Các trụ cột phát triển của LPBank trong năm 2025

LPBank chú trọng đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả vận hành và mở rộng hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, tạo nền tảng tăng trưởng bền vững trong năm 2025.

Đại diện ngân hàng cho biết, các trụ cột này được xây dựng theo nền tảng quản trị thận trọng, tối ưu nguồn lực, nhằm đảm bảo tăng trưởng ổn định và bền vững trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Trên phương diện vận hành, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đẩy mạnh chiến lược đổi mới sáng tạo, xác định chuyển đổi số, dữ liệu và công nghệ là các trụ cột dài hạn. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa quy trình, số hóa hoạt động ngân hàng giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời hỗ trợ kiểm soát chi phí, cải thiện hiệu quả quản trị và tăng khả năng thích ứng.

Đơn vị cũng đặt ra định hướng xuyên suốt là hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Với mạng lưới hiện diện tại 34 tỉnh, thành phố, LPBank tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận vốn, công nghệ và các giải pháp tài chính phù hợp thông qua nhiều chương trình tín dụng chuyên biệt, mô hình hợp tác công - tư. Qua đó, ngân hàng góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh, tạo việc làm và mở rộng sinh kế tại nhiều địa phương.

Ông Hồ Nam Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị LPBank (ngoài cùng bên phải) tại sự kiện. Ảnh: LPBank

Theo nhà băng, những trụ cột này được triển khai trong bối cảnh Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được thực hiện sâu rộng. Thời gian qua, LPBank thường xuyên tham gia các diễn đàn và hội nghị chính sách quan trọng của Chính phủ, qua đó thể hiện kỳ vọng đóng góp vào hệ sinh thái tài chính - kinh tế quốc gia.

Gần đây, ông Hồ Nam Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị LPBank đã tham dự Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết 68, đồng thời là phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo trong năm 2026. Đơn vị cho biết, việc lãnh đạo cấp cao của ngân hàng tham gia các phiên họp cấp quốc gia cho thấy sự gắn kết của LPBank với các nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng cho khu vực kinh tế tư nhân.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu xây dựng cơ chế giao việc lớn, việc khó và việc đột phá cho doanh nghiệp, thể hiện tinh thần tin tưởng, kiến tạo của Nhà nước đối với khu vực kinh tế tư nhân. Với quan điểm "nguồn lực của doanh nghiệp chính là nguồn lực của đất nước", Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp thực hiện "5 tiên phong", trong đó trọng tâm là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tạo sinh kế cho người dân.

Đại diện ngân hàng cho biết, những định hướng này cũng là các trục phát triển mà đơn vị kiên trì theo đuổi trong những năm gần đây.

Trên nền tảng chiến lược đó, năm 2025 ngân hàng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với lợi nhuận trước thuế đạt 14.269 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2024, là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động. Tổng tài sản vượt 605.585 tỷ đồng, tăng 19%, cùng các chỉ số hiệu quả như ROE 25,2% và ROA 2,05%. Những kết quả này cho thấy năng lực nội tại, hiệu quả triển khai các trụ cột phát triển đã đề ra.

Cùng với kết quả kinh doanh, LPBank tiếp tục ghi nhận sự cải thiện về uy tín cùng năng lực cạnh tranh khi góp mặt trong nhiều bảng xếp hạng trong và ngoài nước. Đơn vị được xếp Top 1 Ngân hàng kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam, Top 6 Doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất, Top 7 Ngân hàng TMCP tư nhân uy tín và Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất năm 2025. Đáng chú ý, công ty lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng Top 50 Vietnam The Best, xếp thứ 17 toàn bảng và thứ 8 trong nhóm ngân hàng.

Ở góc độ quốc tế, Moody's nâng hạng tiền gửi dài hạn và nhà phát hành dài hạn của LPBank lên mức Ba3 với triển vọng ổn định, đồng thời nâng đánh giá tín dụng cơ sở (BCA) lên B1. Các đánh giá này tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị mở rộng hợp tác và huy động nguồn lực trung, dài hạn cho hoạt động kinh doanh.

Bước sang năm 2026, đánh dấu 18 năm hình thành và phát triển, ngân hàng đặt mục tiêu tiếp tục duy trì định hướng an toàn, hiệu quả, bền vững. Đơn vị hướng tới vai trò là đối tác tài chính của doanh nghiệp cùng người dân, đồng thời đóng góp tích cực cho sự phát triển của kinh tế số, khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam.

