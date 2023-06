Cách khắc phục cột nằm giữa căn hộ chung cư

Tôi đang tìm phương án khắc phục cột kỹ thuật nằm giữa căn hộ để tối ưu diện tích và công năng sử dụng.

Căn hộ tôi mới mua có một chiếc cột to ở giữa, diện tích tương đối lớn. Tôi đang tìm phương án khắc phục sao cho hợp lý, mong được chuyên gia tư vấn!

Phạm Linh

Chuyên gia tư vấn:

Chào bạn, những ngôi nhà có cột ở giữa vừa gây bất tiện trong sinh hoạt, vừa mang những yếu tố không thuận về mặt phong thủy. Đây cũng là điểm yếu khiến gia chủ khó lên được phương án thiết kế, thi công phù hợp.

Thông thường ở các căn hộ chung cư, gia chủ không thể tự ý dỡ bỏ cột giữa nhà do ảnh hưởng đến kết cấu chung. Vì vậy, cách khắc phục tốt nhất là đưa chiếc cột trở thành một phần của không gian căn hộ.

Với những cột liền tường, bạn có thể che lại bằng vách ngăn, bình phong, rèm hoặc bố trí những loại cây cảnh cao.

Trường hợp là các cột đứng độc lập, bạn có thể bố trí quầy bar, kệ sách, tủ trang trí chèn vào khoảng trống nằm giữa cột và vách tường bên cạnh.

Ví dụ trường hợp căn hộ dưới đây, do tôi lên phương án thiết kế và thi công. Nằm ở tòa chung cư có giá đắt đỏ trên phố Lý Thường Kiệt (Hà Nội) nhưng trong nhà có đến hai cột to, một chiếc ở giữa phòng khách. Đây là lý do chủ nhà đã phải bỏ đi phương án thiết kế ban đầu để tìm cách khắc phục điểm yếu này.

Cột giữa phòng khách trở thành tủ để đồ và là một phần của phòng bếp. Ảnh: NTTart

Sau khi khảo sát, tôi đã chọn phương án xây bức tường ngăn để tách riêng phòng khách và bếp. Chiếc cột dường như biến mất và trở thành một phần của không gian ngôi nhà. Ngoài ra, gia chủ còn thêm công năng của một chiếc tủ lưu trữ cao từ sàn nhà tới trần nhà. Chiếc tủ này đựng được rất nhiều đồ, vô cùng hữu dụng trong không gian nhỏ.

Bạn nên dựa vào hiện trạng thực tế của căn hộ, đồng thời căn cứ vào nhu cầu sử dụng của gia đình và cân nhắc giữa các lựa chọn trên, nhằm đưa ra phương án phù hợp nhất.

KTS Nguyễn Trường Thành

Công ty tư vấn kiến trúc và nội thất NTTart