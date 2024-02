Cách ca sĩ Miley Cyrus giữ dáng đẹp, eo thon

MỹNữ ca sĩ Miley Cyrus ưa thích môn Pilates, thường tập luyện từ 15 đến 20 phút mỗi ngày để có vóc dáng săn chắc.

Ở tuổi 31, nữ ca sĩ Miley Cyrus khiến khán giả và những nghệ sĩ khác choáng ngợp về vóc dáng thon gọn, thân hình săn chắc khi biểu diễn tại lễ trao giải Grammy. Màn biểu diễn trở thành một trong những khoảnh khắc ấn tượng và được thảo luận nhiều nhất sau sự kiện. Cách Miley giữ dáng và chế độ ăn uống, tập thể dục của cô trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi.

Nhiều nguồn tin cho rằng cô ưa thích các bài tập cường độ cao, một thói quen có được kể từ cuộc hôn nhân với chồng cũ Liam Hemsworth. Tuy nhiên, cách tập luyện hằng ngày của cô dễ thực hiện hơn nhiều. Miley là fan trung thành của bộ môn Pilates. Cô theo đuổi hình thức tập luyện này ít nhất từ năm 2013, thậm chí xây riêng một căn phòng trong nhà chỉ để tập Pilates.

Kể từ khi được huấn luyện viên Joseph Pilates sáng tạo cách đây một thế kỷ, Pilates đã trở thành phương pháp tập luyện toàn thân phổ biến rộng rãi, đặc biệt ở những phụ nữ chuộng những bài ít tác động, tập trung vào việc cải thiện sức mạnh cốt lõi, tính linh hoạt và làm dịu tinh thần.

Nữ ca sĩ Miley Cyrus biểu diễn tại lễ trao giải Grammy. Ảnh: People

Tháng 3/2020, trong đợt giãn cách vì Covid-19 đầu tiên, Miley đã phát trực tiếp một buổi tập Pilates nhanh với huấn luyện viên của cô, Saul Choza. Anh hướng dẫn Miley cùng những người hâm mộ thực hiện một loạt 5 bài tập tăng cường sức mạnh cơ lõi và giãn chân. Các bài tập khác gồm tập bụng kiểu đá chân, nâng chân, đạp chân vắt chéo và nâng hông. Huấn luyện viên Choza lưu ý người mới bắt đầu có thể lặp lại mỗi set tập khoảng 3 lần, sau đó nâng dần lên 12 lần.

Huấn luyện viên cũ của Miley cho biết cô thường tập luyện nửa tiếng, hầu hết ngày trong tuần, tập trung vào chân và mông, tiếp đến là cơ bụng. Tuy nhiên, sau khi ly hôn với Liam, Miley rút ngắn thời gian tập luyện xuống còn vài giờ.

"Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, thưởng thức những bữa ăn ấm áp, đồ ngọt yêu thích. Chỉ cần tập luyện 15 đến 20 phút mỗi ngày cũng được, có còn hơn không. Vận động là cách quan trọng để nói yêu thương bản thân", Miley nói.

Bên cạnh Pilates, Miley cũng tập thiền lâu năm. Tháng 9/2016, trên chương trình The Tonight Show, cô đã chia sẻ về phương pháp Ashtanga. Đây là bài tập yoga nâng cao, với hàng loạt tư thế được liên kết với nhau bằng hơi thở, đòi hỏi thể lực dồi dào, sự linh hoạt và sức bền ở mức độ cao.

Miley Cyrus nổi tiếng từ tuổi thiếu niên với vai diễn Hannah Montana của đài truyền hình Disney. Ca sĩ Mỹ từng được Time đưa vào danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng nhất năm 2008 và 2014. Các ca khúc nổi tiếng của cô gồm: When I Look At You, We Can't Stop, Wrecking Ball, Malibu.

Tại lễ trao giải âm nhạc lớn nhất thế giới Grammy 2024, Miley Cyrus thu hút sự chú ý với sáu đề cử ở các hạng mục quan trọng. Ca sĩ thắng hai giải Solo nhạc pop xuất sắc và Ghi âm của năm cho bản hit Flowers.

Thục Linh (Theo NY Post)