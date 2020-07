Cách 'má mì' chăn dắt trẻ em cho tỷ phú ấu dâm

MỹGhislaine Maxwell, 58 tuổi, quốc tịch Anh, từng bước dùng thủ đoạn tâm lý để chăn dắt trẻ em cho tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Ngày 2/7, Maxwell bị bắt và khởi tố tại bang New Hampshire vì cáo buộc khai man và âm mưu dụ dỗ trẻ vị thành niên thực hiện hành vi tình dục.

Theo cáo trạng, trong năm 1994-1997, Maxwell đã tuyển ba bé gái vị thành niên cho Epstein xâm hại. Bà ta ban đầu chiếm niềm tin của nạn nhân bằng cách hỏi han về cuộc sống, trường lớp, và gia đình. Sau đó, Maxwell cùng Epstein "dành thời gian xây dựng quan hệ bạn bè với nạn nhân" thông qua những lần đưa đi xem phim hoặc mua sắm.

Sau khi kết thân, Maxwell sẽ trao đổi về chủ đề tình dục, cởi đồ của mình hoặc đứng nhìn nạn nhân thay đồ để tạo cảm giác hành vi xâm hại tình dục là bình thường. Tiếp theo, Maxwell làm trước rồi dụ dỗ nạn nhân massage cho Epstein.

Ghislaine Maxwell (phải) có quan hệ thân thiết với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Ảnh: Getty.

Ngoài ra, khi Epstein đề nghị được lo liệu chi phí du lịch và cơ hội học tập cho nạn nhân, Maxwell sẽ khuyến khích các em chấp thuận để khiến đối phương "có cảm giác mắc nợ".

Epstein thường xâm hại nạn nhân tại nhà riêng, Maxwell đôi khi sẽ đứng ngay gần đó. Sự hiện diện của Maxwell "giúp làm nạn nhân cảm thấy yên tâm vì trong phòng còn có người phụ nữ trưởng thành", theo công tố viên cáo buộc.

Theo New York Post, Maxwell là con gái của ông trùm truyền thông và từng là bạn gái của Epstein. Bà ta đã lẩn trốn sau khi Epstein tự sát trong trại giam vào ngày 10/8/2019.

Quốc Đạt (Theo New York Post, The New York Times)