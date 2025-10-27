Chồng khuyên tôi ký giấy không nhận tài sản thừa kế của bố mẹ ruột

Anh không than vãn, đòi hỏi gì ở mẹ ruột dù căn nhà do cha để lại nay lên 8 tỷ đồng, mẹ anh đã cho những anh em kia.

Chồng tôi xuất thân trong gia đình công chức nghèo ở tỉnh lẻ. Không hiểu vì sao, từ nhỏ, anh không được mẹ thương yêu như anh em khác trong gia đình nhưng đã cố gắng nên cũng trở thành giáo viên. Tuy lương không cao nhưng ổn định. Khi hai vợ chồng gặp nhau đến ngày cưới, ngót nghét gần 10 năm. Phần gia đình tôi cũng chẳng hơn gì. Cha mất sớm, mình mẹ tảo tần với gánh bánh bò nuôi ba con nhỏ. Các anh chị lớn đi làm mướn nhưng không hỗ trợ được gì. Ngày cưới, vì tự lo nên chúng tôi phải nhập phòng, cả nhà trai và gái vỏn vẹn hai bàn tiệc với hai con vịt. Vàng cưới là đôi bông tai 5 phân vàng 18K có được do mượn của người bạn. Thế mà ở với nhau nay đã 34 năm.

Với bên nội, tôi không gần gũi nhưng không hề xa lánh, không đòi hỏi và cũng không trách móc. Lễ,tết, tôi vẫn làm tròn bổn phận dâu con. Với bên ngoại, anh thương và lo cho mẹ vợ hơn cả anh chị ruột của tôi. Đều đặn mỗi tháng, anh luôn dành ít tiền lương còm cõi của mình để mua sữa, tã cho bà (mẹ tôi bị tai biến nằm đã lâu).

Để có tiền trang trải cho gia đình và con gái đang học đại học, ngoài thu nhập bấp bênh của tôi, anh là người "cày" chính, phải làm cật lực. 5h30 rời khỏi nhà, có ngày gần 22 giờ mới về, kể cả thứ bảy, chủ nhật. Chưa tính, có hôm anh còn phải thức để hoàn thành công việc của trường. Tôi chưa hề thấy anh than vãn, đòi hỏi ở mẹ ruột mình điều gì dù căn nhà do cha để lại, nay có thể lên đến 8 tỷ đồng, mẹ anh đã cho những anh em kia. Với bên ngoại, anh cũng khuyên tôi kí tên không nhận cái gì cả, mà có gì đáng giá đâu ngoài căn nhà cấp bốn với 6 anh chị em.

Viết lên bài này không nhằm mục đích chia sẻ, hay nhận lời khuyên nào mà chỉ vì tôi đã đọc được một số tâm sự của các bạn trẻ về quan hệ với bên chồng, bên vợ, như "Mẹ chồng để tôi nằm nền gạch hôm động phòng" hay "Trong di chúc, cha chồng không cho con tôi gì dù là cháu đích tôn"... Các bạn đòi hỏi ở nhà nội, nhà ngoại hỗ trợ tài chính, tinh thần, rồi trách móc, so sánh nội ngoại này kia. Chúng ta hãy tự chịu, tự lo cho mình vì đã trưởng thành; đã kết hôn thì phải tự biết mình làm gì khi có con, khi chăm sóc con, cho con đi học. Nếu làm gì được cho cha mẹ thì làm, không thì thôi, đừng đòi hỏi ở cha mẹ phải thế này thế nọ. Sao các bạn không nghĩ, cha mẹ luôn có cái lý của họ, có hoàn cảnh riêng. Thôi, vậy ta nên hỉ xả là chính.

Thanh Hà