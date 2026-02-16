Cách giảm đau cổ gáy và thắt lưng khi đi tàu xe, máy bay

Để giảm đau cổ và thắt lưng khi di chuyển dịp Tết, cần chuẩn bị hành lý gọn nhẹ, dự phòng thuốc, thay đổi tư thế và chuẩn bị phụ kiện phù hợp.

Những chuyến đi xa dịp lễ, Tết mang lại niềm vui nghỉ dưỡng, nhưng tình trạng đau mỏi cổ vai gáy và thắt lưng do ngồi lâu trên phương tiện giao thông là nỗi ám ảnh của nhiều người.

Theo BS.CK2 Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3, cấu tạo cơ thể người phù hợp với việc vận động thay vì ngồi cố định một chỗ trong thời gian dài. Ngồi lâu làm các khớp bị cứng, máu lưu thông kém, gây ứ máu chi dưới dẫn đến phù nề bắp chân và bàn chân.

Tại sao đi tàu xe lại gây đau nhức cột sống?

Có nhiều yếu tố tác động tiêu cực đến cột sống trong suốt hành trình:

Thiết kế ghế ngồi: Ghế trên các phương tiện giao thông thường ưu tiên số lượng và độ an toàn hơn là sự thoải mái. Ghế hình chữ C thiếu sự hỗ trợ thắt lưng, đẩy đầu và cổ về phía trước, phá vỡ đường cong hình chữ S tự nhiên của cột sống.

Không gian hạn chế: Chỗ ngồi chật hẹp làm giảm khả năng thay đổi tư thế, tăng tải trọng lên cột sống thắt lưng.

Tư thế sai: Ngủ gật với đầu cúi hoặc nghiêng sang bên; ngồi trên ghế quá mềm không nâng đỡ tốt.

Co rút cơ bắp: Ngồi lâu khiến các nhóm cơ mặt sau đùi, vùng chậu, mông và lưng dưới bị rút ngắn, dẫn đến tình trạng căng cơ khi đứng dậy.

Hành khách trên chuyến tàu tại ga Sài Gòn, tháng 4/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Giải pháp giảm đau trước, trong và sau chuyến đi

Để bảo vệ cột sống, bác sĩ Vũ gợi ý lộ trình chăm sóc sức khỏe theo từng giai đoạn:

Chuẩn bị trước chuyến đi

Kiểm soát bệnh lý: Nếu bạn có sẵn bệnh cơ xương khớp, hãy gặp bác sĩ để điều trị ổn định trước khi khởi hành.

Hành lý gọn nhẹ: Tránh khiêng vác đồ quá nặng gây chấn thương đột ngột. Hãy ưu tiên vali có bánh xe hoặc nhờ sự trợ giúp của nhân viên nhà ga/sân bay.

Tập thể dục: Duy trì thói quen vận động vài tuần trước chuyến đi giúp cơ lưng linh hoạt, hạn chế co thắt khi ngồi lâu.

Dự phòng thuốc: Chuẩn bị các thuốc giảm đau thông thường (như acetaminophen hoặc ibuprofen) theo tư vấn của bác sĩ.

Trong khi di chuyển

Thay đổi tư thế: Ưu tiên chọn ghế sát lối đi để dễ dàng đứng dậy, đi lại hoặc vươn vai mà không phiền người bên cạnh.

Ngả ghế hợp lý: Ngồi thẳng đứng 90 độ gây áp lực lớn lên đĩa đệm. Việc ngả nhẹ ghế giúp trọng lượng cơ thể dồn vào phần tựa lưng, giảm tải cho cột sống.

Sử dụng phụ kiện hỗ trợ: Gối cổ chữ C: Giúp giữ đầu ở tư thế nghỉ tự nhiên, ngăn việc cúi gập cổ khi ngủ. Gối lưng: Đặt một chiếc gối nhỏ (hoặc áo khoác cuộn lại) ở vùng lõm của thắt lưng để duy trì đường cong sinh lý.

Tư thế chân: Giữ đầu gối vuông góc với hông. Nếu chân không chạm sàn, hãy kê thêm chăn hoặc gối dưới bàn chân để giảm căng thẳng cho lưng dưới.

Phục hồi sau chuyến đi

Nếu cơn đau vẫn xuất hiện sau khi kết thúc hành trình, bạn có thể áp dụng các biện pháp sau:

Chườm ấm: Giúp giãn cơ và tăng cường lưu thông máu tại vùng bị đau.

Xoa bóp bấm huyệt: Đây là cách hiệu quả nhất để làm mềm các cơ căng cứng, giảm stress và cải thiện giấc ngủ sau chuyến đi dài.

Nghỉ ngơi hợp lý: Không nên lên lịch trình tham quan quá dày đặc ngay khi vừa xuống xe. Hãy dành thời gian ngủ để cơ thể được tái tạo năng lượng.

Nếu cơn đau vùng cổ và lưng kéo dài, không có dấu hiệu thuyên giảm sau khi áp dụng các biện pháp nghỉ ngơi, bạn nên đến khám tại các chuyên khoa xương khớp để có giải pháp điều trị phù hợp.

Mỹ Ý