Cách ăn giúp người phụ nữ U50 sở hữu eo con kiến

Hà NộiTập luyện nhẹ nhàng, ăn đủ chất giúp chị Hà, 48 tuổi, giảm 10 cm, sở hữu vòng eo con kiến sau 90 ngày.

Chị Nguyễn Thúy Hà hiện là HLV chuyên về Trẻ hóa - Anti-ageing và giảm cân. Khác với nhiều HLV thể hình, chị tập trung hỗ trợ những người bận rộn, hoặc có bệnh lý không thể tập luyện, thông qua chế độ ăn uống đủ 4 nhóm chất cơ bản mỗi bữa: cơm (tinh bột), rau (chất xơ), đạm động vật và đạm phi thịt (thực vật).

Sau khi sinh con thứ hai vào năm, cân nặng của chị Hà từng lên tới 65 kg. Sau đó, chị giảm tự nhiên về 54 kg, nhưng vòng eo 70 cm vẫn duy trì hơn 10 năm, bất chấp nỗ lực tập luyện. Đỉnh điểm, chị mua một gói huấn luyện viên cá nhân (PT) trị giá 80 triệu đồng và tập luyện với cường độ rất nặng, nhưng vẫn không đạt được kết quả mong muốn.

Vòng eo 70 cm của chị Hà vẫn duy trì hơn 10 năm, bất chấp nỗ lực tập luyện. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bước ngoặt đến khi chị Hà lướt mạng và tình cờ biết đến phương pháp giảm mỡ, tạo cơ nhờ cách ăn phối hợp các chất dinh dưỡng, đặc biệt không cần tập luyện.

"Tôi quyết định thử nghiệm. Trong hai tháng đầu, tôi hoàn toàn không tập luyện, chỉ thay đổi cách ăn uống", người phụ nữ ở Tây Hồ chia sẻ.

Kết quả vượt ngoài mong đợi, chỉ trong 60 ngày, vòng eo của chị giảm từ 69 cm xuống còn 61 cm. Khi kết thúc chương trình 90 ngày, con số này chỉ còn 60 cm, cân nặng giảm xuống 51 kg và được duy trì ổn định trong hơn hai năm qua.

Phương pháp của chị Hà dựa trên nguyên tắc ăn đủ 4 nhóm chất thiết yếu trong mỗi bữa chính: tinh bột, đạm động vật, đạm thực vật và chất xơ. Chị bổ sung thêm hai bữa phụ với trái cây hoặc sữa chua để kiểm soát cơn đói và ổn định đường huyết.

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, một chuyên gia tiêu hóa tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, giải thích rằng việc chia nhỏ bữa ăn cách nhau 2-3 giờ giúp kích thích quá trình trao đổi chất và hạn chế tích tụ mỡ thừa. Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí của Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ cũng chỉ ra, những người ăn bữa phụ có xu hướng tiêu thụ ít calo hơn trong các bữa chính và có chỉ số khối cơ thể (BMI) thấp hơn.

Chị Hà không tuân theo bất kỳ chế độ ăn kiêng khắc nghiệt nào. Thay vào đó, chị "ăn theo nhu cầu cơ thể", ưu tiên tinh bột chuyển hóa chậm như gạo lứt, yến mạch; chất béo tốt từ cá hồi, quả bơ; và đa dạng các nguồn đạm. Thực phẩm được chế biến đơn giản bằng cách hấp, luộc hoặc nướng, hạn chế tối đa đồ chiên xào và thức ăn nhanh. Điểm cốt lõi là chế độ ăn phải linh hoạt, dễ dàng áp dụng dù ở công ty, ăn tiệc hay đi nhà hàng.

Vòng eo 60 cm cũng rãnh bụng 1-1 của chị Hà sau 3 tháng thay đổi cách ăn uống. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Tập luyện chỉ giúp cơ thể dẻo dai chứ không đốt mỡ hiệu quả nếu thiếu đi chế độ ăn hợp lý", chị khẳng định. Hiện tại, chị chỉ cần tập luyện nhẹ nhàng 30 phút mỗi ngày, vài buổi một tuần mà không cần đến phòng gym, nhưng cơ thể vẫn khỏe khoắn.

Thành công của bản thân đã mở ra một sự nghiệp mới. Trong ba năm, chị Hà đã giúp hơn 2.000 gia đình cải thiện sức khỏe và vóc dáng. Chị nhấn mạnh rằng, mỡ bụng không chỉ là vấn đề thẩm mỹ. Các nghiên cứu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo, vòng eo trên 80 cm ở phụ nữ và 90 cm ở nam giới (theo tiêu chuẩn châu Á) là dấu hiệu của hội chứng chuyển hóa, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường và một số loại ung thư.

Đối với chị, mục tiêu sâu xa không chỉ là giảm cân, mà là "trẻ hóa" - tức là tăng cường trao đổi chất để cơ thể khỏe đẹp từ gốc rễ. "Giảm mỡ chỉ đơn giản là ăn đủ chất, đủ bữa. Nhưng làm cho cơ thể bạn hoạt động hiệu quả hơn từ bên trong mới là chìa khóa cho vẻ đẹp và sức khỏe bền vững", chị đúc kết.

Chị Hà hiện tại thoải mái diện trang phục yêu thích. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mỹ Ý