Nhiều gia đình mua mộc lan chơi Tết

Giữa tháng 1, chị Cẩm Ly, 35 tuổi, ở Hà Nội chi hơn 11 triệu đồng mua ba cành mộc lan cao trên 3 m. Chị chọn mua lúc nụ đã hé, chỉ sau một ngày cắm bình, cả cành hoa đồng loạt nở bung.
Tuy nhiên, sự rực rỡ ấy kéo dài 5 ngày trước khi cánh hoa rụng hàng loạt. "Tôi mua chơi Tết nhưng hoa không đợi được đến ngày. Dù tiếc vì tàn nhanh, tôi vẫn thấy đáng tiền vì khoảnh khắc hoa nở rộ rất đẹp, đủ để lưu lại những khung hình ưng ý," chị Ly chia sẻ.
Bên cạnh đào rừng, mai vàng, thị trường hoa nhập khẩu năm nay ghi nhận sức mua đột biến với hoa mộc lan (Magnolia). Từng xuất hiện dưới dạng hoa lụa, vài năm gần đây, những cành mộc lan tươi được nhập khẩu từ Trung Quốc trở thành "cơn sốt" tại Việt Nam.
Chị Vũ Thị Thanh Nhài ở Hạ Long, Quảng Ninh chọn cách chăm sóc kỳ công để chinh phục loài hoa "đỏng đảnh" này. Bắt đầu chơi từ những cành dăm nhỏ năm 2020, đến nay chị Nhài đã chuyển sang những cành đại thụ cao trên 1,6 m, giá 3 triệu đồng.
Năm nay, chị Nhài sở hữu hai cành mộc lan trắng và móng rồng. Với cành trắng, chị phun sương đậm ngày hai lần, đêm bê ra sân hứng sương, nhưng nụ cứ tách lớp vỏ cuối cùng là lại thâm cánh. Ngược lại, cành mộc lan móng rồng lại nở tưng bừng dù chăm sóc đơn giản hơn.
Theo kinh nghiệm của chị Nhài, để mộc lan hút nước tốt, người chơi cần vát lại gốc và cạo lớp vỏ ngoài khoảng 5-10 cm ngay khi nhận cành. Mỗi ngày, hoa cần được phun sương đậm 1-2 lần, ưu tiên đặt ở nơi thoáng đãng.
Khi nụ bong lớp vỏ cuối, kỹ thuật phun cần thay đổi: hướng vòi từ cuống hoa xuống cánh, tránh đọng nước vào nhụy gây thối. Đặc biệt, lúc hoa đã nở, tuyệt đối ngừng phun ẩm bởi cánh mộc lan rất nhạy cảm, dễ thâm và rụng sớm khi dính nước.
"Chỉ hỗ trợ tách lớp vỏ ngoài khi nụ đã bung khỏi đài để tránh bị chột", chị Nhài lưu ý.
Chị Khánh My ở Hà Nội bắt đầu bén duyên với mộc lan từ tháng 10/2025 bởi ấn tượng với những cánh hoa dày mịn như sáp, ôm lấy nhau tạo vẻ đẹp trầm tĩnh, không phô trương. "Mộc lan đặt vào góc nào cũng đẹp, đặc biệt rất hợp với không gian bếp", chị My nói.
Thời gian đầu chưa có kinh nghiệm, chị My từng mua phải cành kém chất lượng, nụ héo rụng dù đã thử đủ cách cứu vãn. Cuối năm 2025, chị mua một cành cao 2 m tại chợ hoa Quảng Bá với giá hơn một triệu đồng. Chị nhận thấy những cành được dưỡng từ khi nụ nhỏ sẽ bền hơn; còn những cành nụ đã to, khi nở rộ chỉ giữ được 2-3 ngày là "rụng tả tơi".
Dù nhiều người chê mộc lan không bền, chị My vẫn giữ quan điểm chỉ cần được ngắm lúc hoa rực rỡ nhất là đủ, không có gì để tiếc.
Cùng quan điểm chọn cành khỏe là yếu tố tiên quyết, chị Cao Thanh Thủy, 34 tuổi ở phường Hà Đông, Hà Nội từng gặp tình trạng một cành chăm kỹ không nở, cành bỏ bê lại nở bung. Chị lý giải có thể do cành bị cắt non nên nụ không đủ sức phát triển.
Ở nhà chung cư sàn gỗ, việc phun sương cho hoa khá bất tiện. Mỗi ngày, chị Thủy phải bê cành hoa vào nhà vệ sinh để xịt nước, đảm bảo thân gốc luôn đủ ẩm. Qua quan sát, chị nhận thấy mộc lan trắng đẹp nhưng nhanh tàn hơn loại màu tím hay móng rồng.
Chị Ngọc Bích, chủ một tiệm hoa tại Hà Nội, cho biết thị trường năm nay thay đổi rõ rệt khi khách hàng chuyển từ mộc lan cành dăm sang săn tìm những cành "khủng".
Mỗi ngày, tiệm của chị tiếp nhận hàng trăm tin nhắn đặt hàng. Giá mỗi cành dao động từ 1 triệu đến 30 triệu đồng tùy vào dáng thế và chất lượng nụ.
"Nụ phải to và xanh mới có khả năng nở đẹp. Những nụ nhỏ và có dấu hiệu đen thường sẽ không nở được," chị Bích nói.
Tùy vào màu sắc, độ bền của hoa cũng khác nhau: màu trắng nhanh tàn nhất, trong khi màu tím và móng rồng có thể chơi từ 20 ngày đến một tháng tính từ lúc nụ đến khi hoa tàn.
Theo các tiểu thương, mộc lan cắt cành từng có giai đoạn không được ưa chuộng do giá đắt nhưng tỷ lệ nở thành công thấp. Tuy nhiên, nhờ quy trình vận chuyển và kỹ thuật dưỡng hoa cải thiện, mộc lan đang trở lại mạnh mẽ, trở thành biểu tượng mới cho sự sang trọng trong không gian sống của nhiều gia đình Việt mỗi dịp Tết đến xuân về.
Mộc lan (Magnolia) có nguồn gốc từ Đông Á và Bắc Mỹ, từ lâu đã được ưa chuộng bởi vẻ đẹp quý phái. Tại Việt Nam, vài năm trước, loài hoa này chủ yếu xuất hiện dưới dạng hoa lụa. Tuy nhiên, khoảng ba năm trở lại đây, mộc lan tươi cắt cành bắt đầu chiếm lĩnh thị trường hoa Tết.
Dù giá đắt đỏ và tỷ lệ nở thành công phụ thuộc nhiều vào chất lượng cành, mộc lan vẫn tạo nên cơn sốt.
Với nhiều người, việc sở hữu một cành mộc lan "khủng" trong phòng khách không chỉ là thú chơi hoa, mà còn thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế và mong cầu một khởi đầu thuận lợi, thanh cao trong năm mới.
Cành mộc lan đại thụ giá khoảng 30 triệu đồng tại một cửa hàng ở Hà Nội. Nguồn: Bích Chi Đường 2
Quỳnh Nga