.

Sau uống rượu, mọi người đều chuếnh choáng, mệt mỏi, đau đầu cần bổ sung năng lượng để hồi phục. Ảnh: Nguyễn Huyền

Uống rượu bia sau vận động mạnh

Sau vận động, cơ thể thường bị mất sức, mất nước, rối loạn điện giải, giảm dự trữ glycogen trong cơ. Uống rượu bia lúc này buộc gan thận phải làm việc nhiều để thải trừ chất độc. Rượu bia là chất lợi tiểu khiến bạn đi tiểu nhiều, mệt mỏi, rối loạn điện giải. Tình trạng này kéo dài khiến cơ quan bị quá tải, khả năng thải độc kém hơn.

Uống rượu bia khi cơ thể đang mệt mỏi, căng thẳng hoặc vận động thể lực quá sức cũng dễ say hơn bình thường. Lái xe trong tình trạng không tỉnh táo cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn, nguy hiểm cho bản thân và người đi đường.

Không lạm dụng thuốc giải rượu

Khi bị say rượu nên uống nhiều nước lọc để pha loãng lượng rượu đã uống vào, giúp quá trình đào thảo rượu ra ngoài cơ thể nhanh chóng. Sau đó, bạn có thể dùng chanh, cam quýt ngâm thêm gừng, mật ong, muối, sữa... để giảm mệt mỏi, nhanh tỉnh táo. Bạn cũng có thể uống nước dừa, nước mía... giúp bù đắp lượng nước cho cơ thể. Tuyệt đối không lạm dụng nước giải rượu, thuốc giảm đau đầu khiến cơ thể dễ bị ngộ độc hơn.

Nếu cảm thấy bất thường, mệt mỏi nhiều thì cần đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra ngay, không nên tự điều trị ở nhà.

Thùy An