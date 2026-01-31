Thủ tướng: Xây dựng cơ chế giao việc lớn cho doanh nghiệp tư nhân

Thủ tướng đồng tình định hướng xây dựng cơ chế giao nhiệm vụ, giao việc lớn, việc khó, việc đột phá cho doanh nghiệp.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân ngày 31/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định doanh nghiệp là trung tâm, hạ tầng là nền tảng, thể chế là động lực để kinh tế tư nhân phát triển đột phá trong những năm tới đây.

Theo đó, nhà điều hành cần xây dựng cơ chế giao nhiệm vụ, việc lớn, việc khó, đột phá cho doanh nghiệp. Điều này thể hiện lòng tin, tinh thần kiến tạo, quan tâm, trách nhiệm với doanh nghiệp, theo Thủ tướng. Ông giao các bộ ngành liên quan rà soát quy định liên quan hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thể chế hóa chủ trương.

Thủ tướng cũng yêu cầu sớm trình đề án vươn ra thị trường quốc tế Go Global trong tháng 2, kết nối doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông cho rằng các doanh nghiệp lớn tham gia với vai trò dẫn dắt, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ hơn để cùng phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp, ngày 31/1. Ảnh: VGP

Ngoài ra, theo lãnh đạo Chính phủ, nhà điều hành cần nắm chắc tình hình liên quan doanh nghiệp, doanh nhân, cả về khó khăn và thuận lợi để có phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị cần phát huy vai trò của người đứng đầu, kết hợp sức mạnh của nhà nước và khu vực tư nhân, sức mạnh trong và ngoài nước để phát triển.

Ông lưu ý nhà nước thực hiện "5 thông", gồm: thể chế, thủ tục thông thoáng; hạ tầng đồng bộ, thông suốt; con người và quản trị thông minh; khơi thông nguồn lực; và giải quyết các vướng mức của doanh nghiệp. Ngược lại, doanh nghiệp cần "5 tiên phong" trong đổi mới sáng tạo, xây dựng thể chế, văn hóa, đồng thời đóng góp, huy động mọi nguồn lực để phát triển đất nước.

Theo Nghị quyết 68, Việt Nam phấn đấu đến 2030 có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động. Khu vực kinh tế tư nhân tăng trưởng bình quân 10-12% một năm, cao hơn tốc độ tăng GDP. Đến 2030, Việt Nam có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Tại phiên họp, nhiều ý kiến đánh giá Nghị quyết 68 tác động đến sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp ngày càng rõ nét. Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường tăng trưởng mạnh mẽ, đạt bình quân hơn 26.000 doanh nghiệp mỗi tháng.

Tính chung cả năm 2025, gần 297.500 doanh nghiệp được đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động - mức kỷ lục, tăng gần 27,4% so với năm 2024. Tổng vốn đăng ký của doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân gần 6,4 triệu tỷ đồng, tăng 77,8%. Hết năm 2025, cả nước có hơn 1 triệu doanh nghiệp hoạt động.

Môi trường đầu tư, kinh doanh cải thiện đáng kể nhưng doanh nghiệp tư nhân vẫn gặp nhiều rào cản cần được tháo gỡ kịp thời. Trong khi đó, thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn phức tạp và chi phí không chính thức vẫn tồn tại. Việc tiếp cận các nguồn lực sản xuất như vốn tín dụng, đất đai với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh vẫn còn khó khăn. Năng lực cạnh tranh, công nghệ, quản trị của phần lớn doanh nghiệp tư nhân trong nước còn hạn chế, chưa đủ sức tham gia các chuỗi giá trị cao.

Phương Dung