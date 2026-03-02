Cách Agribank mở rộng nguồn vốn cho các dự án xanh

Agribank triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: mở rộng tín dụng ưu đãi, tích hợp tiêu chuẩn ESG vào quản trị, phát hành trái phiếu chuyên biệt… nhằm khơi thông dòng vốn dài hạn cho các dự án xanh.

Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới (WB), để đạt lộ trình hướng tới phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, Việt Nam cần huy động khoảng 368 tỷ USD. Tại hội thảo "Đa dạng vốn cho phát triển bền vững" tổ chức tháng 12/2025, Bộ Tài chính cũng cho biết, tổng nhu cầu đầu tư dài hạn cho phát triển kinh tế xanh, bền vững của Việt Nam đến năm 2050 ước khoảng 670 - 700 tỷ USD. Với mục tiêu này, chuyên gia tính toán, hệ thống ngân hàng không thể chỉ dùng một công cụ, mà cần một chiến lược dẫn vốn toàn diện. Agribank giải bài toán này bằng ba trụ cột: mở rộng tín dụng ưu đãi, phát hành trái phiếu xanh và nâng cấp quản trị rủi ro theo chuẩn ESG.

Với lợi thế mạng lưới chi nhánh phủ khắp các tỉnh thành, bám sát lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn, Agribank hiện là một trong những nhà băng có quy mô tín dụng xanh lớn trong nhóm ngân hàng thương mại. Tính đến quý III/2025, dư nợ tín dụng xanh của ngân hàng đạt xấp xỉ 28.355 tỷ đồng, với gần 40.000 khách hàng. Dòng vốn này được phân bổ vào đa dạng lĩnh vực: năng lượng tái tạo và năng lượng sạch chiếm hơn 53% (tập trung vào điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối); lâm nghiệp bền vững chiến hơn 24% và nông nghiệp xanh, công nghệ cao giữ khoảng 21% tổng dư nợ tín dụng xanh của ngân hàng.

Một mô hình nông nghiệp xanh có sử dụng nguồn vốn của Agribank. Ảnh: Agribank

Không "bơm vốn" đơn thuần, Agribank liên tục thiết kế các chương trình tín dụng ưu đãi quy mô lớn dành riêng cho doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải. Trong suốt quá trình này, ngân hàng đóng vai trò người đồng hành, trực tiếp hỗ trợ khách hàng chuyển đổi mô hình sản xuất sang hướng bền vững, tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.

Lập "hàng rào" quản trị ESG

Để dòng vốn đi đúng hướng, an toàn, loại trừ rủi ro "tẩy xanh" (greenwashing), Agribank cũng chú trọng nâng cấp hệ thống quản trị nội bộ. Nhà băng xây dựng và vận hành khung quản trị ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), tích hợp trực tiếp các tiêu chí này vào mọi khâu: từ quy trình thẩm định tín dụng, quản lý rủi ro đến giám sát sau cho vay.

Đại diện nhà băng cho biết, cách làm này giúp Agribank kiểm soát chặt chẽ rủi ro môi trường, đồng thời thúc đẩy các doanh nghiệp vay vốn phải tự giác chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng bền vững hơn để được tiếp cận dòng vốn ưu đãi. Đây cũng là bước chuẩn bị kỹ thuật quan trọng để ngân hàng tiến tới các chuẩn mực tài chính xanh quốc tế.

Cán bộ Agribank thẩm định doanh nghiệp trồng rừng, tái tạo và quản lý bền vững, sau đó bán lượng CO2 hấp thụ được cho các tổ chức phát thải lớn tại Thanh Hóa. Ảnh: Agribank

Phát hành trái phiếu xanh

Theo các chuyên gia tài chính, phần lớn các dự án xanh, đặc biệt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và năng lượng tái tạo, đều có chu kỳ đầu tư dài, thời gian thu hồi vốn chậm. Nếu dùng nguồn vốn huy động ngắn hạn từ tiền gửi, việc mở rộng tín dụng xanh sẽ tạo áp lực lên thanh khoản và các chỉ tiêu an toàn vốn của ngân hàng.

Để tạo "tấm đệm" vốn vững chắc, cuối tháng 12/2025, Agribank đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu riêng lẻ mã VBA12505 với quy mô 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm. Đáng chú ý, đây là lần đầu ngân hàng "dán nhãn" mục đích sử dụng vốn cho tín dụng xanh ngay từ khâu huy động, thay vì phân bổ sau như trái phiếu thông thường.

Mô hình nông nghiệp tuần hoàn có sự dẫn vốn từ Agribank. Ảnh: Agribank

Lãnh đạo Agribank cho biết, việc làm rõ mục đích sử dụng vốn ngay từ đầu đặt ra áp lực không nhỏ cho hệ thống quản trị nội bộ. Ngân hàng phải nâng cấp quy trình theo dõi, hạch toán dòng tiền gắt gao hơn để đảm bảo nguồn vốn chảy đúng vào các dự án đạt tiêu chí môi trường.

"Việc phát hành trái phiếu gắn với mục đích tín dụng xanh được xem là yếu tố nền tảng để tiến tới phát hành trái phiếu xanh theo chuẩn mực quốc tế (như ICMA hay CBI) trong tương lai, cánh cửa để tiếp cận dòng vốn đầu tư giá rẻ từ các quỹ tài chính khí hậu toàn cầu", đại diện Agribank chia sẻ.

Trong bối cảnh thị trường trái phiếu xanh Việt Nam đang ở giai đoạn định hình, việc Agribank chủ động "nắn" dòng vốn từ đầu vào cho thấy sự chuyển dịch tích cực: từ kênh cung ứng vốn chuyển dần thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái tài chính bền vững, góp phần giải bài toán vốn cho mục tiêu tăng trưởng xanh của quốc gia.

Minh Ngọc