Cách giải rượu bia, giảm đau đầu

Ăn trái cây, bổ sung nước dừa hoặc bổ sung thêm gừng, mật ong có thể giúp giảm triệu chứng nôn nao khi uống rượu.

Rượu gây nhiều tác hại đối với cơ thể cả về thể chất lẫn tinh thần. Uống rượu trong thời gian dài là nguyên nhân dẫn đến nhiều căn bệnh nguy hiểm và mang đến rủi ro về rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, tai nạn giao thông. Hệ lụy sớm và dễ nhận ra nhất của việc uống rượu bia nhiều là khiến cơ thể mất nước và dẫn đến say xỉn, mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn... Dưới đây là một số giải pháp sau đây sẽ giúp người uống phục hồi cơ thể.

Uống rượu bia nhiều sẽ khiến cơ thể mất nước và dẫn đến say xỉn, mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn... Ảnh: Freepik

Ăn trái cây

Rượu ngăn chặn cơ thể sản xuất hormone giữ nước; từ đó dẫn đến mất nước và các chất điện giải như kali, natri. Ăn chuối có thể là cách giúp cơ thể bổ sung lượng kali dự trữ cho cơ thể. Cam cũng là gợi ý giải rượu tốt. Theo Healthline, loại quả này rất giàu vitamin C, giúp cơ thể giữ mức glutathione và giảm triệu chứng nôn nao.

Ngoài ra, bạn cũng có thể ăn dưa hấu. Đây là loại trái cây có hàm lượng nước cao và rất giàu L-ctrulline, một chất dinh dưỡng làm tăng lưu lượng máu.

Uống nhiều nước

Khi uống rượu, người uống sẽ có xu hướng đi tiểu nhiều vì nó ức chế giải phóng vasopressin, một loại hormone làm giảm lượng nước tiểu do thận tạo ra. Do đó, uống nước là một trong những điều quan trọng nhất khi say rượu nhờ vào khả năng pha loãng lượng rượu bia trong cơ thể người uống và bổ sung lượng chất lỏng bị mất đi.

Gừng

Gừng đã được chứng minh là làm giảm cảm giác buồn nôn. Ngoài ra, chúng cũng có tác dụng hỗ trợ gan, cơ quan đang cố gắng chuyển hóa tất cả lượng ethanol (rượu). Hãy đun sôi một ít nước và thêm những lát gừng tươi và nước cốt của nửa quả chanh.

Chanh

Chanh chứa acid sẽ giúp cho dạ dày được hoạt động tốt hơn. Đối với nguyên liệu này, chúng ta có thể thái nó thành từng lát mỏng hoặc vắt lấy phần nước cốt rồi đem pha cùng nước ấm để uống. Bên cạnh đó, có thể bổ sung đường, muối hoặc mật ong vào phần nước này để tăng hiệu quả giải rượu.

Đồ nướng

Chất đạm và chất béo lạnh mạnh trong nhiều sản phẩm như thịt và cá có thể giúp giải rượu. Một nghiên cứu cho thấy, những người uống nhiều rượu sẽ bị thiếu hụt axit amin. Vì thế, việc ăn các loại thực phẩm giàu protein là cách xử lý tốt tình trạng nôn nao nhờ khả năng phân hủy thành các axit amin cho cơ thể.

Nước dừa

Rượu không chỉ làm bạn mất nước mà còn rửa trôi các chất điện giải cần thiết như kali. Kali giúp kiểm soát lượng chất lỏng trong cơ thể, duy trì mức độ pH trong máu khỏe mạnh và rất quan trọng đối với chức năng của tế bào. Nước dừa chứa nhiều chất điện giải quan trọng như kali, natri.

Mật ong

Mật ong giúp hạn chế tình trạng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn khi bị say rượu. Cùng với đó, nó cũng góp phần trong việc rút ngắn khoảng thời gian rượu gây ảnh hưởng đến cơ thể. Vì thế, uống mật ong sẽ giúp người bị say giảm nồng độ cồn trong cơ thể và nhanh tỉnh táo hơn.

