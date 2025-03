Cách giúp tóc giảm gàu và hết ngứa

Vệ sinh tóc và da đầu đúng cách như tẩy da chết, sử dụng dầu gội trị gàu… sẽ giúp đầu sạch gàu và thông thoáng.

Ở những người bị nhiều gàu, nấm P.ovale sẽ tiết dịch kích ứng da đầu gây cảm giác ngứa ngáy, khó chịu và bứt rứt. Để chấm dứt tình trạng này, cần xác định được nguyên nhân và giải quyết tận gốc.

Nguyên nhân

Theo nghiên cứu trên Thư viện y khoa quốc gia Mỹ (Pubmed), gàu là một hiện tượng rối loạn phổ biến của da đầu, gây bong tróc và đóng vảy, xuất hiện ở hơn 50% dân số. Ở một số người, gàu có thể xuất hiện kèm các triệu chứng khác như ngứa da đầu, kích ứng, viêm đỏ, nổi mụn đỏ hoặc mụn nước.

Phần lớn ngứa da đầu có sự xuất hiện của gàu. Ảnh: Freepik

Gàu xuất hiện do nhiều nguyên nhân, phổ biến nhất là do tình trạng thiếu dinh dưỡng, hoặc do da đầu bị kích ứng. Một số trường hợp khác có thể do mắc bệnh da liễu hoặc nấm da đầu.

Thiếu chất dinh dưỡng: Da đầu thiếu một số dưỡng chất như kẽm, vitamin B, omega-3 có thể dẫn đến tình trạng khô, bong tróc và gàu.

Nhiễm nấm P.ovale: Nấm Pityrosporum ovale (còn gọi là Malassezia furfur) thường trú ngụ trên da đầu. Tế bào chết trên da đầu và chất bã nhờn chính là thức ăn cho vi nấm này. Vì thế, khi da đầu ẩm ướt, nhiều mồ hôi sẽ khiến vi nấm phát triển quá mức. Hệ quả là da đầu kích ứng, ngứa và bong tróc càng nhiều hơn.

Dị ứng hóa chất: Da đầu dễ bị nhạy cảm với một số hóa chất làm sạch mạnh như sulfate, paraben có trong các sản phẩm chăm sóc tóc, dầu gội xả gây kích ứng da đầu, dẫn đến gàu và ngứa.

Chọn sai dầu gội: Dầu gội không phù hợp có thể làm da đầu mất cân bằng độ ẩm, trở nên khô, bong tróc hoặc tiết nhiều dầu thừa, tạo điều kiện cho gàu xuất hiện.

Bệnh lý: Người bị viêm da tiết bã nhờn, vảy nến, bệnh chàm da đầu... cũng khiến da đầu tổn thương, viêm ngứa và bong vảy gàu nhiều hơn.

Sử dụng dầu gội không phù hợp có thể gây kích ứng da đầu. Ảnh Freepik

Cách giảm gàu và ngứa cho da đầu

Để loại bỏ gàu và ngứa da đầu nhanh chóng, bên cạnh việc làm sạch bằng dầu gội thông thường, mỗi người cần có biện pháp giải quyết nguyên nhân gốc rễ từ da đầu.

Tư vấn chuyên gia về điều trị các bệnh lý da đầu

Những người bị tình trạng gàu và ngứa nên thăm khám bác sĩ da liễu hoặc dược sĩ nhà thuốc để được tư vấn điều trị gàu do nấm, viêm da tiết bã. Các loại thuốc uống, thuốc bôi chứa hoạt chất kháng nấm, chống viêm có thể được chỉ định để kiểm soát tình trạng này.

Phục hồi sức khỏe da đầu

Với da đầu khô, bong tróc, mọi người cần sử dụng sản phẩm dưỡng ẩm chuyên dụng cho da đầu. Nếu da đầu yếu do uốn nhuộm nhiều thì nên hạn chế tác động hóa chất và bổ sung dưỡng chất phục hồi tóc. Còn da đầu nhiều dầu, nên sử dụng tinh dầu tràm trà hoặc dầu cây phỉ để kiểm soát tiết dầu và phục hồi màng bảo vệ tự nhiên của da đầu.

Sử dụng dầu gội đặc trị

Chọn dầu gội trị gàu chứa các thành phần như ketoconazole, clobetasol, zinc pyrithione, hoặc selenium sulfide cũng là cách hỗ trợ loại bỏ nấm và gàu hiệu quả. Trong đó, với công thức chứa ketoconazole, dầu gội Jasunny hỗ trợ loại bỏ gàu, nấm da đầu hiệu quả và ngăn ngừa tái phát, mang lại cảm giác sạch thoáng và dịu nhẹ cho da đầu.

Dầu gội trị gàu Jasunny hỗ trợ giảm gàu cũng như ngứa cho da đầu. Ảnh: Jasunny

Ngoài ra, để ngăn ngừa gàu tái phát, mỗi người cần xây dựng chế độ dinh dưỡng, vệ sinh hợp lý và thực hiện 4 bước chăm sóc cơ bản. Thứ nhất là tẩy tế bào chết định kỳ 1 - 2 lần mỗi tuần giúp loại bỏ bụi bẩn và tế bào chết, ngăn ngừa gàu tái phát. Thứ hai là dưỡng ẩm cho da đầu bằng cách bổ sung tinh dầu hương thảo để giảm tiết dầu nhờn, ngăn tóc bết dính và sinh gàu. Thứ ba là bổ sung keratin cho tóc giúp phục hồi tóc hư tổn và tăng cường sức khỏe da đầu. Cuối cùng là duy trì sử dụng dầu gội trị gàu phù hợp.

Hải My