Cách chăm sóc vùng kín để tránh viêm nhiễm

Chuyên gia phụ khoa khuyến cáo phụ nữ nên tránh thụt rửa sâu, tắm quá nhiều, dùng dung dịch tẩy mạnh hay mặc đồ lót chật, vì dễ làm mất cân bằng hệ vi sinh vùng kín.

Vừa qua, Biocodex Việt Nam - tập đoàn dược phẩm Pháp với hơn 70 năm phát triển đã tổ chức hội nghị khoa học chuyên đề "Mối liên hệ giữa hệ vi sinh vật âm đạo và sức khỏe sinh sản của phụ nữ". Sự kiện quy tụ các chuyên gia sản phụ khoa trong và ngoài nước chia sẻ những thông tin chuyên sâu về tầm quan trọng của cân bằng hệ vi sinh và cách chăm sóc vùng kín đúng cách.

Cơ thể con người chứa hàng nghìn tỷ vi sinh vật, trong đó hệ vi sinh âm đạo là một trong những "hệ sinh thái" đặc biệt nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và hạnh phúc của phụ nữ.

Theo các tài liệu nghiên cứu, hệ vi sinh âm đạo khỏe mạnh giúp duy trì độ pH cân bằng, ngăn ngừa vi khuẩn gây hại xâm nhập, giảm nguy cơ viêm nhiễm và các bệnh lý phụ khoa. Khi mất cân bằng, thường do stress, thay đổi nội tiết, dùng kháng sinh, hoặc vệ sinh sai cách, phụ nữ dễ gặp tình trạng ngứa, rát, khí hư có mùi, thậm chí ảnh hưởng khả năng sinh sản.

Viêm âm đạo do vi khuẩn là một trong những bệnh phổ biến nhất ở phụ nữ trưởng thành. Các dấu hiệu nhận biết gồm ngứa, đau rát, tiết dịch âm đạo bất thường (màu xám, xanh lá hoặc trắng đục) và có mùi khó chịu. Bệnh nếu không điều trị đúng có thể dẫn đến giảm khả năng sinh sản, tăng nguy cơ sinh non hoặc sảy thai.

Tại hội nghị, BSCK2. Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Phụ sản TP HCM khuyến cáo, phụ nữ cần tránh những thói quen như thụt rửa sâu âm đạo, không nên rửa vùng kín bằng dung dịch sát khuẩn nhiều lần trong ngày, dùng dung dịch tẩy rửa mạnh hoặc mặc đồ lót quá chật, bí khí. Những hành động này có thể phá vỡ sự cân bằng tự nhiên của hệ vi sinh, khiến vi khuẩn có hại phát triển mạnh.

Thay vào đó, nên chọn quần lót cotton thoáng nhẹ, vệ sinh đúng cách (lau rửa từ trước ra sau), sử dụng dung dịch vệ sinh có độ pH phù hợp, bổ sung thực phẩm giàu chất xơ để nuôi dưỡng lợi khuẩn, thăm khám định kỳ phụ khoa để được tư vấn.

Với triết lý "khoa học tôn trọng tự nhiên", Biocodex đã phát triển Saforelle, dòng sản phẩm vệ sinh phụ nữ được tin dùng tại hơn 40 quốc gia. Saforelle nổi bật với công thức bốn không, không xà phòng, không chất tạo màu, không paraben và không phenoxyethanol. Thành phần chính chiết xuất từ rễ ngưu bàng giúp làm dịu, giảm kích ứng và duy trì độ cân bằng tự nhiên cho vùng kín.

Hiện nay, Saforelle có nhiều dòng sản phẩm phù hợp cho từng nhu cầu, như Saforelle Gentle Soothing Cleansing Care giúp làm sạch dịu nhẹ, phù hợp dùng hằng ngày cho da nhạy cảm. Saforelle Intensive/Ultra Hydrating tăng cường dưỡng ẩm cho da, niêm mạc khô hoặc dễ kích ứng. Saforelle Miss với công thức an toàn dành riêng cho bé gái, chăm sóc vùng kín và cơ thể nhẹ nhàng.

Sản phẩm hiện có mặt tại Việt Nam, giúp phụ nữ ở mọi lứa tuổi chăm sóc sức khỏe vùng kín đúng cách, đẩy lùi viêm nhiễm và thoải mái trong sinh hoạt hàng ngày.

Thế Đan