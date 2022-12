Cách lấy may trong năm mới của người dân khắp thế giới

Cũng liên quan đến món ăn may mắn trong năm mới, người dân ở miền nam nước Mỹ thường ăn món đậu mắt đen, thịt lợn hun khói, bắp cải xanh và cơm. Người dân tin rằng, khi ăn món này, họ sẽ gặp may mắn, thịnh vượng và bình an suốt năm. Ảnh: E Meals