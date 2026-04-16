Cách ăn uống giúp cựu hoa hậu Hàn Quốc trẻ mãi không già

Không chỉ duy trì bài tập 100 lần nâng chân ngay khi thức dậy, 'mỹ nhân không tuổi' Kim Sa-rang còn gây sốt với thực đơn chỉ có trứng, cơm nấm giàu protein và nước ép su su.

Cựu hoa hậu Kim Sa-rang gây chú ý khi tiết lộ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để duy trì vóc dáng trong video chia sẻ về cuộc sống đời thường trên kênh YouTube cá nhân mang tên "Kim Sa-rang sa rang" hôm 14/4. Trong video, nữ diễn viên 48 tuổi cập nhật tình hình hiện tại của bản thân, đồng thời giới thiệu những loại cây cảnh mới mà cô vừa trang trí cho tổ ấm.

Trong lúc giới thiệu, Kim bỗng quên mất tên một loại cây. "Đây chính là lý do vì sao chúng ta cần phải tiêu thụ tinh bột", cô cười nói, cho biết thực đơn hàng ngày của mình. "Sáng nay tôi chỉ ăn một quả trứng nướng và bữa tối hôm qua cũng vậy".

Trước đó, trong một video khác, cô chia sẻ 6 thói quen buổi sáng giúp sở hữu làn da và vóc dáng "trẻ mãi không già" ở tuổi U50. Kim Sa-rang bắt đầu buổi tập ngay khi vừa mở mắt bằng các động tác cho vùng bụng. Nằm ngửa trên ghế sofa, cô thực hiện lặp đi lặp lại động tác nâng chân. Cô hướng dẫn khi nâng và hạ chân xuống, đầu gối hơi gập nhẹ, đồng thời siết chặt cơ bụng. Nữ diễn cho biết thực hiện tổng cộng 100 lần, chia thành các hiệp từ 20 đến 30 lần. Đây là bài tập tập trung vào việc "đánh thức" cơ thể hơn là tập luyện cường độ cao.

Sau khi tập cơ bụng, Kim Sa-rang kiểm tra cân nặng ngay lập tức. Cô sử dụng loại cân phân tích chỉ số cơ thể chuyên dụng để theo dõi sát sao không chỉ trọng lượng mà còn cả lượng mỡ và nước trong người. Người đẹp tiết lộ thường "trút bỏ quần áo khi cân" để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Dựa vào kết quả ghi nhận mỗi sáng, cô sẽ điều chỉnh khẩu phần ăn một cách linh hoạt: "Nếu chỉ số lên cao tôi sẽ ăn ít lại, còn nếu thấp tôi sẽ ăn thêm một chút".

Cựu hoa hậu, diễn viên Kim Sa-rang. Ảnh: Tenasia

Kiểm tra các chỉ số xong, Kim Sa-rang bắt đầu giãn cơ với con lăn chuyên dụng. Cô nằm trên sàn, lăn dọc vùng lưng và tập trung thực hiện các động tác giải tỏa sự căng cứng ở vùng nách. Nữ diễn viên hướng dẫn cách nhấn và kích thích trực tiếp vào sau gáy để tác động sâu hơn vào các khối cơ. Đây là bí quyết giúp cô vừa lưu thông hệ bạch huyết, vừa làm mềm các mô cơ, giúp cơ thể nhẹ nhàng.

Bên cạnh rèn luyện vóc dáng, Kim Sa-rang còn chú trọng bảo vệ làn da bằng công nghệ mặt nạ LED. Rửa mặt sạch và thoa các bước dưỡng cơ bản xong, cô sẽ đeo mặt nạ để các tia sáng kích thích sâu vào tế bào da. Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi cảm thấy quá trình tuần hoàn máu được cải thiện rõ rệt". Thực tế, sự kích thích từ ánh sáng không chỉ giúp làm đều màu da mà còn mang lại vẻ ngoài rạng rỡ, đến mức cô thường xuyên nhận được lời khen rằng gương mặt lúc nào cũng như đang phát sáng.

Xong các bước chăm sóc bên ngoài, Kim Sa-rang chuyển sang thực đơn dinh dưỡng với loại nước ép xanh đặc trưng từ quả su su. Cô xay nhuyễn su su cùng táo, dưa chuột, kiwi và một ít rau húng tây để tạo nên thức uống tươi mát. Người đẹp chia sẻ nếu thêm một chút nước để điều chỉnh độ đặc, loại nước này sẽ rất dễ uống với hương vị pha trộn giữa táo, dưa chuột và dưa lưới. Nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào, món nước ép không chỉ hỗ trợ tiêu hóa mà còn tạo cảm giác no lâu, giúp cô kiểm soát cơn thèm ăn hiệu quả.

Sau khi thanh lọc cơ thể với ly nước ép xanh, Kim Sa-rang thưởng thức bữa sáng với món cơm nấm bổ dưỡng. Cô nấu cơm cùng nhiều loại nấm khác nhau, sau đó rắc thêm một ít hạt gai dầu (hemp seeds) lên trên khi cơm đã chín.

Nữ diễn viên cho biết sau một lần đi khám sức khỏe và nhận được lời khuyên nên bổ sung nhiều nấm vào thực đơn, cô đã kiên trì duy trì chế độ ăn này đến nay. Kim Sa-rang gọi đây là "chế độ ăn trường thọ" bởi món ăn không chỉ cung cấp nguồn protein thực vật dồi dào mà còn dễ chuẩn bị, giúp cô duy trì thói quen ăn uống lành mạnh một cách bền vững mà không cảm thấy áp lực.

Kim Sa-rang sinh năm 1978, đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000. Sau khi đăng quang, cô lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, tham gia nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Thousand Years of Love, The Legend, Secret Garden, Beloved Eun-dong... Cô nổi tiếng với nhan sắc trẻ trung nhờ vào quá trình chăm sóc bản thân và tập luyện bền bỉ.

Bình Minh (Theo Daum, Nate, Chosun Biz)