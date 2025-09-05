Tôi khó chịu với những câu hỏi cộc lốc của nhân viên sân bay

Tôi có những trải nghiệm không vui, về thái độ 'bề trên' và những câu hỏi cộc lốc tại sân bay khi làm thủ tục.

Vừa rồi tôi và người thân có chuyến bay quốc tế. Khi đẩy vali vào cổng đi D1, một nhân viên bảo vệ bước nhanh ra hỏi rất cộc lốc: "Đi mấy người?".

Sau khi trả lời đi hai người, nhân viên này yêu cầu: "Cho xem hộ chiếu và vé máy bay".

Lúc đó điện thoại người thân tôi hết pin nên không cho xem được vé, dù trong hộ chiếu có visa, người này vẫn tỏ vẻ rất khó chịu, vừa quay mặt ra cửa vừa nói "vậy ra ngoài khi nào có pin rồi vào". Một nhân viên khác đến quát "anh kia, mời ra ngoài".

Tôi thấy cách cư xử này cực kỳ bất lịch sự nhưng không muốn cự cãi lớn tiếng nên đã đi cổng khác để vào quầy làm thủ tục.



Đây không phải lần đầu tôi trải nghiệm thái độ này. Lần trước tôi giải thích rõ ràng ngay từ đầu tôi muốn đưa bố mẹ tôi đã lớn tuổi vào quầy làm thủ tục để hỗ trợ nếu cần thiết thì nhân viên ở cổng ga đi cũng nói giọng bề trên bắt tôi nói lại với yêu cầu "trình bày rõ ràng" cứ như đi xin xỏ điều gì.

Từ đâu mà nhân viên an ninh sân bay có quyền nói chuyện với hành khách một cách bất lịch sự như vậy? Không biết đến khi nào các nhân viên sân bay mới điều chỉnh được cách ứng xử lịch sự với hành khách?

Amy Do