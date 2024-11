Cách ăn giúp người phụ nữ giảm cân, thoát trầm cảm

Sau sinh bé thứ hai, Đào Thu Quyên, 42 tuổi, bị trầm cảm dẫn đến tăng 9 kg, rối loạn ăn uống, sức khỏe suy kiệt.

Người phụ nữ hiện sống ở Tây Ban Nha, là quản lý văn phòng, cao 1,57 mét, trước sinh nặng 47 kg. Cách đây ba năm, chị sinh bé thứ hai. Áp lực chăm con một mình nơi đất khách quê người khiến người phụ nữ trầm cảm, ít giao tiếp, hay buồn bã và khóc, suy nghĩ bi quan. Mỗi ngày, Quyên chỉ ngủ 3-4 tiếng, thường thức giấc giữa đêm, sáng dậy sớm, dần dần bị rối loạn ăn uống và giấc ngủ, tăng cân không kiểm soát.

Trầm cảm là một rối loạn tâm trạng kéo dài, thường gây ra cảm giác buồn bã và mất hứng thú với các hoạt động mà người bệnh từng yêu thích. Có nhiều nguyên nhân khiến phụ nữ bị trầm cảm sau sinh như thay đổi nội tiết, hormone, tâm lý. Chăm con vất vả, ít ngủ, em bé quấy khóc đêm khiến người mẹ căng thẳng, cơ thể suy nhược, rối loạn tâm trạng nhiều hơn. Nhiều sản phụ không nhận được sự quan tâm giúp đỡ của chồng, gia đình và người thân, mâu thuẫn trong việc chăm sóc con cái cũng dễ trầm cảm...

Vài tháng sau, người phụ nữ tăng thêm 9 kg, khi về nước bị mọi người chê béo khiến cô sốc, quyết tâm giảm cân. Quyên áp dụng chế độ nhịn ăn gián đoạn 16:8 (ăn trong 8 giờ và nhịn 16 giờ còn lại), kết hợp tập yoga tại nhà. Kết quả, mẹ bỉm sữa giảm 5 kg trong 5 tháng đầu năm 2022.

Tuy nhiên, mỡ bụng không cải thiện nhiều, việc nhịn ăn gián đoạn cũng khiến cô "no dồn, đói góp", cơ thể không thật sự thoải mái. Nhận ra đây không phải là một chế độ có thể theo lâu dài, Quyên tìm cách thay đổi.

Vóc dáng mảnh mai của Thu Quyên. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thông qua một người bạn, Quyên tìm đến cộng đồng những người cùng mục tiêu giảm cân giống mình. Trong 90 ngày tiếp theo, người phụ nữ trở về chế độ ăn thuận tự nhiên, ba bữa mỗi ngày với đầy đủ 4 nhóm dưỡng chất: Tinh bột, protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Quyên không quá phụ thuộc vào một phương pháp giảm cân, mà tập trung xây dựng lối sống lành mạnh toàn diện, bao gồm thực phẩm, cách chế biến, cách ăn khoa học. Người phụ nữ hoàn toàn tự ước lượng calo, áp dụng linh hoạt.

Để giảm cân, yếu tố then chốt là thâm hụt calo, tức lượng calo nạp vào cơ thể phải ít hơn hoặc bằng lượng calo tiêu thụ. Calo nạp vào cơ thể (calo in) một ngày gồm thức ăn, đồ uống, calo tiêu thụ (calo out) là quá trình trao đổi chất, các hoạt động thông thường (kể cả hít thở hoặc ngủ) và việc tập thể dục. Người phụ nữ ước lượng bằng cách lắng nghe cơ thể, ăn chậm, nhai kỹ để no lâu và chỉ ăn no 80%.

Ban đầu, khi áp dụng ăn chánh niệm, cô cố gắng thực hiện ở mức độ cơ bản với những việc đơn giản như "giờ nào việc nấy", tức khi ăn sẽ tạo một không gian riêng, nhai kỹ ít nhất 20 lần, trên 25 phút mỗi bữa. Bà mẹ bỉm sữa quan niệm việc ăn uống phải khiến bản thân thoải mái mới có thể theo đuổi lâu dài. Do đó, cô ưu tiên những thực phẩm nguồn gốc theo mùa, dễ mua, chế biến nhiều cách, kho, xào, om, không đơn thuần là hấp, luộc.

Vóc dáng thon gọn ở tuổi 42. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bên cạnh ăn uống, Quyên cố gắng tập những bài cardio nhẹ nhàng để đốt mỡ. Tuy nhiên, công việc của một bà mẹ bỉm sữa bận rộn, việc tập trở thành áp lực khiến cô căng thẳng hơn. Đây là mối nguy kích hoạt rối loạn ăn uống, gây tăng cân mất kiểm soát. Quyên quyết định dừng tập, hoạt động bằng các công việc hàng ngày, bao gồm bế con, làm việc nhà, đi bộ đến chợ hay leo cầu thang.

"Nói là không tập luyện nhưng thực tế, tôi vẫn luôn hoạt động mọi lúc", Quyên nói. Đặc biệt, khi có một cộng đồng những người cùng đồng hành giảm cân với mình, người phụ nữ được chăm sóc kỹ lưỡng các bữa ăn, chia sẻ khó khăn, giải tỏa stress.

"Ngày nào cũng sẽ có những người bạn hỏi: Hôm nay có gì vui, buồn? Sao hôm nay chưa thấy gửi ảnh món ăn?", cô kể. Quyên cảm thấy dễ dàng và thoải mái khi chia sẻ với những người lạ, từ đó tâm trạng luôn vui vẻ, kỷ luật giảm cân tốt hơn, thêm động lực và yêu đời.

Sau 90 ngày bằng việc ăn đủ chất và đúng cách, tạo ra thâm hụt calo, người phụ nữ giảm 4 kg và 11 cm vòng eo, cân nặng trở về ban đầu, bệnh trầm cảm biến mất.

"Quan trọng nhất là luôn vui trong hành trình giảm cân, đừng để ý những thứ quá chi tiết khiến bản thân bị áp lực", người phụ nữ nói.

Thúy Quỳnh