Cách bày tỏ lòng biết ơn bằng tiếng Anh

Bạn nên đa dạng hóa vốn từ để thể hiện lòng biết ơn, sử dụng các cấu trúc câu phức tạp hơn thay vì chỉ nói "Thank you".

Bày tỏ lòng biết ơn giúp mọi người cảm nhận được những cảm xúc tích cực, trân trọng những trải nghiệm tốt đẹp và suy nghĩ sâu sắc hơn về những gì họ có hơn là những gì họ thiếu.

Cho dù là với giáo viên, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm hay thành viên trong gia đình, dưới đây là một số cách hữu ích để bày tỏ lòng biết ơn:

Thể hiện một chút nhiệt thành

Không có gì sai nếu cường điệu lời cảm ơn lên một chút để thể hiện sự biết ơn của bạn, đồng thời cho thấy mức độ ảnh hưởng của bạn bè, người thân đối với bạn. Các cụm từ như "You made my day!" (Bạn đã giúp ngày hôm nay của tôi tốt hơn) hay "You saved my life!" (Bạn đã cứu sống tôi) là cách nói mạnh mẽ hơn để cảm ơn.

Thay đổi linh hoạt các từ dùng để cảm ơn

Khi cảm ơn ai đó, bạn cần thay đổi từ ngữ để thể hiện sự cảm kích. Hãy kết hợp linh hoạt các cụm từ, từ phổ biến nhất như "Thank you" (Cảm ơn) đến các cụm phức tạp hơn như "Thanks a million/ I appreciate you so much/ You’re the best." (Cám ơn bạn rất rất nhiều. Tôi rất biết ơn bạn. Bạn là tốt nhất).

Ngoài ra, việc thay đổi cách diễn đạt sẽ cho phép bạn bày tỏ lời cảm ơn liên tục mà vẫn có vẻ tự nhiên.

Cụ thể hóa sự biết ơn

Điều gì khiến bạn đặc biệt biết ơn chị gái, giáo sư hay người bạn thân nhất của mình? Hãy đưa nó vào khi thể hiện lòng biết ơn bằng cách thêm "for" sau cụm từ cảm ơn. Ví dụ:

- Thank you for... (Cảm ơn bạn vì...).

- I appreciate you for... (Tôi biết ơn bạn vì...).

- I am grateful to you for... (Tôi biết ơn bạn vì...).

Nêu rõ lý do, hành động khiến bạn thực sự cảm thấy biết ơn là cách hiệu quả để truyền đạt cho bạn bè, thành viên trong gia đình hoặc đồng nghiệp biết họ rất đặc biệt đối với bạn.

Công khai lời cảm ơn

Nếu bạn thường bày tỏ lòng biết ơn bằng cách nhắn tin hoặc gọi điện, tại sao không thay đổi hình thức và thể hiện sự biết ơn ở chế độ công khai?

Có nhiều hình thức để bày tỏ lòng biết ơn, chẳng hạn giới thiệu một đồng nghiệp trên một kênh dành cho nhân viên toàn công ty, dành lời ngợi khen đối tác dự án trong cuộc họp hay thể hiện sự biết ơn với một người bạn thông qua bài đăng trên mạng xã hội.

Chia sẻ những điều bạn thích về người bạn biết ơn

Những đặc điểm nổi bật của người ủng hộ bạn nhất là gì? Họ có hào phòng, trung thực, không phán xét? Họ có phải là những người biết lắng nghe và khích lệ người khác không?

Bạn hãy nói cho họ biết bất kỳ đặc điểm nào khiến bạn đánh giá cao về họ trong email hoặc tin nhắn thể hiện lòng biết ơn theo cảm nhận cá nhân. Hãy học thêm những từ vựng mô tả tính cách để làm điều này.

Viết thư tay

Trong thế giới giao tiếp mà công nghệ lên ngôi như ngày nay, thư hay những mẩu tin nhắn viết tay là món quà thực sự. Viết trên giấy cho thấy sự chân thành hơn một email hay một tin nhắn điện thoại bởi người được nhận sẽ cảm nhận rằng bạn đã dành nhiều thời gian để viết một lời cảm ơn ý nghĩa thực sự,

Thêm lời khuyến khích

Động viên thường gắn liền với việc giúp ai đó tin tưởng vào bản thân hoặc tăng sự tự tin của họ, nó cũng có thể ở dạng khẳng định.

Sau khi hàng xóm đã làm bạn ngạc nhiên bằng cách cắt tỉa bụi cây ngăn cách sân của bạn, hãy nói với họ công việc đó tuyệt vời như thế nào. Hãy thêm lời khuyến khích bằng các cụm từ như "Way to go!" (Làm tốt đó), "Awesome work!" (Công việc tuyệt vời).

Nói những câu sâu sắc

Đôi khi, lời nói có vẻ không đủ để truyền đạt mức độ cảm ơn của bạn. Đây là lúc quan trọng để thể hiện sự đánh giá sâu sắc hơn đối với con người và hành động của họ. Hãy nhớ chỉ sử dụng những câu nói sâu sắc và đầy cảm xúc này khi thực sự cảm thấy người đó không nghi ngờ sự chân thành của bạn. Với ngữ điệu trầm ngâm và cân nhắc, bạn có thể nói:

- I cannot thank you enough. (Tôi không biết cảm ơn bạn bao nhiêu cho đủ).

- Words cannot express how much you mean to me. (Từ ngữ không thể diễn tả bạn có ý nghĩa thế nào với tôi).

- I am more grateful to you than you’ll ever know. (Tôi biết ơn bạn nhiều hơn những gì bạn biết).

- I’m eternally grateful. (Tôi biết ơn bạn mãi mãi).

- You have my deepest thanks. (Bạn có lời cảm ơn sâu sắc nhất từ tôi).

- I’ll never forget your support and kindness. (Tôi sẽ không bao giờ quên sự hỗ trợ và lòng tốt của bạn).

Dương Tâm (Theo Grammarly)