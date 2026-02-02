Cách gửi yêu cầu xóa xe đã bán, xe lạ trên VNeTraffic

Bản cập nhật mới của ứng dụng VNeTraffic bổ sung tiện ích xóa phương tiện và yêu cầu chỉnh sửa thông tin giấy phép lái xe.

Trong bản cập nhật mới nhất, ứng dụng VNeTraffic đã cập nhật hàng loạt tính năng mới, nổi bật nhất là hai tiện ích, bao gồm "Xác nhận thông tin phương tiện", giúp người dân có thể gửi yêu cầu thêm, xóa hoặc xác nhận tình trạng phương tiện cá nhân. Tiện ích thứ hai là "Phản ánh thông tin giấy phép lái xe", giúp người dân có thể gửi yêu cầu xem xét nếu giấy phép lái xe (GPLX) bị sai lệch thông tin, ví dụ như số giấy phép, ngày tháng, loại xe không đúng.

Để có thể truy cập các tiện ích trên, người dùng cần cập nhật ứng dụng VNeTraffic lên phiên bản mới nhất.

Xóa xe lạ, gửi yêu cầu sửa GPLX trên VNeTraffic Các tính năng mới trên ứng dụng VNeTraffic. Video: Hồ Tân

Khoảng quý cuối 2025, khi ứng dụng VNeTraffic cập nhật phiên bản mới, nhiều người dùng bất ngờ vì có những chiếc xe đã bán từ lâu, hoặc xe lạ không hề liên quan bỗng xuất hiện trên hệ thống, được ghi nhận vẫn còn sở hữu. Để giải quyết vấn đề, người dân phải tiến hành các thủ tục khai báo với cơ quan công an, chờ xác minh để xử lý.

Với lần nâng cấp này, ứng dụng có mục "Xác nhận thông tin", ở đó người dùng có thể yêu cầu xác nhận với các trường hợ thừa phương tiện, thiếu phương tiện, phương tiện thuộc sở hữu của người dùng, và phương tiện được tặng/cho/mua lại nhưng chưa sang tên.

Ở mục "Ví giấy tờ", các tiện ích mới sẽ ở mục "Chi tiết giấy tờ", người dùng có thể chọn "Giấy phép lái xe" để gửi phản ánh chỉnh sửa thông tin nếu sai, hoặc "Giấy đăng ký xe" để xác nhận tình trạng phương tiện.

Trong mục "Giấy phép lái xe", người dùng cần nhấn vào "Gửi phản ánh" để bắt đầu. Khi này, các thông tin người dùng muốn chỉnh sửa sẽ được liệt kê, bao gồm thiếu GPLX, hoặc thông tin GPLX không đúng. Người dùng làm theo tuần tự các bước được hướng dẫn trên màn hình, sau đó nhấn vào "Tôi xác nhận thông tin đã cung cấp là đúng sự thật", cuối cùng nhấn "Gửi phản ánh" để kết thúc. Sau đó, phản ánh sẽ được cơ quan chức năng xem xét, và cập nhật nếu hợp lệ.

VNeTraffic là ứng dụng di động do Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) xây dựng và đưa vào vận hành từ đầu năm 2025. Ứng dụng được định hướng trở thành kênh hỗ trợ người dân tra cứu, quản lý thông tin phương tiện, giấy tờ và phản ánh các vấn đề giao thông, góp phần thúc đẩy lộ trình chuyển đổi số và xây dựng hệ thống giao thông thông minh.

Hồ Tân