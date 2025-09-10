Cách ăn uống giúp ông hoàng thời trang Italy làm việc đến tuổi 91

Nhờ lối sống lành mạnh và quan niệm coi công việc là "liều thuốc tốt nhất", bậc thầy thời trang Giorgio Armani đã làm việc không ngừng nghỉ đến khi ông qua đời ở tuổi 91.

Giorgio Armani, nhà thiết kế huyền thoại người Italy, qua đời hôm 4/9. Ông là nhà sáng lập và CEO của công ty Armani, một đế chế kinh doanh đa dạng từ thời trang cao cấp, thời trang ứng dụng đến khách sạn, đồ gia dụng và hoa tươi. Trong một thông báo, công ty này cho biết Armani "đã làm việc đến những ngày cuối đời, cống hiến hết mình cho doanh nghiệp, các bộ sưu tập cùng nhiều dự án đang và sẽ diễn ra".

Ngay cả khi không thể tham dự ba show diễn hồi tháng 6 và 7 vì sức khỏe, ông vẫn điều hành mọi việc từ xa, từ duyệt chi tiết, xem thử đồ đến khâu trang điểm. Trong cuộc phỏng vấn cuối cùng với Financial Times, Armani thừa nhận điểm yếu lớn nhất của ông là "không thể từ bỏ quyền kiểm soát".

"Mọi thứ các bạn sẽ thấy đều được thực hiện dưới sự chỉ đạo và chấp thuận của tôi", Armani nói.

Nhà thiết kế Giorgio Armani. Ảnh: Daniele Venturelli/WireImage

Mặc dù vận may và yếu tố di truyền được cho là đóng vai trò lớn đối với tuổi thọ của một người, các bác sĩ chuyên về tuổi thọ có thể đánh giá cao thói quen hàng ngày cũng như tinh thần làm việc của Armani. Ông đã làm việc trong ngành thời trang 50 năm và xem công việc là nguồn sống của mình.

"Công việc là liều thuốc tốt nhất", ông nói với tờ Wall Street Journal vào năm 2024, khi 90 tuổi. Mùa hè năm đó, Armani gặp một số vấn đề sức khỏe nhưng ông cho biết: "Ngay khi bắt đầu làm việc trở lại, tôi đã cảm thấy khỏe hơn".

Heidi Tissenbaum, một giáo sư sinh học ung thư chuyên nghiên cứu về tuổi thọ khỏe mạnh, cho biết việc giữ cho trí óc năng động là chìa khóa của sự trường thọ. Nghiên cứu năm 2023 cho thấy những người sống trăm tuổi khỏe mạnh đều năng động về mặt trí tuệ, luôn tập trung vào những điều tích cực trong cuộc sống.

Việc rèn luyện trí óc không thể ngăn cản quá trình lão hóa của não bộ nhưng nhiều bằng chứng cho thấy nó có thể giúp tăng cường khả năng chống lại các triệu chứng của bệnh Alzheimer như hay quên.

Ngoài ra, việc duy trì một chế độ ăn bổ dưỡng, lành mạnh và cân bằng cũng được cho là bí quyết trường thọ của nhà thiết kế này. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Harper's Bazaar vào năm 2012, Armani cho biết món ăn yêu thích là mì Italy sốt cà chua (pasta pomodoro) và thỉnh thoảng cũng "phá lệ". Một bữa sáng điển hình của ông gồm cà phê, bánh mì nướng và mứt, ăn kèm với trái cây tươi và sữa chua. "Giống hệt những gì tôi đã ăn khi còn nhỏ", ông nói.

Nhà thiết kế thường ăn trưa nhẹ nhàng, dùng trái cây cho bữa xế chiều và uống nhiều nước cũng như các loại trà thảo mộc nóng, lạnh. Với bữa tối, ông sẽ kết hợp các nguyên liệu đơn giản như phô mai mozzarella, cà chua, thịt gà hoặc cá.

Chế độ ăn của ông mang nhiều nét của chế độ ăn Địa Trung Hải, tập trung vào các loại thực phẩm nguyên chất, rau củ, hoa quả và protein nạc. Khoa học đã chứng minh đây là phương pháp ăn uống tốt nhất để sống thọ, giúp phòng ngừa các bệnh mạn tính nguy hiểm như tiểu đường type 2, ung thư và sa sút trí tuệ.

Bên cạnh chế độ ăn hợp lý, việc tập thể dục cũng giúp Armani có sức khỏe dẻo dai. Theo tạp chí Harper's Bazaar, ngay cả khi đã 82 tuổi, ông vẫn duy trì thói quen tập thể dục mỗi sáng. Bài tập của ông bắt đầu với 30 phút đi bộ (ngoài trời hoặc trên máy chạy bộ), sau đó là các bài tập aerobic và tập tạ, kết thúc bằng những động tác giãn cơ.

Bình Minh (Theo Business Insider)