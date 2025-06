Cách nào nhận biết thịt lợn sạch?

Tôi mua thịt băn khoăn không thể nhận biết được thịt lợn sạch hay bẩn. Dấu hiệu nào nhận biết để tôi an tâm lựa chọn? (Thúy, 40 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Nhìn chung, khi nhìn thịt lợn tại các quầy hàng, người mua chỉ có thể nhận định nó có tươi hay không, còn bản chất sạch hay không rất khó để biết. Lý do bởi để nhận biết thịt lợn có thật sự sạch hay không thì phải xem xét từ chuỗi cung ứng thịt. Nếu chuỗi cung ứng được tổ chức chặt chẽ tất cả các khâu thì sẽ có thịt lợn sạch, còn nếu chuỗi cung ứng tạp nham, ví dụ thịt từ lợn chết thì không phân biệt được.

Một trong những dấu hiệu quan trọng cần biết khi mua thịt heo là độ đàn hồi, cách này bạn dùng ngón tay ấn vào thịt rồi buông ra để kiểm tra, thớ thịt đàn hồi nhanh và có màu đỏ hồng chứng tỏ thịt tươi, còn thớ thịt nhão và da dày thì đó là lợn nái, nếu có lớp mỡ vàng là lợn bị bệnh. Nếu chạm tay vào bề mặt thịt lợn có chất tạo nạc sẽ thấy thịt không có độ đàn hồi do bị ứ nước bên trong. Khi thái thịt thành các miếng, thịt mềm nhũn, không đứng được, có nước gỉ ra. Thịt lợn tươi ngon và an toàn sẽ chắc thịt, khi thái không có nước gỉ ra.

Ngoài ra, miếng thịt lợn tươi ngon sẽ có màu đỏ nhạt hoặc màu hồng tươi, khi cắt, miếng thịt sẽ thấy màu hồng sáng, mềm mại, phần mỡ heo có màu sáng. Ngược lại, thịt heo ôi có màu sắc nhợt nhạt. Khi sờ vào miếng thịt sẽ thấy nhớt, phần tủy bị tróc ra khỏi thành ống, màu sắc tối hoặc ngả nâu. Thịt lợn nuôi bằng chất tạo nạc sẽ có màu sẫm hơn thịt heo sạch thông thường, thịt có những đốm đỏ xuất hiện trên da.

Thịt tươi sẽ có mùi đặc trưng. Nếu có mùi hôi khó chịu và tanh cho thấy miếng thịt không tươi, thậm chí bị ôi hoặc thịt lợn có chất tạo nạc. Ngoài ra, thịt lợn tươi ngon thường có lớp bì dày, mỡ dày khoảng 1,5-2 cm và phần thịt nạc dính chặt với nhau.

Đối với thịt lợn bị ôi, người bán hàng thường tẩm ướp hàn the, muối diêm... để đánh lừa cảm quan người tiêu dùng là thịt vẫn còn tươi. Do đó, khi mua thịt người tiêu dùng cần lưu ý miếng thịt có tẩm hàn the rất tươi, cầm thấy cứng nhưng khô, thớ thịt săn, không dính. Khi cắt sâu vào bên trong, thịt khá nhũn, chảy dịch, có mùi, có độ đàn hồi kém.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội