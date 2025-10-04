Cách giữ vệ sinh cá nhân mùa bão, lũ

Người dân cần chuẩn bị vật dụng thiết yếu, duy trì vệ sinh cá nhân và sinh hoạt an toàn trước, trong và sau bão, lũ để bảo vệ sức khỏe, ngăn ngừa dịch bệnh.

Mỗi mùa mưa bão, các vùng ven biển và đồng bằng ven sông thường bị ngập lụt, ảnh hưởng trực tiếp đời sống người dân. Môi trường ẩm ướt, nước bẩn và nguồn thực phẩm không đảm bảo vệ sinh có thể làm gia tăng các bệnh về đường tiêu hóa, ngoài da, sốt xuất huyết hoặc các bệnh truyền nhiễm khác. Theo khuyến cáo của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh Môi trường nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tuân thủ vệ sinh cá nhân trong và sau thiên tai là biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Chuẩn bị vật dụng và nước sinh hoạt trước bão, lũ

Người dân nên chuẩn bị sẵn các vật dụng vệ sinh cơ bản như xà phòng, dung dịch rửa tay, xô chậu, khăn mặt, quần lót sạch, băng vệ sinh, giấy vệ sinh. Ngoài ra, cần có một số loại thuốc thông thường để xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp: thuốc tiêu chảy, thuốc cảm sốt, thuốc nhỏ mắt, bông băng, dung dịch sát trùng.

Việc dự trữ nước sinh hoạt đủ dùng trong một tuần cũng rất cần thiết, bởi bão lũ thường khiến hệ thống cấp nước bị gián đoạn, nguồn nước sạch dễ bị nhiễm bẩn. Nước dự trữ cần chứa trong dụng cụ sạch, có nắp đậy kín.

Duy trì vệ sinh cá nhân trong thời gian bão, lũ

Trong điều kiện ngập lụt, người dân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, hoặc dùng dung dịch rửa tay nhanh khi không có nước. Đây là biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả để phòng ngừa bệnh tiêu chảy, bệnh tay chân miệng và cúm.

Phụ nữ và trẻ em gái cần được ưu tiên sử dụng nước sạch, nhất là trong những ngày có kinh nguyệt để tránh viêm nhiễm. Quần áo, khăn mặt, đồ dùng cá nhân nên được giữ khô ráo, sạch sẽ.

Trẻ em không nên tiếp xúc với nước lũ hoặc chơi trên nền đất ẩm ướt lâu ngày, vì dễ mắc các bệnh ngoài da, nấm kẽ, giun sán. Người dân cũng cần tắm rửa thường xuyên, thay quần áo sạch để duy trì sức khỏe.

Anh Nguyễn Hữu Ba, 32 tuổi, ở xóm Thái Hòa, xã Nông Cống, Thanh Hóa chèo chiếc bè kết bằng 4 thân cây chuối để di chuyển ra khỏi vùng ngập lụt và mua đồ dùng thiết yếu cho gia đình sau bão Bualoi. Ảnh: Lê Hoàng

Vệ sinh sau khi bão, lũ rút

Khi nước rút, việc tổng vệ sinh nhà cửa, sắp xếp đồ dùng gọn gàng, quét dọn chuồng trại và xử lý rác thải đúng cách là cần thiết. Nhà tiêu phải đảm bảo hợp vệ sinh, tuyệt đối không đi tiêu bừa bãi để tránh ô nhiễm môi trường và phát tán mầm bệnh.

Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch cần được duy trì thường xuyên, đặc biệt là trước bữa ăn và sau khi đi vệ sinh. Các chuyên gia y tế cho rằng đây là "hàng rào bảo vệ" đơn giản nhưng quan trọng trong phòng bệnh truyền nhiễm sau lũ.

Đảm bảo an toàn thực phẩm và nguồn nước

Một trong những nguy cơ lớn sau bão, lũ là sử dụng thực phẩm hư hỏng hoặc nhiễm bẩn. Người dân không nên dùng thực phẩm bị ướt mốc, đổi màu, có mùi lạ. Cần ưu tiên ăn đồ đã nấu chín kỹ, uống nước đun sôi để nguội.

Nước sinh hoạt cần được lọc và khử trùng bằng các biện pháp đơn giản như đun sôi hoặc dùng viên khử khuẩn. Trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người già nên được sử dụng nguồn nước sạch, an toàn để giảm nguy cơ mắc bệnh.

Cách giữ vệ sinh cá nhân mùa bão, lũ Cách vệ sinh cá nhân mùa bão, lũ.

Thế Đan