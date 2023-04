Cách ăn giúp Sandra Bullock giữ dáng ở tuổi 58

MỹNữ diễn viên Sandra Bullock lựa chọn phương pháp Zone Diet, ăn 40% carbs, 30% protein và 30% chất béo mỗi ngày để giữ vóc dáng thon thả.

Ở độ tuổi ngũ tuần, nữ diễn viên Sandra Bullock vẫn giữ được vóc dáng khỏe khoắn, cân đối. Cô chia sẻ đã giảm thành công 6 kg nhờ phương pháp Zone Diet. Những ngôi sao khác như Jennifer Aniston, Madonna và Sarah Jessica Parker cũng sử dụng chế độ ăn này để duy trì cơ thể thon thả.

Zone Diet được tiến sĩ Barry Sears, nhà hóa sinh người Mỹ, công bố năm 1995. Người ăn kiêng phải tuân thủ nghiêm ngặt tỷ lệ các chất dinh dưỡng đa lượng nạp vào cơ thể: 40% carbs (đường, tinh bột, chất xơ), 30% protein và 30% chất béo (40-30-30). Bằng phương pháp đó, người ăn sẽ kiểm soát được lượng đường trong máu và nội tiết tố để tránh các phản ứng viêm nhiễm.

Ngăn ngừa phản ứng viêm cũng là mục tiêu cốt lõi của phương pháp Zone Diet. Về cơ bản, viêm là cách hệ thống miễn dịch bảo vệ cơ thể khỏi các chất lạ, xuất hiện hàng ngày trong không khí và thức ăn. Khi chứng viêm xảy ra, mô mỡ tăng lên. Viêm mạn tính khiến chất lạ và chất lỏng tích tụ lại ở tế bào mỡ ngày càng lớn dần gây tăng cân. Đánh giá khoa học xuất bản trên Thư viện Y tế Quốc gia Mỹ năm 2012 thậm chí gọi béo phì là "tình trạng viêm mạn tính cấp độ thấp".

Khái niệm "Zone" trong Zone Diet chỉ trạng thái sinh lý, trong đó cơ thể sẵn sàng kiểm soát các chứng viêm. Bằng cách giữ vững trạng thái này, người ăn kiêng có thể giảm từ 0,5 đến 1 kg mỗi tuần.

Sandra Bullock trong sự kiện ra mắt bộ phim Lost City tại Los Angeles, tháng 3/2022. Ảnh: Glamour

Để đạt được tỷ lệ 40-30-30, trong mỗi đĩa thức ăn, các loại thực phẩm giàu protein như lòng trắng trứng, cá, thịt gia cầm, thịt bò nạc hoặc sữa ít béo sẽ chiếm khoảng một phần ba. Phần còn lại là các loại rau nhiều màu sắc, trái cây.

Bạn cần tránh sử dụng tinh bột tinh chế như bánh mỳ trắng, bánh ngọt hoặc các sản phẩm có nhiều đường như chuối, cà rốt, nho và nho khô. Mỗi đĩa thức ăn nên có một ít chất béo không bão hòa như dầu ô liu, quả bơ hoặc hạnh nhân.

Reshmi Srinath, giáo sư trợ lý tại Trường Y khoa Icahn ở Mount Sinai, cho biết Zone Diet là phiên bản cải tiến của chế độ ăn kiêng low-carb. Trong đó, người ăn không nhất thiết từ bỏ hoàn toàn tinh bột. Tuy nhiên, Zone Diet yêu cầu hạn chế lượng calo, với mức khuyến nghị 1.200 calo mỗi ngày cho phụ nữ.

Lịch trình ăn Zone Diet cũng khá nghiêm ngặt. Một người sẽ ăn ba bữa chính và hai bữa nhẹ, mỗi bữa cách nhau không quá 5 tiếng. Điều này rất quan trọng vì "khi ăn nhiều bữa chính và bữa nhẹ, mọi người ít có cảm giác đói vào cuối ngày, ít thèm các loại thực phẩm chế biến sẵn có hại cho sức khỏe", Fatima Cody Stanford, giảng viên y khoa tại Trường Y Harvard, giải thích. Ăn thường xuyên cũng giữ cho lượng đường trong máu ổn định, giúp tránh phản ứng viêm.

Sandra Bullock, sinh năm 1964, là diễn viên kiêm nhà sản xuất phim nổi tiếng. Cô đóng phim từ thập niên 1980 và gây tiếng vang sau dự án hành động Speed (1994). Sau đó, minh tinh trở thành sao hạng A Hollywood với hàng loạt phim hài lãng mạn ăn khách như While You Were Sleeping (1995), Hope Floats (1998), Miss Congeniality (2000). Trong sự nghiệp, cô đoạt nhiều giải thưởng gồm Oscar, Quả Cầu Vàng, SAG và nhiều năm góp mặt trong danh sách những nữ diễn viên có cát-xê cao nhất thế giới.

Thục Linh (Theo Insider, Women's Health Magazine)