Cách bày tỏ tình cảm với người khác bằng tiếng Anh

Thể hiện mình thích ai đó, bạn dùng "I have a crush on you". Nếu muốn bày tỏ mình đang nhớ họ, hãy nói " I wish you were here".

Thể hiện sự thích thú với ai đó

- I’d like to get to know you better.

Mang nghĩa "Tôi muốn hiểu rõ hơn về bạn", câu nói này phù hợp khi bạn ấn tượng với ai đó trong lần đầu gặp mặt. Bạn cảm thấy họ thật thú vị và muốn tìm hiểu thêm về sở thích, điểm chung giữa bạn và họ.

- I have a crush on you.

Nếu bị ai đó thu hút, hãy nói với họ câu này với nghĩa "Tôi phải lòng bạn". Tuy nhiên, bạn nên chú ý với câu nói này, bởi "crush" trong tiếng Anh giống như "cảm nắng", tức là tình cảm không thật sự có nhiều căn cứ để kéo dài.

Bày tỏ tình yêu trực tiếp

- I love you.

Đây là cụm từ phổ biến và trực tiếp nhất khi bày tỏ tình yêu, mang nghĩa "Tôi yêu bạn". Không chỉ là tình yêu nam nữ, cụm từ này vẫn thường xuyên được sử dụng giữa bạn bè thân thiết hoặc các thành viên trong gia đình.

- I’m in love with you.

Khi dùng cụm từ này, bạn đang thể hiện tình yêu lãng mạn, sâu sắc. Cụm từ này không dùng với gia đình, bạn bè như "I love you".

- I’m crazy about you.

Nếu ai yêu một người điên cuồng, bạn có thể dùng câu này để thể hiện tình cảm mãnh liệt của mình.

Nói với ai đó bạn đang nhớ họ

- I miss you.

Đây là cách bày tỏ tình cảm trực tiếp, rõ ràng, có nghĩa rằng bạn nhớ họ. Với mức độ cao hơn, bạn có thể dùng "I miss you like crazy" (Tôi nhớ bạn phát điên).

- I wish you were here.

Mang nghĩa "Tôi ước bạn đang ở đây", câu này giúp bạn thể hiện nỗi nhớ, tình cảm với người khác.

Nói với ai đó bạn đang nghĩ về họ

- Not a moment goes by when I’m not thinking about you.

Với câu bày tỏ trực tiếp là "I’m thinking about you" (Tôi đang nghĩ về bạn), bạn có thể điều chỉnh một chút thành câu này với mức độ mãnh liệt hơn: Không một giây phút nào trôi qua mà tôi không nghĩ về bạn.

- I want to be with you every minute of the day.

Câu này mang nghĩa "Tôi muốn bên bạn mỗi phút trong ngày", thể hiện rằng bạn luôn muốn ở cạnh họ.

Nói cho ai đó biết họ có ý nghĩa như nào với bạn

- You mean so much to me.

Khi mối quan hệ trở nên bền chặt, bạn muốn những người thân yêu hiểu rằng họ đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của bạn, hãy nói "You mean so much to me" (Bạn rất có ý nghĩa với tôi).

- You’re everything to me.

"Bạn là tất cả với tôi", câu này có mức độ mãnh liệt hơn, dùng được cả với những người thân yêu trong gia đình bạn.

Theo FluentU