Cách ly 23 thí sinh sau kỳ thi tốt nghiệp THPT

Quảng Nam23 thí sinh cùng phòng với con trai "bệnh nhân 964" trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Sáng 18/8, ông Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch thành phố Tam Kỳ, cho biết trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ngày 9-10/8, con trai "bệnh nhân 964" (lúc đó chưa công bố mắc Covid-19) thi ở phòng 433, hội đồng thi trường THCS Lê Hồng Phong, thành phố Tam Kỳ. Trong phòng thi có 24 thí sinh, qua ra soát xác định 23 em ở thành phố Tam Kỳ, một em ở xã Tam Thái, huyện Phú Ninh.

Khu phố nơi "bệnh nhân 964" sinh sống được phong tỏa. Ảnh: Đắc Thành.

Sáng 17/8, sau khi Bộ Y tế công bố "bệnh nhân 964", nhà chức trách điều tra dịch tễ, xác định con trai bệnh nhân sống cùng nhà là F1. Em này đang cách ly tập trung, kết quả xét nghiệm lần một âm tính nCoV. Nhân viên y tế đã lấy mẫu kết quả xét nghiệm lần hai, hiện chưa có kết quả.

"Chúng tôi đang làm việc với nhà trường để tìm hiểu 23 thí sinh địa chỉ ở đâu, từ đó sẽ triển khai cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm", ông Ảnh nói và cho hay trường hợp không phải ở Tam Kỳ sẽ thông báo về địa phương để có biện pháp phòng Covid-19.

"Bệnh nhân 964", nữ, 49 tuổi làm ở bộ phận hành chính thuộc khoa Dinh dưỡng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Nam. Bà không tham gia làm xét nghiệm phòng chống Covid-19.

Ngày 11/7, bà dự đám cưới ở Đà Nẵng, ngày 25/7 tham gia lớp Đại học điều dưỡng tại trường Cao đẳng Phương Đông (Quảng Nam) với 46 học viên. Từ ngày 11 đến 15/8, bà đi siêu thị Coopmart Tam Kỳ và chợ ở phường An Mỹ vào cuối tuần, có đeo khẩu trang. Buổi sáng, bà mua đồ ăn ở quán gần nhà mang về.

Sau đó, bà đến CDC Quảng Nam làm việc và luôn mang khẩu trang, chỉ tiếp xúc với một đồng nghiệp cùng khoa. Ngày 13/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, hai ngày sau cho kết quả dương tính.

Thí sính Quảng Nam đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ngày 9-10/8. Ảnh: Đắc Thành.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Quảng Nam có hơn 16.500 thí sinh đăng ký dự thi, nhưng được chia thành hai đợt do ảnh hưởng của Covid-19. Đợt một ngày 9-10/8 có gần 7.500 thí sinh ở thành phố Tam Kỳ và 11 huyện Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Nông Sơn.

Đợt hai có hơn 9.000 thí sinh ở thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và bốn huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình sẽ được tổ chức khi Covid-19 được kiểm soát.

Từ ngày 25/7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 94 ca Covid-19 với nhiều trường hợp lây nhiễm trong gia đình, nhiều thứ hai sau Đà Nẵng. Tỉnh đang phong tỏa 9 khu dân cư với số dân hơn 4.000.

Đắc Thành