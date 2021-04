Cách giới thiệu bản thân trong tình huống trang trọng

Đa số tình huống trang trọng liên quan đến công việc, bạn nên chuẩn bị thông tin cơ bản về nghề nghiệp để giới thiệu nhưng không được nói quá chi tiết.

Chuẩn bị thông tin cơ bản để bắt chuyện

Trong những tình huống nghiêm túc, trang trọng như buổi phỏng vấn, ký hợp đồng hoặc sự kiện giao lưu, bạn cần thể hiện sự chuyên nghiệp. Điều này rất khác khi giới thiệu về bản thân trước bạn bè và những người gần gũi.

Bạn cần sử dụng nhiều từ ngữ trang trọng hơn một chút nên thay vì nói: "Hi! My name’s John" (Chào, tên tôi là John), "Howdy, how you doing?" (Chào, bạn thế nào?) "Hi, I’m John, from New York" (Xin chào, tôi là John, đến từ New York), bạn nên thử một trong những câu sau:

"Good morning, my name is John Doe. Very nice to meet you" (Chào buổi sáng, tôi là John Doe. Rất vui được gặp bạn).

I’m John Doe from New York. Nice to meet you, Mr. Gordon" (Tôi là John Doe đến từ New York. Rất vui được gặp ông, ông Gordon).

"Good morning, sir. My name is Doe, John Doe. I come from the New York office" (Chào buổi sáng, thưa ngài. Tôi là Doe, John Doe. Tôi đến từ văn phòng New York).

Nói về nghề nghiệp

Thông thường, những cuộc hội thoại mang tính chất nghiêm túc, trang trọng liên quan nhiều đến công việc nên việc nói về nghề nghiệp là tất yếu. Hãy tham khảo cuộc hội thoại sau:

- I work for an IT company in Lower Manhattan. or I’ve been working as an editor for Select Magazine for 15 years. (Tôi làm việc cho một công ty công nghệ thông tin ở Lower Manhattan/ hoặc Tôi đã làm biên tập viên cho tạp chí Select trong 15 năm).

- I’ve been working as a freelance translator since 2002. Or During the last 10 years, I’ve been in charge of managing translation projects related to marketing. (Tôi làm việc với tư cách là biên dịch tự do từ năm 2002. Trong 20 năm qua, tôi phụ trách quản lý các dự án dịch thuật liên quan đến marketing).

Nếu thông tin không liên quan nhiều đến cuộc trò chuyện, bạn nên tránh đề cập, cũng không nên nói quá sâu.

Đây là một số điều bạn không nên chia sẻ ngay trong buổi gặp gỡ trang trọng: "I’ve been a freelance translator for 20 years. When I graduated, I wanted to start looking for a job, but finding a good one was so difficult that I gave up three weeks later. I started my own business and began looking for big clients so that I could get a stable income ..." (Tôi là một biên dịch tự do đã 20 năm. Khi học xong, tôi muốn tìm một công việc tốt nhưng việc này quá khó và tôi từ bỏ 3 tuần sau đó. Tôi bắt đầu kinh doanh và tìm kiếm những khách hàng lớn để có thu nhập ổn định).

Bổ sung thông tin về sở thích, điểm mạnh

Nếu đang tham gia một buổi phỏng vấn xin việc, ngoài những câu hỏi chuyên môn, bạn cần trả lời thêm về bản thân, đặc biệt là sở thích, điểm mạnh, yếu. Nhìn chung, bất kể câu hỏi nhận được là gì, bạn vẫn nên cung cấp thông tin giá trị, thay vì "Tôi thích mèo", "Cà phê ở MC Donald rất ngon"...

Thay vào đó, hãy nói như sau:

"I own my own translation company and I have four employees" (Tôi sở hữu công ty dịch thuật và có bốn nhân viên).

"My biggest strength is being able to adapt very easily to almost any kind of situation" (Điểm mạnh của tôi là thích ứng nhanh với mọi tình huống).

Nghĩ về những điều khiến bạn trở nên độc đáo

Nếu đã sống 5 năm tại nước ngoài, nói được nhiều ngoại ngữ hoặc có khả năng, trải nghiệm đặc biệt nào đó, đừng ngần ngại chia sẻ. Ví dụ:

- I met Bill Gates in 2005 when I was working as an assistant. He shared some thoughts on building your own brand. That was a turning point in my career. (Tôi gặp Bill Gates vào năm 2005 khi đang là trợ lý. Ông chia sẻ suy nghĩ về việc xây dựng thương hiệu của riêng mình. Đó là bước ngoặt trong sự nghiệp của tôi).

- I used to live in Bosnia and Herzegovina, where I got to work with the Institute for Research of Crimes Against Humanity and International Law. This allowed me to have an insight on the topic, which has certainly proved to be valuable for my job as a translator. (Tôi từng sống ở Bosnia và Herzegovina, nơi tôi làm việc với Viện nghiên cứu tội ác chống lại con người và luật quốc tế. Điều này cho tôi cái nhìn sâu sắc về một vấn đề, thứ có nhiều giá trị cho công việc dịch giả của tôi).

Trong những trường hợp này, bạn cần lưu ý là không nên nói dối hoặc quá phóng đại trải nghiệm của mình. Sự trung thực sẽ đưa bạn tiến xa hơn những lời nói dối.

Thanh Hằng (Theo FluentU)