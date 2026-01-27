Cách chọn bình hoa mộc lan đẹp cho không gian ngày Tết

Gia chủ cần tính toán tỷ lệ không gian, vị trí và ánh sáng khi đặt bình hoa mộc lan, giúp tôn vẻ đẹp nội thất.

Vài năm gần đây, hoa mộc lan được nhiều gia đình ưa chuộng dịp Tết. Hoa có dáng cành lớn, nở to, màu sắc trang nhã, phù hợp không gian sống hiện đại lẫn truyền thống.

Tỷ lệ 'vàng' giữa bình mộc lan và không gian phòng

Mộc lan thuộc nhóm cành có kích thước lớn, tán hoa phát triển theo cả chiều đứng và ngang. Khi đưa vào không gian sống dịp Tết, theo KTS Thùy An (Nhà Ann), yếu tố quan trọng nhất là tỷ lệ giữa bình hoa, cành và diện tích phòng. Đặt đúng tỷ lệ giúp không gian có trục thị giác rõ ràng, tăng chiều sâu.

Với phòng khách căn hộ rộng 18-20 m2, gia chủ nên chọn loại bình cao khoảng 60-80 cm. Chiều cao của bình và hoa tối đa 1,6-1,8 m, để tránh cảm giác "đụng trần".

Với nhà phố hoặc biệt thự có phòng khách trên 30 m2, trần cao hơn 3 m, gia chủ có thể sử dụng bình kích thước lớn, miệng rộng phù hợp với mộc lan nhiều nhánh, tạo bố cục lan tỏa.

Bình mộc lan được đặt sau sofa, dáng cành vươn cao, tán hoa xòe nhẹ theo phương ngang giúp không gian có chiều sâu hơn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị Đỗ Hoàng Lan (Hà Nội) có kinh nghiệm chơi hoa lâu năm cho biết vẻ đẹp của mộc lan mang tính khoảnh khắc. "Cành mộc lan lớn sẽ phù hợp những không gian rộng, thoáng, nhiều ánh sáng. Khi đặt đúng bối cảnh, hoa mộc lan tạo điểm nhấn cho không gian nhà trong dịp Tết", chị chia sẻ.

Bên cạnh các cành mộc lan dáng lớn, còn có cành mộc lan nhỏ, chiều cao khoảng 50-80 cm, phù hợp không gian nhỏ. Loại này thường được cắm trong bình gốm thấp, đặt trên bàn console, kệ trang trí, bàn ăn hoặc tủ giày. Với bố cục như vậy, hoa mộc lan đóng vai trò bổ sung điểm nhấn thị giác, không chiếm diện tích sàn, phù hợp căn hộ nhỏ, nhà có trần thấp hoặc gia đình muốn tiết chế trang trí. Khi sử dụng cành nhỏ, gia chủ nên ưu tiên bình dáng đơn giản, miệng hẹp để giữ cành đứng gọn.

Hoa mộc lan xuất hiện trong phòng khách giúp không gian sáng hơn và có chiều sâu. Khi đặt đúng vị trí, những cành hoa lớn trở thành điểm nhấn nhẹ, không lấn át nội thất, đồng thời tạo cảm giác dễ chịu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mộc lan không phù hợp đặt giữa lối đi chính hoặc khu vực có mật độ di chuyển cao. Cành mộc lan dài, tán rộng dễ vướng khi sinh hoạt và nhanh gãy nụ. Gia chủ nên đặt bình hoa mộc lan sát tường, ở góc phòng, cạnh kệ tivi, tủ trang trí hoặc khu vực ít sử dụng. Với nhà có cầu thang trong phòng khách, bạn có thể đặt bình hoa ở chân cầu thang hoặc chiếu nghỉ giúp tận dụng khoảng trống đứng và tạo điểm nhấn theo chiều cao.

Phối màu hoa mộc lan với nền nội thất

Hoa mộc lan sẽ đẹp hơn trong những không gian có định hướng thẩm mỹ rõ ràng. Với nhà theo phong cách hiện đại, tối giản, mộc lan đóng vai trò điểm nhấn, kết hợp tường sáng màu, nội thất gọn và ít chi tiết trang trí. Trong không gian mang hơi hướng Đông Dương hoặc Á Đông đương đại, mộc lan hòa hợp với nền gỗ, vật liệu thô mộc, ánh sáng vàng dịu, tạo cảm giác ấm và có chiều sâu.

Theo KTS Thùy An, phong cách bình cắm hoa mộc lan cần đi cùng ngôn ngữ kiến trúc. Ví dụ, nhà cổ điển hoặc bán cổ điển nên chọn bình trơn, màu trung tính (trắng ngà, be, ghi hoặc gốm mộc), và hạn chế họa tiết cầu kỳ vì dễ làm tổng thể không gian bị cảm giác nặng nề.

Với các không gian có diện tích hạn chế hoặc cần trang trí theo hướng tiết chế, bình mộc lan kích thước nhỏ là lựa chọn phù hợp. Ảnh: Thanh Hương

Màu sắc quyết định độ nổi bật của bình hoa trong tổng thể không gian. Hoa mộc lan trắng, hồng nhạt phù hợp nhà hiện đại, tối giản, sử dụng tông sáng như trắng, be, xám nhạt. Bình gốm men mờ, sứ trơn, màu trung tính giúp hoa nổi bật mà không gây tương phản gắt. Lúc này, nền tường nên tiết chế tranh ảnh hoặc đồ trang trí nhiều chi tiết để làm nổi bật hoa.

Mộc lan màu hồng đậm, tím phù hợp nhà có nền gỗ, tường màu ấm hoặc phong cách Đông Dương. Bình đất nung, bình gốm thô, màu nâu, xanh rêu, xám đậm là lựa chọn giúp tổng thể cân bằng. Ánh sáng vàng dịu làm màu hoa trầm lại, tránh cảm giác chói.

Hoa mộc lan phù hợp ánh sáng gián tiếp, tránh nắng gắt chiếu trực tiếp vào hoa. Bạn không nên đặt bình dưới luồng gió mạnh từ cửa chính, quạt hoặc điều hòa vì hoa dễ nhanh héo, rụng nụ. Nhiệt độ phòng ổn định giúp hoa bền hơn trong những ngày Tết.

Bích Phương