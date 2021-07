Matt Damon: 'Con gái ghét phim của tôi'

Tài tử Matt Damon cho biết con gái 15 tuổi Isabella thường chê và từ chối xem các phim anh đóng.

Nam diễn viên trả lời phỏng vấn trên CBS hôm 19/7: "Các con thường không muốn xem những bộ phim của tôi, dù tôi có thể đóng tốt. Chúng thích phê phán tôi... Isabella từng nói đã xem phim The Wall do tôi đóng. Tôi đáp tên bộ phim thực chất là The Great Wall. Con bé nói tiếp bộ phim đó không có điểm nào hay cả".

Matt Damon trả lời phỏng vấn trên truyền hình hôm 19/7. Ảnh: CBS.

Isabella là con cả của Matt Damon và Luciana Bozán Barroso. Gia đình sao còn có hai con chung - Gia (12 tuổi) và Stella (10 tuổi) - cùng con riêng Alexia (22 tuổi) của Barroso với chồng cũ. Matt Damon thường cố gắng kêu gọi các con xem phim của mình. Anh từng kể với People: "Tôi cố thuyết phục các con xem Good Will Hunting. Tôi nói với lũ trẻ rằng có cả chú Ben Affleck trong đó. Tuy nhiên, chúng vẫn từ chối".

Vài lần anh rủ được con cùng xem phim tại nhà, trong đó có The Martian (2016). Vừa xem, anh vừa tóm tắt nội dung vì sợ chúng không hiểu. Đến cảnh nhân vật của mình bị thương ở bụng, Damon dừng phim và đứng lên giải thích cách ê-kíp tạo cho anh một chiếc bụng giả giống như thật. Tài tử cho biết rất vui khi rủ được các con đến buổi công chiếu Ford v Ferrari năm 2019.

Matt Damon và vợ Luciana Barroso tại LHP Venice năm 2017. Ảnh: AFP.

Diễn viên hiện tham gia tour quảng bá Stillwater, mới công chiếu tại LHP Cannes hồi tuần trước. Trong phim, Damon đóng một nhân viên xây dựng ở Oklahoma đang trong hoàn cảnh khốn cùng. Con gái anh (Abigail Breslin đóng) du học ở Pháp, phải ngồi tù vì tội giết người. Anh dành toàn bộ thời gian và tiền bạc để chứng minh con vô tội. Trong hành trình cứu con, anh được một phụ nữ đơn thân (Camille Cottin) đồng cảm và giúp đỡ.

Matt Damon sinh năm 1970 tại Mỹ. Anh là một trong những sao Hollywood thành công nhất tại phòng vé với tổng doanh thu phim hơn 3,88 tỷ USD. Damon được biết đến qua một số tác phẩm như Good Will Hunting (1997), Saving Private Ryan (1998), The Departed (2006), thương hiệu hành động Bourne (2002 - 2016)... Trong sự nghiệp, anh đoạt nhiều giải thưởng như Oscar, Quả Cầu Vàng và được khắc tên trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Trailer "Stillwater" Matt Damon Trailer "Stillwater". Video: Focus Pictures.

Đạt Phan