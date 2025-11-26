Cách 'AirDrop' từ điện thoại Android sang iPhone

Điện thoại Pixel 10 Pro có thể nhanh chóng chuyển ảnh, video, tập tin sang iPhone, iPad, tương tự tính năng AirDrop mà không cần cài thêm phần mềm.

Thử 'AirDrop" trực tiếp từ Pixel 10 sang iPhone Thử chia sẻ tập tin giữa Pixel 10 và iPhone, iPad. Video: Trường Giang

Sau khi Google thông báo điện thoại Pixel của hãng có thể chia sẻ trực tiếp với hệ sinh thái Apple, nhiều người dùng smartphone này tại Việt Nam cho biết đã thử và thành công. Ưu điểm lớn nhất là không cần cài thêm phần mềm trên cả hai điện thoại như các giải pháp trước đó của Vivo, Oppo.

Thử nghiệm thực tế, với iPhone, iPad bật chế độ AirDrop "Mọi người trong 10 phút", điện thoại Pixel 10 Pro chỉ cần bấm chia sẻ qua Quick Share có sẵn, tên thiết bị Apple sẽ xuất hiện. Tốc độ truyền file tương đương giữa các thiết bị của Apple với nhau.

Trong bài chia sẻ về bảo mật ngày 20/11, Google ngầm khẳng định việc kết nối Quick Share với AirDrop do họ tự phát triển mà chưa có sự tham gia của Apple. Điều này khiến việc chia sẻ chỉ có thể thực hiện khi iPhone, iPad, máy Mac bật chế độ công khai.

AirDrop được Apple lần đầu giới thiệu năm 2011 trên hệ điều hành Mac OS X Lion, sau đó mở rộng ra iOS 7 vào năm 2013. Dù dựa trên những giải pháp công nghệ trước đó như Bluetooth, Wi-Fi Direct, hãng chỉ cho phép các thiết bị trong hệ sinh thái của mình có thể tìm và chia sẻ tệp tin cho nhau. Những năm gần đây, hãng bắt đầu siết bảo mật bằng cách thiết lập mặc định "Chỉ liên hệ", tức chỉ cho những người trong danh bạ tìm thấy nhau. Nếu muốn nhận file từ người lạ, họ phải bật chế độ "Mọi người trong 10 phút".

Tuấn Hưng - Trường Giang