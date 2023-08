Cách ăn giúp vóc dáng Kate Moss thon gọn ở tuổi U50

Bằng chế độ ăn 80/20, sử dụng nhiều salad, nước ép rau xanh và ăn trứng, Kate Moss có thể hình đáng mơ ước dù đã bước sang tuổi trung niên.

Là một trong những người mẫu đình đám nhất vào những năm 1990, Kate Moss vẫn giữ được thân hình khỏe khoắn ở độ tuổi 49. Trước đây, khi phong cách heroin chic còn thịnh hành, cô và những người mẫu cùng thời được yêu cầu giữ cơ thể gầy gò, làn da nhợt nhạt, mái tóc xõa và quầng thâm dưới mắt. Tuy nhiên, quan điểm về hình thể và sức khỏe của Kate Moss đã thay đổi theo năm tháng. Hiện cô nhấn mạnh tầm quan trọng của thói quen ăn uống lành mạnh và việc tập luyện điều độ.

Chế độ ăn kiêng 80/20

Kate Moss tuân theo quy tắc ăn kiêng 80/20, nghĩa là các thực phẩm như trái cây, rau, protein nạc và ngũ cốc nguyên hạt chiếm 80% khẩu phần. 20% còn lại là các món ăn vặt như bánh nướng hoặc chocolate. Chế độ này cho phép cô thưởng thức được các món theo sở thích, trong khi vẫn duy trì chế độ ăn uống cân bằng để giảm cân hiệu quả.

Thực đơn 80/20 giúp cô cảm thấy no lâu, hỗ trợ tiêu hóa nhờ hàm lượng chất xơ và nước cao. Tuy nhiên, để giảm cân, việc kiểm soát khẩu phần là điều cần thiết.

Uống nước ép rau xanh vào buổi sáng

Mỗi sáng, Kate Moss bắt đầu ngày mới bằng một loại nước ép xanh chứa nhiều vitamin, có chất bổ sung chống lão hóa tên Lumity. Thực phẩm giàu Lumity giúp làn da khỏe mạnh, tăng cường sức khỏe tổng thể. Chúng cũng cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết và chất chống oxy hóa cho não bộ, tim mạch.

Bên cạnh đó, nước ép rau xanh tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa tình trạng viêm và nhiễm trùng. Các khoáng chất và vitamin làm giảm tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra.

Kali và canxi trong loại thức uống này giúp kiểm soát huyết áp, giữ các chỉ số ở mức lành mạnh.

Siêu mẫu Kate Moss tham dự Met Gala, tháng 5/2022. Ảnh: Reuters

Ăn nhiều chuối

Nhiều người tránh ăn chuối vì sợ tăng cân, song Kate Moss lại đưa loại quả này vào thực đơn giảm cân cá nhân. Cô thường thêm chuối vào sinh tố để ăn sáng. Chuối giàu protein và chất xơ, giúp mọi người cảm thấy no lâu hơn. Ngoài ra, chuối cung cấp lượng kali quan trọng cần thiết cho sức khỏe tim mạch và kiểm soát huyết áp.

Ăn nhiều salad

Nhiều năm liền, Kate Moss chuyển từ bánh mì kẹp thịt và khoai tây chiên sang ăn salad rau xanh. Điều này khiến cô kiểm soát được cân nặng, đồng thời thúc đẩy hệ tiêu hóa.

"Tôi thực sự thấy cơ thể cải thiện sau khi tập trung ăn những món như salad. Những năm 90, đây không phải thực đơn ưa thích của tôi", cô chia sẻ.

Nhiều nghiên cứu cho thấy ăn salad mỗi ngày giúp tăng cường tiêu thụ chất dinh dưỡng như chất xơ, Vitamin C và Vitamin K.

Vitamin C có vai trò như một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân gây hại. Khi tham gia vào các phản ứng, vitamin C thường hoạt động dưới dạng kết hợp với ion sắt hoặc đồng. Do đó, chế độ ăn giàu dưỡng chất này sẽ giúp cơ thể hấp thu sắt tốt hơn.

Trong khi đó, vitamin K ngăn ngừa tình trạng đông máu, giúp xương chắc khỏe. Nếu thiếu hụt nghiêm trọng, chức năng đông máu bị rối loạn, dẫn đến nguy cơ xuất huyết và có thể gây tử vong. Vì vậy, bổ sung Vitamin K là vô cùng quan trọng và cần thiết cho cơ thể.

Ăn trứng vào bữa sáng

Đối với Kate Moss, trứng là lựa chọn tối ưu cho bữa sáng. Lòng đỏ trứng giàu vitamin và khoáng chất như A, D, E, thiamine, riboflavin, biotin, choline và axit pantothenic. Trong khi lòng đỏ chứa niacin. Những chất này cung cấp năng lượng suốt cả ngày, giữ cho làn da của cô luôn tươi sáng và khỏe mạnh.

Bữa ăn cân bằng

Để duy trì chế độ lành mạnh, các chuyên gia cho rằng cần đảm bảo một thực đơn cân bằng giữa carbs, protein, chất béo lành mạnh, cùng với nhiều chất xơ từ rau và trái cây để cung cấp vitamin, khoáng chất. Nguyên tắc ăn uống này giúp giảm nguy cơ béo phì.

Kate Moss cũng theo đuổi ý tưởng tương tự và nấu những bữa ăn cân bằng. Cô sở hữu công thức 'Sunday Roast' mang tính biểu tượng, gồm gà nướng, khoai tây, cà rốt và bông cải xanh, cung cấp đầy đủ protein, rau và ngũ cốc.

Thục Linh (Theo Eat This)