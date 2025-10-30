Cách Hàn Quốc đảm bảo an ninh cho hội nghị APEC

Hàn Quốc triển khai hàng chục nghìn cảnh sát, quân nhân cùng xe bọc thép, vũ khí chống drone để bảo vệ Hội nghị Cấp cao APEC tại Gyeongju.

Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 diễn ra ngày 30/10-1/11 tại thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang của Hàn Quốc với sự tham gia của lãnh đạo các nền kinh tế thành viên, được coi là một trong những sự kiện quốc tế quan trọng nhất năm nay do Hàn Quốc đăng cai.

Khoảng 1.700 lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu, trong đó ông chủ Nvidia Jensen Huang, cũng sẽ tới Gyeongju trong ngày 28-31/10 để dự Hội nghị thượng đỉnh CEO APEC, nên công tác bảo vệ an toàn cho các quan chức, khách mời được chủ nhà Hàn Quốc rất coi trọng.

Chiến dịch đảm bảo an ninh cho hội nghị APEC do Cơ quan An ninh Tổng thống Hàn Quốc (PSS) phụ trách, với sự tham gia của cả cơ quan tình báo, quân đội, cảnh sát biển và lực lượng cứu hỏa.

PSS là cơ quan độc lập, hoạt động theo mô hình Sở Mật vụ Mỹ, chịu trách nhiệm bảo vệ các lãnh đạo hàng đầu của Hàn Quốc cùng văn phòng, dinh thự và gia đình họ, cũng như các lãnh đạo quốc tế đến thăm quốc gia này.

Đặc nhiệm Hàn Quốc diễn tập chống khủng bố tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Gyeongju Hwabaek ở Gyeongju hôm 20/10. Ảnh: Yonhap

Bộ tư lệnh Tác chiến số 2 thuộc lục quân Hàn Quốc cho biết khoảng 3.900 binh sĩ sẽ được triển khai để làm nhiệm vụ trên khắp đất nước trong thời gian diễn ra hội nghị APEC, bao gồm cả trên không, trên bộ và trên biển.

Lực lượng trực chiến gồm có nhiều đơn vị lục quân và Không đoàn vận tải số 5, đóng quân tại căn cứ cạnh sân bay quốc tế Gimhae ở thành phố miền nam Busan, nơi phái đoàn nhiều nước sẽ đáp máy bay xuống.

Cơ sở trên cũng là nơi diễn ra cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc, thay vì thành phố Gyeongju ở cách đó khoảng 85 km, dù các sự kiện chính của hội nghị APEC được tổ chức ở đây.

Kang Jun-young, giáo sư tại Đại học Ngoại ngữ Hankuk ở Seoul, cho rằng căn cứ của Không đoàn số 5 được chọn là địa điểm tổ chức cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập vì lý do an ninh cũng như tình báo.

"Căn cứ không quân này được duy trì an ninh nghiêm ngặt. Nhân viên bình thường không thể dễ dàng ra vào nơi này, qua đó đảm bảo mức độ an toàn cao hơn. Đây cũng là địa điểm tổ chức hội nghị cấp cao APEC 2005", giáo sư Kang cho hay.

Giới chức Hàn Quốc đã tổ chức nhiều cuộc diễn tập an ninh, trong đó lực lượng cảnh sát biển đã thực hành bài huấn luyện rà quét, tìm kiếm dưới nước ở hồ Bomun. Hồ nằm ở trung tâm Khu phức hợp Du lịch Bomun, nơi diễn ra các sự kiện chính và có nhiều khách sạn sang trọng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Busan hôm 30/10. Ảnh: AP

"Cảnh sát biển đang tăng cường hoạt động tuần tra và giám sát tại khu vực hồ Bomun để ngăn chặn khủng bố và các hoạt động đáng ngờ khác trước Hội nghị cấp cao APEC", một thành viên lực lượng này cho hay.

Cảnh sát biển Hàn Quốc cũng triển khai các biện pháp an ninh xung quanh khu vực neo đậu của tàu du lịch tại thành phố ven biển Pohang gần đó, nhằm phục vụ những người tham gia sự kiện.

Cảnh báo an ninh ở Gyeongju đã được nâng lên mức cao nhất. Khoảng 19.000 cảnh sát được triển khai hàng ngày trên khắp thành phố trong tuần lễ APEC, trong đó có lực lượng chống bạo động và đặc nhiệm.

Giới chức đã thiết lập vùng cấm bay và bố trí hệ thống chống thiết bị bay không người lái (drone) để ngăn chặn mối đe dọa tiềm tàng từ trên không.

Trực thăng và xe bọc thép thuộc lục quân Hàn Quốc cũng được đặt trong trạng thái sẵn sàng làm nhiệm vụ ở quanh khu vực các lãnh đạo lưu trú, cũng như Trung tâm Hội nghị Quốc tế Gyeongju Hwabaek (HICO) ở Khu phức hợp Bomun, địa điểm tổ chức chính của Hội nghị cấp cao APEC.

Một trạm kiểm soát an ninh đã được thiết lập ở lối vào HICO, trong đó hoạt động ra vào được giám sát chặt chẽ tương tự quy trình ở sân bay. Giới chức cũng dựng rào chắn cùng các chốt kiểm tra để phong tỏa đường phố và vỉa hè tại khu vực Bomun.

Hệ thống an ninh ba lớp sẽ được triển khai để bảo vệ các yếu nhân tham dự sự kiện, với nhân sự và thiết bị chuyên dụng được bố trí theo ba vòng bảo vệ.

Các đoàn xe ngoại giao sẽ được xe tuần tra hộ tống khi di chuyển, một số tuyến đường bên trong Khu phức hợp Bomun cũng bị cấm hoàn toàn. Giới chức đã chỉ định các địa điểm du lịch nổi tiếng như Hwangridan và Daereungwon là khu vực an ninh đặc biệt để tăng cường tuần tra.

Đoàn xe cảnh sát gần Trung tâm Hội nghị Quốc tế Gyeongju Hwabaek hôm 28/10. Ảnh: AFP

Cảnh sát Hàn Quốc trước đó mở cuộc điều tra trên toàn quốc sau khi nhận được tin báo về mối đe dọa tiềm tàng liên quan đến súng tự chế trước khi hội nghị APEC diễn ra. Lực lượng hải quan cho biết đã phát hiện linh kiện để lắp ráp súng tự chế trong các cuộc kiểm tra gần đây.

Văn phòng Điều tra Quốc gia (NOI) đã tổng hợp các sự việc có dấu hiệu đáng ngờ và chuyển hồ sơ cho các cơ quan cảnh sát cấp tỉnh thụ lý, đồng thời tiếp tục giữ vai trò giám sát. Cảnh sát địa phương đã mở cuộc điều tra đối với một số nghi phạm.

Dù vậy, giới chức chưa phát hiện bằng chứng cho thấy súng tự chế đang được sản xuất, cũng như chưa đưa ra cảnh báo về mối đe dọa cụ thể đối với các yếu nhân.

Cảnh sát Hàn Quốc còn kiểm tra hơn 1.700 cơ sở kinh doanh vũ khí và chất nổ trên toàn quốc, để rà soát lượng đạn trong kho cũng như dữ liệu cho thuê súng để phục vụ mục đích săn bắn.

Lực lượng này cũng mở chiến dịch truy quét vũ khí bất hợp pháp và ngăn chặn việc phổ biến phương pháp chế tạo súng, thuốc nổ trên mạng. Mọi hành vi sử dụng hoặc vận chuyển chất nổ bị cấm trong phạm vi bán kính hai km quanh địa điểm tổ chức hội nghị APEC.

Phạm Giang (Theo Korea Times, Yonhap, Reuters)