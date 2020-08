Cách học reading không nhàm chán

Nếu không tiến bộ ở kỹ năng reading (đọc), bạn cần thay đổi tài liệu học và áp dụng cách luyện đọc tập trung thông qua một từ khóa.

Hoàng Ngọc Quỳnh, sinh năm 1990, cựu sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân, tốt nghiệp loại xuất sắc trường Nottingham Business, Đại học Nottingham Trent, Anh năm 2017. Năm ngoái, chị giành học bổng tiến sĩ toàn phần của Đại học Lancaster, Anh trị giá 89.000 bảng Anh (khoảng 2,6 tỷ đồng) và đồng sáng lập một trung tâm tiếng Anh. Chị Quỳnh chia sẻ cách học reading hiệu quả.

Việc thực hành kỹ năng đọc thường xuyên tạo nền tảng "đầu vào" vững chắc giúp bạn cải thiện nhanh các kỹ năng tiếng Anh khác như nghe, nói, viết. Ngoài ra, luyện đọc hiểu tiếng Anh là cách rất hiệu quả cho việc ghi nhớ từ vựng sâu theo ngữ cảnh và học ngữ pháp.

Tuy nhiên, nhiều người học tiếng Anh luôn gặp trở ngại khi luyện đọc như việc đọc không tập trung, không thực sự hiểu, không tương tác được với tài liệu hoặc cảm thấy nhanh chán và không hứng thú.

Việc quan trọng nhất giúp bạn có thể đọc tiếng Anh hiệu quả hơn là tích lũy từ vựng đa dạng theo nhiều chủ đề, cũng như biến việc đọc tiếng Anh thành việc cần làm hàng ngày. Mỗi ngày, chỉ cần dành 10-20 phút để đọc tập trung vào mỗi buổi sáng (hoặc bất cứ khi nào rảnh) sẽ hiệu quả hơn so với việc bạn cố gắng đọc tài liệu tiếng Anh vài tiếng vào cuối tuần. Ngoài ra, bạn có thể áp dụng một số cách sau để luyện đọc hiệu quả, không cảm thấy nhàm chán và mất động lực khi học.

Luyện đọc tập trung thông qua một từ khóa

Mình đã áp dụng cách này khi bắt đầu học IELTS và cảm thấy nó giúp tăng khả năng đọc tập trung lên khá nhiều. Bạn sử dụng laptop, mở file cần đọc, chọn ctrl F (find) và gõ một từ khóa (thường liên quan tới chủ đề của bài) rồi bấm enter.

Từ khóa đó sẽ được hiển thị nổi bật xuyên suốt cả bài và bạn chỉ đọc các đoạn hoặc câu xung quanh từ đó thôi, tập trung đọc cho tới khi hết bài. Sau đó thay đổi từ khóa và làm lại từ đầu. Bạn có thể áp dụng cách học này để luyện đọc toàn bộ bài, nhất là khi cảm thấy thiếu sự tập trung hoặc cần làm mới việc đọc một chút.

Hoàng Ngọc Quỳnh giao lưu với sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Đọc một cách thực sự chủ động

Khi bắt đầu nghiên cứu và phải đọc rất nhiều tài liệu trong một ngày, mình phát hiện sự chủ động khi đọc giúp đọc hiệu quả hơn rất nhiều. Nếu chỉ đọc hiểu, bạn có thể chỉ cần vừa đọc vừa ghi chú lại thông tin trong bài đọc đó (sử dụng các loại bút để đánh dấu, ghi chú thông tin). Trường hợp cần hiểu và ghi nhớ thông tin, bạn có thể áp dụng cách của mình, đó là vừa ghi chú thông tin vào tài liệu, vừa ghi chép lại thông tin quan trọng vào một cuốn sổ riêng. Trong cuốn sổ đó bạn có thể ghi chép các ý hay, câu trích dẫn, hoặc ý tưởng, đoạn tóm tắt (summary), câu hỏi của chính bạn.

Những việc làm này sẽ giúp bạn thực sự "tương tác" với tài liệu mà mình đang đọc, ghi nhớ được nhiều ý hay và cảm thấy hứng thú hơn khi học. Mình thường áp dụng cách thực hành "đọc - dừng - chiêm nghiệm" để tương tác với tài liệu đọc tốt hơn. Trong khi đọc bạn có thể dừng lại ở bất cứ đoạn nào cảm thấy ấn tượng, tự suy nghĩ, chiêm nghiệm và có thể đặt nhiều câu hỏi để tương tác với tác giả của bài viết, chẳng hạn "Ý chính của phần này là gì?", "Cái được nhấn mạnh trong phần này là gì?", "À, cái này có liên quan tới cái mình đã đọc rồi", "Tác giả nói như vậy đã hợp lý hay chưa?", "Mình không đồng ý với ký kiến này, vì...".

Thay đổi nguồn tài liệu đọc

Một trong những lý do mà khả năng đọc hiểu tiếng Anh không được cải thiện là bạn không thường xuyên "bước ra khỏi vùng an toàn" và đọc nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Hãy chọn một trang báo hoặc một cuốn sách tiếng Anh chưa từng đọc và thử thách bản thân với tài liệu mới mẻ này.

Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là bạn cần hiểu được tài liệu mình đang đọc (ít nhất khoảng 80%) để không bị mất động lực khi học. Trong lúc đọc, nếu những từ vựng không quá cần thiết phải tra từ điển (khiến mạch đọc và suy nghĩ của bạn bị gián đoạn), bạn có thể tạm thời bỏ qua và cố gắng hiểu nghĩa chung toàn câu.

Luyện tăng tốc độ đọc

Với việc đọc tiếng Anh, hiểu được tài liệu và tương tác được với tài liệu là quan trọng nhất, tuy nhiên đôi khi bạn cũng cần đọc nhanh. Giả sử, bạn cần thi IELTS, hoặc cần đọc nhiều tài liệu trong thời gian ngắn để viết bài, kỹ năng này vô cùng cần thiết.

Để luyện tăng tốc độ đọc, bạn có thể sử dụng một số trang web hoặc ứng dụng. Với tài liệu in, để đọc nhanh, bạn có thể áp dụng cách đọc bài theo từng cụm từ, rồi tới cách đọc cả dòng, đọc zigzag từ trái qua phải. Bạn cần loại bỏ thói quen đọc từng từ, bấm giờ và đọc lướt thật nhanh hết đoạn văn. Lưu ý, cần tập trung để đọc nhanh và hiểu, lấy các từ khóa và ý chính, chứ không phải đọc nhanh nhưng không hiểu. Cuối cùng, việc đọc hàng ngày và đều đặn sẽ giúp bạn "tự nhiên" đọc nhanh hơn mà không cần thực hành quá nhiều.

Đối với mình, vì hàng ngày đều phải đọc rất nhiều để phục vụ cho việc học và công việc nên dù mình không cố gắng luyện đọc nhanh, khả năng đọc cũng tự nhiên nhanh hơn. Vì thế, bạn không cần quá áp lực về các phần thực hành luyện tăng tốc đọc mà hãy tập trung nhiều hơn vào việc tích lũy từ vựng, và đọc hàng ngày. Bạn chắc chắn sẽ sớm đọc hiểu tiếng Anh nhanh và thành thạo.

Dưới đây là các trang báo tiếng Anh giúp luyện đọc, các bạn có thể tham khảo: The Guardian, Financial Times, The New York Times, The Washington Post, Daily Mail, BBC, The Economist, Science and Technology, History and Trivia, Fashion and Style.

Hoàng Ngọc Quỳnh

