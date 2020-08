Cách ly tập trung 51 người sau kỳ thi tốt nghiệp THPT

Quảng NamSáng 18/9, 51 người tiếp xúc với chồng "bệnh nhân 981", là thầy giáo coi thi tốt nghiệp THPT ở huyện Phước Sơn, đã được cách ly tập trung.

Lãnh đạo thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn cho biết, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT ngày 9-10/8, chồng "bệnh nhân 981" ở phường Cẩm An, TP Hội An (lúc đó chưa công bố mắc Covid-19) đi coi thi ở điểm thi 50, hội đồng thi trường THPT Khâm Đức.

Ngày 18/8, sau khi Bộ Y tế công bố "bệnh nhân 981" mắc Covid-19, nhà chức trách điều tra dịch tễ, xác định chồng bệnh nhân sống cùng nhà là F1. Người này đã tiếp xúc với 51 F2 là học sinh, giáo viên, nhân viên khách sạn và lãnh đạo địa phương tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tất cả đã cách ly tập trung ở khu nội trú trường THPT Khâm Đức và sáng nay được lấy mẫu xét nghiệm.

Ngành y tế đang rà soát người tiếp xúc gần với F2 để đưa đi cách ly tập trung. "Trong thời gian thầy giáo ở huyện Phước Sơn coi thi thì những người tiếp xúc đều đeo khẩu trang, giữ khoảng cách", lãnh đạo thị trấn Khâm Đức nói.

Trường THPT Khâm Đức, nơi chồng "bệnh nhân 981" coi thi ngày 9-10/8. Ảnh: Minh Tân.

Nữ "bệnh nhân 981" 32 tuổi sống cùng chồng con ở phường Cẩm An, TP Hội An. Chị làm việc tại quán Bikini bottom, biển An Bàng, đến điều trị tại Khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵn từ ngày 13 đến 16/7.

Ngày 17 đến 25/7, chị xuất viện và ở nhà, sau đó lại đến Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hội An vào các ngày 26-31/7. Ngày 1-13/8, chị ở nhà và không tiếp xúc với ai. Ngày 14/8, chị lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính với nCoV. Nhà chức trách xác định "bệnh nhân 981" có 12 trường hợp F1, 29 F2.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, ở phòng 433 hội đồng thi trường THCS Lê Hồng Phong, thành phố Tam Kỳ có con trai "bệnh nhân 964" (lúc đó chưa công bố mắc Covid-19) tham dự. 24 thí sinh trong phòng thi sau đó đã được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm.

Từ ngày 25/7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 94 người mắc Covid-19 với nhiều trường hợp lây nhiễm trong gia đình. Trong đó, ba người tử vong, 13 ngươi xuất viện.

Đắc Thành