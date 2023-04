Các thói quen tốt giúp tránh tăng cân

Không bỏ bữa sáng, tiêu thụ nhiều chất xơ, chất béo tốt và protein có thể giúp phái đẹp duy trì vóc dáng và hạn chế cảm giác đói.

Khi con người già đi, các thành phần cơ thể sẽ dần thay đổi. Lúc này, tỷ lệ cơ sẽ giảm còn tỷ lệ mỡ sẽ tăng. Sự thay đổi này làm chậm quá trình trao đổi chất và khiến chúng ta dễ tăng cân hơn. Ngoài ra, một số người có xu hướng ít hoạt động thể chất vì tính chất công việc, cuộc sống. Do đó, việc sớm xây dựng các thói quen tốt chính là một trong những "chìa khóa" giúp tránh tăng cân và giữ gìn vóc dáng.

Không bỏ bữa sáng

Theo nghiên cứu từ Hiệp hội Dinh Dưỡng (Mỹ), những người không ăn sáng hoặc có chế độ ăn uống kém chất lượng sẽ dễ bị thiếu hụt các chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin D, canxi và chất sắt. Nếu thiếu vitamin D, cơ thể sẽ giảm độ nhạy insulin và ngăn cản quá trình oxy hóa chất béo hiệu quả, làm chậm quá trình giảm cân.

Còn thiếu sắt sẽ dẫn đến thiếu máu, khiến các cơ quan trong cơ thể không nhận đủ oxy. Tình trạng này khiến quá trình đốt chất béo trở nên khó khăn hơn.

Bữa ăn sáng không chỉ giúp nạp năng lượng cho ngày mới mà còn giữ cơ thể no lâu. Ảnh: Freepik

Tăng lượng protein

Protein có thể điều chỉnh cơn thèm ăn bằng cách giảm hormone đói ghrelin, giúp cơ thể cảm thấy no trong vài giờ. Theo WebMD (Mỹ) khuyến nghị, mỗi người nên lựa chọn bữa sáng giàu protein như ăn trứng, yến mạch, bơ, các loại hạt, cá mòi, bánh pudding hạt chia hay hạt quinoa...

Chia nhiều bữa ăn nhỏ

Nhiều người giảm cân thường có xu hướng bỏ bữa. Chiến lược này sẽ làm chậm quá trình trao đổi chất và tăng cảm giác đói. Về lâu dài, cơ thể sẽ có xu hướng chuyển sang chế độ tích trữ chất béo chính và tăng khả năng ăn quá nhiều vào bữa ăn tiếp theo.

Để giữ quá trình trao đổi chất ổn định, mỗi người nên tập trung vào các bữa ăn nhẹ hoặc chia làm nhiều bữa nhỏ chứa nhiều protein và chất xơ sau mỗi 3-4 giờ. Cách làm này giúp đốt cháy calo với tốc độ nhanh hơn; đồng thời, giảm sự cám dỗ để ăn vặt với thực phẩm giàu chất béo và đường.

Hấp thụ chất béo tốt

Tiêu thụ chất béo chuyển hóa có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tăng cân và đột quỵ. Tuy nhiên, Fobes (Mỹ) cảnh báo, không phải chất béo nào cũng cần đưa vào danh sách ngừng ăn hoàn toàn. Bởi tiêu thụ chất béo lành mạnh như dầu ô liu, dầu dừa, bơ, cá béo... có thể hạn chế cơn thèm ăn bằng cách giúp cơ thể hấp thụ nhiều vitamin.

Ăn nhiều chất xơ

Chất xơ từ thực vật thường chứa nhiều carbohydrate. Chúng không thể tiêu hóa trong ruột non như đường và tinh bột. Do đó, việc tiêu thụ nhiều chất xơ trong chế độ ăn uống có thể tăng cảm giác no; từ đó hỗ trợ giảm cân lành mạnh. Một số thực phẩm giàu chất xơ như: trái cây, rau xanh, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hoạt, yến mạch...

Ngủ đủ giấc

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, những người ngủ ít hơn 5-6 tiếng mỗi đêm đều có nguy cơ tăng tỷ lệ mắc bệnh béo phì. Nguyên nhân do việc ngủ không đủ giấc sẽ làm chậm quá trình trao đổi chất, khiến cơ thể tích trữ năng lượng và tăng sản xuất insulin, cortisol. Ngoài ra, ngủ ít cũng gây xáo trộn các hormone kiểm soát sự thèm ăn như leptin và ghrelin.

Uống đủ nước

Uống nhiều nước có thể giúp tăng cảm giác no và chống lại cảm giác thèm đường. Nước cũng cần thiết cho quá trình phân giải mỡ, quá trình đốt cháy chất béo của cơ thể để lấy năng lượng.

Bên cạnh việc xây dựng thói quen lành mạnh kể trên, việc sử dụng thuốc giảm cân cũng được cho là giải pháp hỗ trợ duy trì vóc dáng, kiểm soát cân nặng. Trong số các sản phẩm trên thị trường hiện nay, thuốc Orlistat Stada 120 mg có thể là gợi ý dành cho những người có nhu cầu giảm cân hoặc duy trì vóc dáng thon gọn.

Orlistat Stada 120 mg hỗ trợ ức chế hấp thu chất béo, giúp giảm cân và duy trì vóc dáng. Ảnh: Dược phẩm Pypharm

Thuốc Orlistat Stada 120 mg có chứa hoạt chất Orlistat. Đây là chất ức chế các men lipase ở đường tiêu hóa. Khi đi vào đến dạ dày và ruột non, thuốc sẽ tạo liên kết với men lipase (tiết ra từ dạ dày và tuyến tụy). Điều này gây bất hoạt enzyme và làm mất khả năng thủy phân các loại chất béo trong thức ăn thành các chất mà cơ thể hấp thu được. Lúc này, chất béo không được hấp thu sẽ làm giảm lượng calo trong bữa ăn, hỗ trợ việc kiểm soát cân nặng.

Thanh Hy