Cách ly tập trung 65 học sinh và giáo viên

Quảng Trị23 trẻ mầm non, 36 học sinh lớp 1 cùng 6 cô giáo phải cách ly tập trung do liên quan đến ca nhiễm nCoV.

Tại cuộc họp sáng 28/9, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Cam Lộ cho biết, liên quan đến ca dương tính với nCoV đầu tiên ở huyện, ngành y tế đã truy vết được 65 F1 tại trường Tiểu học, THCS Cam Thủy và trường Mầm non Hoa Sen (xã Cam Thủy). Trong đó có 23 cháu mầm non 3 tuổi, 36 em lớp 1, cùng 2 cô mầm non và 4 cô giáo tiểu học.

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Cam Lộ họp xử lý tình huống nhiều F1 là học sinh mầm non, tiểu học. Ảnh: Quang Hà

Xác định nguy cơ lây lan dịch bệnh nếu cách ly F1 tại nhà, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ, quyết định cách ly tập trung toàn bộ F1 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cam Lộ. "Chính quyền khuyến khích phụ huynh đi theo chăm sóc con em, đảm bảo nguyên tắc phòng dịch, không để lây nhiễm chéo", ông Tuấn nói.

Ngày 28/9, huyện Cam Lộ ghi nhận trường hợp đầu tiên dương tính với nCoV, là nam lái xe 37 tuổi, trú xã Cam Thủy. 7 người trong gia đình tài xế được đưa đi cách ly tập trung, trong đó có bé trai lớp 1 và bé gái 3 tuổi học ở 2 trường trên.

Đến nay, Quảng Trị ghi nhận 212 ca Covid-19.

Hoàng Táo