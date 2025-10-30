Các 'sếp nhỏ' run sợ vì AI

MỹCác tập đoàn Mỹ, dẫn đầu là Amazon, đang dùng AI thay thế quản lý cấp trung, biến họ thành "lớp trung gian dư thừa" thay vì nhắm vào công nhân như trước.

Tuần này, Amazon thông báo cắt giảm khoảng 14.000 việc làm văn phòng, tương đương 4% nhân sự của hãng. Động thái này là một phần của kế hoạch tái cấu trúc nhằm đơn giản hóa bộ máy và sắp xếp lại các tầng lớp quản lý.

Beth Galetti, Phó giám đốc nhân sự của Amazon, cho biết việc cắt giảm giúp công ty linh hoạt hơn để đầu tư vào AI. Họ để AI đảm nhận công việc trước đây do các "sếp nhỏ" (quản lý cấp trung) thực hiện, như phối hợp công việc, lập báo cáo và hỗ trợ ra quyết định.

Ảnh minh họa: Fortune

Trong năm qua, CEO Andy Jassy đã nhiều lần nhấn mạnh AI giúp lập kế hoạch, phân tích và dự báo và hỗ trợ đội ngũ làm việc hiệu quả hơn. Cách thức làm việc này đang được nhiều doanh nghiệp Mỹ áp dụng. Họ nhận thấy AI có thể đảm nhận tốt các nhiệm vụ như tổng hợp cập nhật, soạn thảo báo cáo tình trạng và tóm tắt cuộc họp - những công việc điển hình của quản lý cấp trung.

Theo truyền thống, quản lý cấp trung đóng vai trò là "cầu nối thông tin". Họ thu thập dữ liệu thô từ tuyến đầu, phân tích sơ bộ và soạn báo cáo định kỳ cho lãnh đạo cấp cao. Quá trình này thường mất 2-5 ngày và tốn nhiều nhân lực.

Giáo sư kinh tế Thomas Hayes ở Đại học Babson (Mỹ) nhận định công nghệ đã loại bỏ con người ở lớp trung gian này, khiến họ trở thành "những kẻ thừa thãi".

Một khảo sát của nền tảng phân tích dữ liệu Gartner dự báo đến năm 2026, khoảng 20% công ty ở Mỹ sẽ sử dụng AI để loại bỏ ít nhất 50% nhân sự quản lý cấp trung.

Hiện tượng này gây áp lực lên thị trường lao động. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell cảnh báo tuyển dụng sẽ chậm lại, đặc biệt với nhân viên mới, khi nền kinh tế bước vào giai đoạn "tuyển ít, sa thải ít".

Không chỉ Amazon, nhiều công ty khác cũng đang thu hẹp quy mô. Tuần này, Target công bố cắt giảm gần 2.000 việc làm. Paramount cũng sa thải 1.000 nhân viên sau khi sáp nhập với Skydance.

Báo cáo từ Challenger, Gray & Christmas cho thấy trong nửa đầu năm 2025, Mỹ có 946.000 lượt cắt giảm việc làm, mức cao nhất kể từ 2020. Trong đó, hơn 17.000 việc làm bị cắt liên quan trực tiếp đến AI và 20.000 việc khác liên quan tự động hóa. Riêng ngành công nghệ đã cắt giảm 108.000 việc làm tính từ đầu năm 2025.

Ngọc Ngân (Theo Fortune)