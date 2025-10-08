'Cách lái xe không tạo quá nhiều sóng nước mà không chết máy'

Lái xe nhanh qua vùng ngập không phải cách để tránh chết máy mà quan trọng là phải đều ga.

Để lái xe qua vùng ngập nước an toàn, không tạo sóng và giảm nguy cơ chết máy, trước khi quyết định đi vào vùng ngập nước lái xe nên dừng lại quan sát xem độ sâu của nước (nếu vượt quá nửa bánh xe khoảng 25–30 cm đối với xe con thì không nên đi). Quan sát các xe khác đi trước để ước lượng độ sâu và tình trạng mặt đường. Nên tắt điều hòa, nhạc, và bật chế độ gió trong để giúp động cơ giảm tải và tránh nước vào quạt.

Khi đi vào vùng ngập nước nên giữ ga đều, đi chậm khoảng 5-10 km/h giúp xe ổn định, tránh tạo sóng mạnh gây nguy hiểm cho người đi đường khác đồng thời không làm nước dội ngược vào khoang máy. Cố gắng không dừng xe đột ngột, giữ khoảng cách với các phương tiện khác để tránh sóng nước do xe trước tạo ra, đồng thời có không gian nếu xe trước chết máy. Nên đi giữa đường là nơi thường ít ngập sâu hơn, tránh được ổ gà, nắp cống đặc biệt tránh được người đi bộ và phương tiện nhỏ hơn khác.

Nếu xe khác đang tới từ hướng ngược lại, chờ họ qua trước để tránh hai luồng sóng nước gặp nhau. Xe tải, xe SUV hay bán tải đi nhanh sẽ tạo sóng lớn hãy chủ động nép và chờ, đừng cố vượt cùng lúc. Ra khỏi vùng ngập nước nên đạp nhẹ phanh liên tục vài lần để làm khô phanh và kiểm tra độ ăn.

Tóm lại, nên vào chậm – ga đều – không đổi số – không dừng giữa chừng – ra khỏi vùng ngập thì kiểm tra phanh.

Độc giả Thanh Tùng