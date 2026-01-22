Nhiều gia đình mua mộc lan chơi Tết

Giữa tháng 1, chị Cẩm Ly, 35 tuổi, ở Hà Nội chi hơn 11 triệu đồng mua ba cành mộc lan cao trên 3 m. Chị chọn mua lúc nụ đã hé, chỉ sau một ngày cắm bình, cả cành hoa đồng loạt nở bung.

Tuy nhiên, sự rực rỡ ấy kéo dài 5 ngày trước khi cánh hoa rụng hàng loạt. "Tôi mua chơi Tết nhưng hoa không đợi được đến ngày. Dù tiếc vì tàn nhanh, tôi vẫn thấy đáng tiền vì khoảnh khắc hoa nở rộ rất đẹp, đủ để lưu lại những khung hình ưng ý," chị Ly chia sẻ.

Bên cạnh đào rừng, mai vàng, thị trường hoa nhập khẩu năm nay ghi nhận sức mua đột biến với hoa mộc lan (Magnolia). Từng xuất hiện dưới dạng hoa lụa, vài năm gần đây, những cành mộc lan tươi được nhập khẩu từ Trung Quốc trở thành "cơn sốt" tại Việt Nam.