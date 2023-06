'Cách lái xe an toàn trên đường cao tốc'

Tôi chia sẻ 11 kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông trên cao tốc mà bản thân rút ra được sau thời gian lái xe.

Đường cao tốc cho phép ôtô chạy tốc độ cao, vì vậy một khi đã xảy ra tai nạn thì hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Để phòng tránh các sự cố không đáng có, lái xe cần tuân thủ một số nguyên tắc sau:

Thứ nhất nhập làn, bật đèn xi nhan để báo hiệu và xin nhường đường. Quan sát xung quanh, tìm khoảng trống an toàn và tăng tốc nhẹ để chuẩn bị nhập vào làn cao tốc. Khi nhập làn, cần phải quan sát di chuyển dứt khoát nhưng không nhập làn một cách quá đột ngột.

Thứ hai, tuân thủ đúng vận tốc cho phép tại các đầu cao tốc có cắm các biển giới hạn tốc độ tối đa và tối thiểu, lái xe phải tuân thủ tốc độ cho phép để đảm bảo an toàn và đảm bảo lưu thông liên tục trên cao tốc.

Thứ ba, tuân thủ khoảng cách an toàn giữa các xe. Tốc độ 60-80 km/h khoảng cách an toàn tối thiểu khoảng 55 m, tốc độ 80-100 km/h là 70 m và 100-120 km/h khoảng 100 m. Lưu ý, khoảng cách an toàn và tốc độ còn phụ thuộc vào yếu tố thời tiết, mặt đường.

Thứ tư, chỉ chuyển làn ở những đoạn đường cao tốc cho phép chuyển làn. Trước khi chuyển làn, cần quan sát xung quanh để nắm rõ tình hình, sau đó bật đèn xi-nhan báo hiệu cho xe phía sau mới thực hiện chuyển làn. Khi chuyển sang làn mới, tốc độ xe phải đúng với quy định của làn xe đó.

Thứ năm không chiếm làn đường bên trái, khi xe không chạy đủ vận tốc tối đa thì không chiếm làn trái, sẽ gây ức chế cho các xe muốn vượt. Nhớ: đi nhanh hơn về bên trái và chậm hơn về bên phải.

Thứ sáu, khi vượt xe phải chú ý quan sát, đủ điều kiện an toàn mới tăng tốc và đã vượt là phải vượt dứt khoát. Vượt xong chú ý giữ khoảng cách với xe phía trước và sau.

Thứ bảy, tránh đi song song cùng xe khác, tốt nhất là không đi cạnh xe ben, xe khách, xe container tránh rơi vào điểm mù.

Thứ tám khi gặp sự cố trên cao tốc, khi xác định xe gặp sự cố không thể di chuyển tiếp, cần tấp xe vào làn dừng khẩn cấp. Hãy cố gắng đưa xe nằm trọn vẹn trong làn dừng khẩn cấp, không lấn ra làn xe chạy. Nếu bạn ngồi bên phía cửa hướng ra làn cao tốc cần chú ý khi mở cửa và bước xuống một cách cẩn thận, quan sát các xe chạy cùng hướng tránh trường hợp mở cửa xe đột ngột dẫn đến va đập vào xe khác. Xe phải có đèn cảnh báo nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sử dụng tam giác phản sáng, cọc tiêu hình nón, đèn nháy, áo phản quang. Gọi điện cho đường dây cứu hộ xe hơi khẩn cấp.

Thứ chín, tuyệt đối không dừng đỗ, xả rác ra cao tốc vì có thể đó là tác nhân gây tai nạn cho xe khác.

Thứ 10, khi ra khỏi đường cao tốc phải thực hiện chuyển dần sang làn đường phía bên phải, nếu có làn đường giảm tốc thì phải cho xe chạy trên làn đường đó trước khi rời khỏi đường cao tốc

Thứ 11 trước khi đi những cung đường lạ cần tìm hiểu qua về tuyến đường, chú ý biển báo chỉ dẫn... tận dụng tính năng dẫn đường định vị của camera hành trình hoặc điện thoại thông minh để có lộ trình an toàn và chính xác. Nếu xe đi quá lối ra tuyệt đối không cho xe đi lùi trên cao tốc.

Chúc mọi người có những chuyến đi an toàn và vui vẻ!

Độc giả Lê Quang Đức