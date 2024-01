Cách điền ba thông tin cơ bản cho du học sinh lần đầu đến Mỹ

Cách viết số điện thoại, địa chỉ hay tên trên các giấy tờ ở Mỹ tuy cơ bản nhưng nếu viết nhầm, du học sinh dễ gặp rắc rối.

Lê Thùy Dương, học viên chương trình thạc sĩ, Đại học Gonzaga, Mỹ, hướng dẫn cách viết các thông tin cơ bản cho du học sinh lần đầu đến Mỹ:

1. Cách viết tên

Trái với cách viết tên ở Việt Nam, theo thứ tự là họ (last name), tên đệm (middle name) và tên (name), thứ tự viết tên ở Mỹ ngược lại. Ví dụ Lê Thùy Dương, thì first name là Dương, middle name là Thùy và last name là Lê.

Ở Mỹ thường lược bỏ tên đệm trên các giấy tờ không quan trọng nên tên sẽ chỉ ngắn gọn là Duong Le.

Trong trường hợp dùng "middle name initial", bạn chỉ cần viết hoa chữ cái đầu tiên của tên đệm, ví dụ Duong T Le. hợp đồng, nếu có yêu cầu "initial" ở tên, lúc đó tên của tôi sẽ được viết là DL.

Cách viết tên của người Mỹ như vậy nhưng du học sinh cần chú ý viết đúng tên theo visa trên các loại văn bản. Trên visa, tên của bạn được hệ thống tự động sắp xếp theo thứ tự: Given name (tên đệm, tên) và Surname (họ), nên sẽ là Thuy Duong Le. Với kiểu sắp xếp như vậy, khi đó, first name của bạn sẽ lại là Thuy Duong, không có tên đệm, và họ là Le. Vậy nên, khi mua vé máy bay, làm thẻ ngân hàng hay làm bằng lái xe, các bạn sẽ phải để tên thống nhất theo đúng một kiểu như trên visa để tránh gặp rắc rối.

Bạn có thể để tên tiếng Anh nếu tên đó có trên hộ chiếu hoặc visa, nếu không thì không được. Mua vé máy bay, bạn cũng phải dùng tên thật chứ không dùng tên tiếng Anh. Khi đi học, bạn có thể dùng tên tiếng Anh để giao tiếp, viết tên trên bài kiểm tra nhưng vẫn nên để cả tên thật để giáo viên còn vào điểm.

Lê Thùy Dương hiện sống tại thành phố Spokane, bang Washington, Mỹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

2. Cách viết số điện thoại

Tôi từng làm trợ lý cho văn phòng Sự kiện của trường và một trong những nhiệm vụ là trực điện thoại. Khi người giám sát không có ở đó, tôi hỏi thông tin của người gọi và ghi lại số điện thoại của họ. Tuy nhiên tôi lại viết các số liền nhau và bị trưởng phòng nhắc nhở, hướng dẫn lại cách viết cho đúng để khi nhìn vào, cô sẽ biết ai gọi và từ đâu. Có những điều tưởng cơ bản nhưng chúng ta chưa quen với nền văn hóa mới thì sẽ không biết.

Số điện thoại bên Mỹ có 10 số, với 3 số đầu tiên là mã vùng (tùy theo bang), tiếp đó là prefix (3 số) và line number (4 số). Ví dụ, nếu bạn ở Boston, mã vùng là 617, số điện thoại của bạn sẽ có thể là (617) 123-4567.

Các cách viết số điện thoại khác nhau: (617) 123-4567; 617-123-4567; 617 123-4567; 617 123 4567.

3. Cách viết địa chỉ

Địa chỉ bên Mỹ thường bắt đầu với số nhà, tên phố, số căn hộ/phòng (nếu có), thành phố, bang, và zip code. Bên này, mọi người mua đồ online rất nhiều, nên việc viết đúng địa chỉ rất quan trọng. Hãy để ý cả một số từ viết tắt thông dụng như: Alley - ALY; Avenue - AVE; Apartment - APT; Building - BLDG; Boulevard - BLVD; Court - CT; Drive - DR; Lane - LN; Parkway - PKWY; Street - ST; Suite - STE Number - No. / #

Ví dụ, nếu bạn sống ở căn hộ số 1, tòa nhà số 1200, đường Rainbow, thành phố Las Vegas, bang Nevada, có zip code là 89139, thì bạn có thể ghi địa chỉ như sau: 1200 Rainbow St. Apt #1, Las Vegas NV 89139 hoặc: 1200 Rainbow St. Apt #1; Las Vegas NV 89139.

Lê Thùy Dương