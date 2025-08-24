Cách bảo vệ sức khỏe khi xem diễu binh dịp 80 năm Quốc khánh

Uống đủ nước, mang theo đồ ăn nhẹ, chuẩn bị phương tiện che mưa nắng và thuốc dự phòng là những biện pháp thiết yếu giúp người dân đảm bảo sức khỏe khi xem diễu binh, diễu hành nhân dịp 80 năm Quốc khánh.

Buổi tổng dượt diễu binh, diễu hành lần 2 tổ chức tại Quảng trường Ba Đình ngày 24/8 đã thu hút đông đảo người dân. TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cảnh báo các sự kiện đông người tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe như kiệt sức, bệnh lý cấp tính, chen lấn hoặc ngạt khí. Việc chuẩn bị chu đáo sẽ giúp bảo vệ sức khỏe mỗi cá nhân trong những dịp này.

TS Đức cho biết tầm quan trọng của việc chuẩn bị kỹ càng, đặc biệt đối với gia đình có người cao tuổi và trẻ em. Người dân chỉ nên tham dự khi cảm thấy đủ sức khỏe và cần nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ ngay khi có dấu hiệu sức khỏe giảm sút. Trong trường hợp cần thiết, nên chủ động rời khỏi khu vực đông người.

Người cao tuổi và người có bệnh nền nên xem xét lựa chọn vị trí phù hợp hoặc theo dõi sự kiện qua truyền hình, phát thanh. Bệnh nhân mạn tính cần tuân thủ phác đồ điều trị và đảm bảo uống thuốc đúng liều lượng quy định.

Khi xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt, hoa mắt, khó thở, hồi hộp, đau ngực hay vã mồ hôi lạnh, cần nhanh chóng di chuyển đến nơi thoáng khí và thông báo cho nhân viên y tế. Trong tình huống khẩn cấp, tuyệt đối không chen lấn, nên di chuyển theo hướng dẫn và tìm lối thoát hiểm gần nhất. Di chuyển thuận theo dòng người, tránh đi ngược chiều hoặc di chuyển chéo, và cố gắng ra khỏi khu vực trung tâm đám đông càng sớm càng tốt.

Nếu bị chèn ép, nên đặt hai tay trước ngực để bảo vệ phổi và lồng ngực. Trường hợp bị ngã, cần cuộn tròn người như thai nhi trong bụng mẹ, tránh tư thế nằm sấp hoặc ngửa để giảm nguy cơ bị dẫm đạp vào lồng ngực.

Người dân cầm cờ Tổ quốc chờ đón đoàn diễu binh, diễu hành gần quảng trường Ba Đình. Ảnh: Ngọc Thành

ThS.BS Nguyễn Ngọc Uyển từ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, lưu ý rằng nhiều người thường hoảng loạn hoặc xử trí sai cách khi gặp người đột ngột ngất xỉu, ngưng thở, ngưng tim hay nghi đột quỵ. Vì vậy, việc trang bị kiến thức cấp cứu ban đầu là vô cùng cần thiết.

Ngất xỉu thường liên quan đến huyết áp thấp, vấn đề tim mạch hoặc hạ đường huyết, với triệu chứng mất ý thức đột ngột nhưng hồi phục nhanh, mạch và nhịp thở vẫn bình thường. Khi gặp trường hợp này, cần đặt bệnh nhân nằm ngửa, nâng chân lên 30-45 cm để tăng lưu lượng máu đến não và tim. Nới lỏng quần áo, tránh tạo áp lực lên lồng ngực và không cho uống nước hay dùng thuốc khi bệnh nhân chưa tỉnh. Nên quay nhẹ đầu sang một bên để phòng ngừa sặc và gọi cấp cứu 115 ngay nếu bệnh nhân không tỉnh sau 1-2 phút.

TS Đức cho biết Bộ Y tế đã huy động hàng nghìn nhân viên y tế với hàng trăm đội ứng trực tại nhiều khu vực phục vụ sự kiện A80. Các lều thuốc y tế được bố trí để đảm bảo cấp cứu ban đầu, phân loại và chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế khi cần thiết. Người dân được khuyến khích cài đặt ứng dụng A80 trên điện thoại thông minh để dễ dàng xác định vị trí các điểm ứng trực y tế.

Lê Nga