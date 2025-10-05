Cách nào nhịn ăn sáng giảm cân ít hại sức khỏe?

Do công việc và thể trạng hơi béo, tôi thường nhịn ăn sáng. Cách nào nhịn ăn sáng vẫn an toàn sức khỏe, giảm cân hiệu quả? (Bích, 36 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Cách nhịn ăn sáng để đạt hiệu quả giảm cân cao nhất và an toàn cho sức khỏe là ngày đầu tiên hãy kiểm tra xem khả năng nhịn ăn của bản thân. Ví dụ tối hôm trước bạn ăn trước 20h, sáng hôm sau thức dậy uống một ly nước ấm, tiếp tục không ăn gì cho tới khi nào bạn thấy những dấu hiệu của cơn đói. Đây chính là mốc nhịn ăn sáng của bạn.

Cố gắng kéo mốc này càng dài càng tốt, mục tiêu sao cho sẽ đạt đến mốc buổi trưa để giảm cảm giác đói bụng, thèm ăn. Một số thực phẩm có thể bổ sung trong thời gian này là uống nước lọc, trà thảo mộc không chứa caffeine.

Khi bắt đầu nhịn ăn sáng để giảm cân từ 20h tối hôm trước cho tới mốc nhịn ăn sáng đã test ngày thứ nhất, từ mốc này cho tới bữa trưa, nếu đói, khoan hãy ăn vội mà hãy thử 5 cấp độ chống đói. Từ cấp độ thấp nhất trước (trong vòng 30 phút), nếu cơn đói không ổn mới thử cấp độ tiếp theo:

Cấp 1: Uống trà detox.

Cấp 2: Uống bột vỏ hạt mã đề và bột tảo xoắn.

Cấp 3: Ăn một đĩa salad hoặc rau củ hấp, luộc.

Cấp 4: Ăn một nắm trái cây không ngọt hoặc ít ngọt như táo, dưa gang...

Cấp 5: Bữa ăn nhẹ không tinh bột (bổ sung protein hoặc hoa quả như trái bơ...).

Yếu tố tâm lý cực kỳ quan trọng. Khi tâm trạng bất an, lo lắng, cơ thể sẽ đói rất nhanh. Trường hợp có bệnh nền, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng. Nhịn ăn sáng đúng cách giúp tăng tốc độ đốt mỡ, cải thiện các vấn đề rối loạn đường huyết, dần dần cơn đói đầu ngày sẽ không còn là trở ngại với bạn nữa.

Chuyên gia dinh dưỡng Phan Thái Tân

Học viện Dinh dưỡng tích hợp IIN (Mỹ)