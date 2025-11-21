Điện thoại Android có thể 'AirDrop' sang iPhone

Google phát triển tính năng Quick Share dành cho Android với khả năng tương thích AirDrop của Apple mà không cần sự hỗ trợ từ đối thủ.

"Người dùng Android và iPhone hiện có thể chia sẻ tệp cho nhau", Google tuyên bố trên blog hôm 20/11, cho biết tính năng đã được triển khai ngay trong ngày trên thế hệ Pixel 10 mới nhất của hãng.

Việc chia sẻ tệp tin, ảnh, giữa các thiết bị là một trong những tính năng được sử dụng nhiều hiện nay. Các thiết bị trong hệ sinh thái Apple nổi tiếng với tính năng AirDrop, còn thiết bị Android có Quick Share, tuy nhiên hai hệ sinh thái này lại không tương thích nhau. Một số hãng như Oppo, Vivo đã tạo công cụ chia sẻ nhanh với iPhone, nhưng người dùng thường phải cài thêm ứng dụng.

Trong minh họa trên blog của Google, người dùng Pixel 10 có thể tìm thấy chiếc iPhone ở gần và bấm chia sẻ. Khi đó, iPhone nhận được thông báo có đồng ý hay không. Chiều ngược lại cũng diễn ra tương tự, như khi máy trong cùng hệ sinh thái chia sẻ với nhau.

Điện thoại Android AirDrop sang iPhone Video minh họa khả năng truyền và nhận giữa Android và iPhone qua Quick Share và AirDrop. Video: Google

Google không tiết lộ cụ thể kỹ thuật, nhưng nhấn mạnh thách thức lớn nhất đến từ vấn đề bảo mật. Họ cho biết đã sử dụng ngôn ngữ lập trình Rust được công nhận bởi nhiều cơ quan an ninh, đồng thời thuê đơn vị bảo mật độc lập để đánh giá mức độ an toàn.

Apple chưa đưa ra bình luận.

AirDrop được Apple lần đầu giới thiệu năm 2011 trên hệ điều hành Mac OS X Lion, sau đó mở rộng ra iOS 7 vào năm 2013. Dù dựa trên những giải pháp công nghệ trước đó như Bluetooth, Wi-Fi Direct, hãng chỉ cho phép các thiết bị trong hệ sinh thái của mình có thể tìm và chia sẻ tệp tin cho nhau. Những năm gần đây, hãng bắt đầu siết bảo mật bằng cách thiết lập mặc định "Chỉ liên hệ", tức chỉ cho những người trong danh bạ tìm thấy nhau. Nếu muốn nhận file từ người lạ, họ phải bật chế độ "Mọi người trong 10 phút".

Trong bài chia sẻ sâu về bảo mật hôm 20/11, Google ngầm khẳng định việc kết nối Quick Share với AirDrop do họ tự phát triển mà chưa có sự tham gia của Apple. Điều này khiến việc chia sẻ chỉ có thể thực hiện khi iPhone, iPad, máy Mac bật chế độ công khai.

"Chúng tôi rất mong có cơ hội hợp tác với Apple để kích hoạt chế độ 'Chỉ cho liên hệ' trong tương lai", blog của Google có đoạn.

Việc truyền tin từ Android sang iPhone là nỗ lực tiếp theo của Google trong việc "liên thông" hai hệ điều hành. Trước đó, họ cũng phát triển thành công tin nhắn RCS có thể trao đổi với người dùng iPhone tương tự iMessage, hay khả năng phát hiện, cảnh báo với AirTag.

Lưu Quý