Cách khắc phục chứng chuột rút do thiếu canxi

Khi bị chuột rút do thiếu canxi, ngoài việc tăng cường ăn thực phẩm giàu canxi và vitamin D, cần tham khảo ý kiến bác sĩ để bổ sung canxi trực tiếp.

Theo Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia Mỹ (NCBI), chuột rút là hiện tượng các cơ hoặc một nhóm cơ bị co rút đột ngột, gây cảm giác đau dữ dội. Thiếu canxi trong thời gian dài là nguyên nhân phổ biến dẫn tới hiện tượng bị chuột rút, nhất là về đêm.

Cũng theo NCBI, canxi là khoáng chất tham gia vào cấu trúc xương, răng và đóng vai trò quan trọng trong quá trình dẫn truyền thần kinh, co cơ, duy trì nhịp đập của tim, tham gia quá trình đông máu và nhiều chức năng sinh lý khác trong tế bào.

Khoảng 99% canxi của cơ thể được lưu trữ trong xương và răng, một phần trăm còn lại được tìm thấy trong máu, dịch ngoại bào, mô và tế bào. Canxi ion hóa đóng vai trò quan trọng trong sự co cơ. Do đó, thiếu canxi có thể dẫn đến tình trạng chuột rút, co thắt cơ bắp, đau nhức cơ bắp, nhất là về ban đêm.

Thiếu canxi là nguyên nhân phổ biến gây chuột rút, nhất là về đêm. Ảnh: Canva

Những đối tượng dễ mắc chuột rút do thiếu canxi là bà bầu, mẹ sau sinh, người trung niên, người cao tuổi...

Bà bầu, mẹ sau sinh. Xuyên suốt giai đoạn thai kỳ, nhu cầu canxi của mẹ bầu tăng khoảng 800 - 1500 mg canxi một ngày tùy giai đoạn thai kỳ.

Nếu không được cung cấp đủ lượng canxi cần thiết, canxi sẽ được huy động từ xương của mẹ để điều chỉnh nồng độ canxi máu. Tình trạng này kéo dài không chỉ gây đau lưng, chuột rút, tăng nguy cơ loãng xương ở mẹ mà còn có thể ảnh hưởng đến thai nhi và sự phát triển sau này của trẻ.

Trong thời kỳ cho con bú, người mẹ phải chịu áp lực liên tục về nhu cầu canxi khi sản xuất sữa mẹ. Trung bình, 300 - 400 mg canxi bị mất trong sữa mẹ mỗi ngày. Nếu người mẹ không có chế độ dinh dưỡng hợp lý thì nguy cơ bị thiếu canxi cao.

Mẹ bầu và mẹ sau sinh có nguy cơ cao bị chuột rút do thiếu canxi. Ảnh: Canva

Người trung tuổi và cao tuổi. Nhiều nghiên cứu cho thấy, người trung tuổi và cao tuổi có xu hướng mất nhiều canxi hơn là hấp thu khoáng chất này.

Nguồn cung cấp canxi chính cho cơ thể là từ thực phẩm, phần lớn khoáng chất này được dự trữ trong xương. Vì vậy, khi lượng canxi cung cấp từ chế độ ăn uống không đủ, cơ thể người trung tuổi và cao tuổi sẽ lấy canxi từ xương và khiến xương yếu đi.

Ngoài ra, theo nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam, đa số chế độ ăn hàng ngày của của người Việt chỉ cung cấp khoảng 50% nhu cầu canxi cơ thể cần. Vì vậy, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ để bổ sung canxi qua thuốc hoặc thực phẩm bổ sung nếu cần.

Canxi hữu cơ Úc NextG Cal giúp giảm chuột rút, ngừa loãng xương do thiếu canxi. Ảnh: PM NextG Cal

Thuốc canxi hữu cơ Australia NextG Cal sản xuất bởi nhà máy đạt chuẩn GMP của Australia có tác dụng hỗ trợ giảm chuột rút, ngừa loãng xương do thiếu canxi cho nhiều đối tượng. Sản phẩm có nhiều ưu điểm như hàm lượng canxi trong mỗi viên phù hợp với nhiều đối tượng, cho cả mục đích bổ sung và điều trị. Mỗi viên NextG Cal có hàm lượng 120 mg canxi nguyên tố, dễ dàng điều chỉnh liều dùng phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng.

Tỷ lệ canxi và photpho 2:1. Sản phẩm cung cấp canxi và phốt pho chiết xuất từ xương bò non của Australia, có tỷ lệ 2:1 - tương đương tỷ lệ sinh lý trong xương người nên hấp thu dễ dàng, sinh khả dụng cao.

Có thêm vitamin D3 và K. Vitamin D3 tăng khả năng hấp thu canxi vào máu, hạn chế táo bón. Vitamin K định hướng canxi tới tận mô xương, hạn chế sỏi thận, vôi hóa mạch máu.

Giàu khoáng chất. NextG Cal còn giàu các khoáng chất cần thiết cho quá trình khoáng hoá và tái tạo xương như mangan, magie, sắt, kẽm... Đặc biệt, canxi và magie giúp giảm nhanh chuột rút do thiếu các chất này.

Không chứa đường. Sản phẩm phù hợp cho cả người bị tiểu đường, mỡ máu, béo phì hoặc đang trong chế độ ăn kiêng...

