Cách chữa cơn ho, giảm đau rát họng

Bổ Phế Nam Hà là thuốc ho thảo dược được nhiều thế hệ gia đình Việt tin dùng. Trong hành trình hơn 60 năm, Bổ Phế Nam Hà đã đạt nhiều thành tựu như: 2 lần liên tiếp trở thành "Thương hiệu Quốc gia Việt Nam", giải thưởng "Ngôi sao thuốc Việt"...

Thuốc ho Bổ Phế Nam Hà điều trị các trường hợp ho do cảm mạo, ho gió, ho khan, ho có đờm, ho do dị ứng thời tiết, ho lâu ngày không khỏi, đau rát họng, khản tiếng, viêm họng, viêm phế quản.

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Nam Hà

Địa chỉ: 415 Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.

Giấy XNQC của sản phẩm thuốc ho viên ngậm Bổ Phế Nam Hà số: 1e/2023/XNQC/YDCT; Sirô thuốc ho Bổ Phế Nam Hà chỉ khái lộ KĐ số: 3e/2023/XNQC/YDCT; Sirô thuốc ho Bổ Phế Nam Hà chỉ khái lộ số: 4e/2023/XNQC/YDCT do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y Tế cấp.

