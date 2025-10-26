Trong di chúc, cha chồng không cho con tôi gì dù là cháu đích tôn

Tình cờ tôi biết cha chồng đã làm di chúc cho chị cả và cháu trai (con của em chồng) toàn bộ đất, dù chúng tôi cũng có con trai.

Chồng là con trai trưởng, bố chồng ở chung với vợ chồng em trai thứ, em út đã mất. Căn nhà họ ở, vợ chồng tôi đã chuộc mấy lần do bố mẹ chồng đề đóm, thế chấp ngân hàng. Một thời gian sau mẹ chồng mất. Sau này, chị cả và em trai kế cờ bạc cũng lâm nợ, dẫn đến cha chồng đưa sổ đỏ cho vợ em trai kế để lấy 200 triệu đồng trả nợ thay cho con trai ông, rồi giấu luôn không trả sổ đỏ gần 1.000 m2 (15 tỷ đồng). Cha chồng liên tục hối thúc vợ chồng tôi thanh toán gốc và lãi 500 triệu đồng cho em dâu, đổi lại chia cho chồng tôi một góc tư đất ở cuối vườn không có đường vô, vì ông muốn dành hết đất mặt đường cho con.

Chồng tôi sợ đất nhà sẽ rơi vào tay em dâu và cô ấy bỏ em trai mình vì mê cờ bạc nên nói tôi chuộc sổ giúp nhà chồng. Tôi cẩn thận ra công chứng kiểm tra thì phát hiện từ năm 2018 cha chồng đã làm di chúc cho chị cả và cháu trai (con của em chồng), toàn bộ mảnh đất trên, dù chúng tôi cũng có con trai. Vì thế tôi không đồng ý đưa tiền chuộc sổ. Nhà chồng kể từ khi hay tin tôi biết việc làm di chúc này, họ im lặng không đề cập về vấn đề trên nữa. Cha chồng cứ chối phăng việc làm di chúc cho cháu. Chồng tôi nói chữ ký của ba nằm ở phòng công chứng rành rành ra đó, ông im lặng.

Tôi biết chồng rất buồn và khó ăn khó nói với tôi nhưng tôi khuyên anh bỏ đi, đừng tin họ. Người hiểu chuyện sẽ xem đó là trách nhiệm giữ đất của người con trưởng để làm nhà thờ, dù không hề được cha chia đất mét nào. Người không hiểu chuyện, ác mồm ác miệng họ lại bảo giàu có lại về giành đất của em út thì mang tiếng đời. Tôi kể câu chuyện của mình, mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.

