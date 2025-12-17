Cách cựu du học sinh Anh gây dựng mô hình đào tạo Anh ngữ riêng

Đà NẵngTừ nền tảng học thuật tại Anh, Lưu Minh Hiển (1990) xây dựng WISE English thành mô hình đào tạo tiếng Anh chuẩn hóa, được nhân rộng theo hình thức nhượng quyền trên toàn quốc.

Lưu Minh Hiển từng là học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Năm 2009, anh nhận học bổng toàn phần của Đà Nẵng để theo học tại Đại học Manchester (Anh). Tại đây, Hiển tốt nghiệp thủ khoa ngành Kinh doanh quốc tế, Tài chính và Kinh tế, đồng thời, thuộc nhóm 0,5% sinh viên có thành tích cao nhất trong số hàng chục nghìn sinh viên tốt nghiệp mỗi năm.

Sau khi hoàn thành chương trình đại học, chàng trai Đà Nẵng tiếp tục theo học bậc thạc sĩ tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (London School of Economics and Political Science - LSE), một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh.

Lưu Minh Hiển tốt nghiệp tại Anh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong thời gian học tập tại Anh, Hiển từng giảng dạy kèm cho nhiều sinh viên bản xứ các môn Kinh tế, Kinh doanh và Toán học, trong đó có các bạn đến từ Đại học Oxford và những người học cùng chuyên ngành. Anh chia sẻ, kết quả học tập đạt được đến từ việc ứng dụng các nguyên tắc của NLP (Ngôn ngữ lập trình tư duy) và ngôn ngữ học vào quá trình học tập, giúp tối ưu khả năng ghi nhớ và xử lý thông tin.

"Tôi không học quá chăm chỉ, nhưng nhờ những phương pháp học phù hợp, việc học trở nên hiệu quả hơn", Hiển nói.

Quyết định trở về Việt Nam thay vì tiếp tục phát triển sự nghiệp ở nước ngoài, Hiển mong muốn hỗ trợ người học trong nước tiếp cận các phương pháp học tiếng Anh hiệu quả hơn. Từ định hướng này, anh sáng lập Trung tâm tiếng Anh WISE English, xây dựng chương trình đào tạo dựa trên nền tảng NLP và ngôn ngữ học, hướng đến việc giúp học viên rút ngắn thời gian học và nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh trong thực tế.

Trong đó, phương pháp "Học từ vựng 6 bước" tập trung hỗ trợ người học ghi nhớ và vận dụng từ vựng theo ngữ cảnh, hạn chế thói quen dịch từng từ sang tiếng mẹ đẻ. Song song, phương pháp "Nghe tự động" được thiết kế nhằm cải thiện khả năng nghe hiểu, giúp người học nhận diện phần lớn từ vựng trong lời nói của người bản xứ, không phụ thuộc vào cách luyện nghe truyền thống.

Bên cạnh hoạt động giảng dạy, đội ngũ WISE English còn biên soạn bộ sách "IELTS từ A đến Z", hệ thống hóa chiến lược làm bài và bài tập theo từng dạng câu hỏi trong đề thi IELTS. Bộ sách được phát hành tại nhiều nhà sách và được IDP, đơn vị tổ chức kỳ thi IELTS, khuyến khích sử dụng.

Minh Hiển làm diễn giả tại trường đại học. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo công bố của hệ thống, WISE English đã đào tạo hơn 10.000 học viên, trong đó có hàng trăm trường hợp đạt IELTS từ 6.5 trở lên, nhiều học viên đạt mức 8.0 - 8.5. Một số bạn sau đào tạo đã cải thiện khả năng giao tiếp và hiện thực hóa kế hoạch du học.

Từ một cơ sở hoạt động năm 2018, WISE English hiện phát triển thành chuỗi trung tâm với bốn cơ sở, ba văn phòng đại diện tại Đà Nẵng. Đồng thời, đơn vị triển khai mô hình nhượng quyền và chuyển giao chương trình đào tạo cho các trung tâm Anh ngữ trên cả nước.

Theo anh Hiển, yếu tố then chốt của mô hình là khả năng chuẩn hóa toàn bộ giáo trình, giáo án và quy trình vận hành. Các nội dung này được xây dựng theo hệ thống, đóng gói để có thể nhân rộng nhằm đảm bảo tính nhất quán về chất lượng đào tạo khi mở rộng quy mô. Một số đơn vị vận hành theo mô hình này ghi nhận hiệu quả trong giai đoạn đầu và nhận được phản hồi tích cực từ học viên, phụ huynh.

Ngoài lĩnh vực giáo dục, Lưu Minh Hiển tham gia các hoạt động cộng đồng doanh nhân trẻ. Anh là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng và Phó chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư Khởi nghiệp, tham gia hỗ trợ các dự án đổi mới sáng tạo và hoạt động dành cho sinh viên, startup.

Anh từng được mời làm giám khảo tại các cuộc thi như Hult Prize, Startup Weekend, Startup Runway; tham gia chia sẻ tại nhiều trường đại học như Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Kinh tế, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Greenwich, Đại học Việt – Hàn. Trong lĩnh vực đào tạo doanh nghiệp, anh cũng huấn luyện cho một số tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Với những đóng góp cho cộng đồng, năm 2021, Hiển được vinh danh Top 100 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc Việt Nam và nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2023. Anh cũng là một trong bảy đại diện Việt Nam tham dự Diễn đàn Đối thoại thanh niên ASEAN năm 2021 và được đề cử giải thưởng Cựu du học sinh Anh có đóng góp tích cực cho xã hội giai đoạn 2021–2022 do Hội đồng Anh tổ chức.

Lưu Minh Hiển nhận danh hiệu "Top 100 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam năm 2021". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Không chỉ tập trung vào lĩnh vực đào tạo tiếng Anh, Lưu Minh Hiển mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp trong việc chuẩn hóa hệ thống vận hành, hướng tới phát triển bền vững. Theo anh, khi quy trình được xây dựng bài bản, người lãnh đạo có thể dành nhiều thời gian hơn cho hoạch định chiến lược thay vì xử lý công việc thường nhật. Định hướng này giúp anh trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ doanh nhân trẻ, góp phần lan tỏa các mô hình giáo dục và quản trị hướng đến hiệu quả và tính bền vững.

Nhật Lệ