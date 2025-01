Các quỹ mở thắng lớn nhờ đầu tư cổ phiếu nào?

19 quỹ mở có hiệu suất cao hơn VN-Index chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng và công nghệ, dẫn đầu là hai mã FPT và ACB.

Thống kê của VnExpress cho thấy, thị trường có khoảng 19 quỹ mở cổ phiếu đạt hiệu suất hai con số trở lên, cao hơn mức tăng của VN-Index.

Quỹ mở là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng phải được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư. Thời gian hoạt động, quy mô vốn của quỹ mở không bị giới hạn, mà phụ thuộc vào tình hình hoạt động và khả năng huy động vốn của công ty quản lý quỹ. Lợi nhuận của nhà đầu tư được xác định bằng chênh lệnh giữa giá mua và bán.

Dẫn đầu về hiệu suất là VMEEF của VinaCapital với mức tăng 34% trong năm qua. Quỹ này có tổng tài sản ròng hơn 1.580 tỷ đồng, được phân bổ chủ yếu cho cổ phiếu của các nhà băng, công nghệ, tiện ích, trong đó nhóm ngân hàng chiếm gần 34,2%. 5 mã dẫn đầu danh mục là ACB, VCB, FOX, FPT và BVH.

SSISCA của Công ty Quản lý quỹ SSI (SSIAM) là quỹ mở thứ hai ghi nhận mức lãi trên 30%. Với tài sản ròng hơn 793 tỷ đồng, quỹ này rót 32,6% cho cổ phiếu ngân hàng, theo sau là nhóm công nghệ và bất động sản. FPT, ACB, CTG, HPG và TCB là những mã dẫn dầu danh mục đầu tư của họ.

Không chỉ hai đại diện kể trên, phần lớn quỹ mở ghi nhận mức lãi cao hơn bình quân thị trường đều phân bổ vốn nhiều ở các cổ phiếu ngân hàng. Trung bình 19 quỹ dành 33,48% tài sản ròng mua mã chứng khoán của các nhà băng. Quỹ BVFED của Bảo Việt Fund thậm chí phân bổ tới 54,5% danh mục. Tỷ trọng thấp nhất nằm ở VCBF-MGF của Vietcombank Fund nhưng vẫn chiếm hơn 21,5%.

ACB là cổ phiếu ngân hàng được ưa chuộng nhất khi nằm trong top 5 danh mục đầu tư của 13 quỹ. Năm ngoái, ACB tăng từ gần 20.800 đồng lên 25.800 đồng một đơn vị, tích lũy hơn 24%, đỉnh giá của năm ghi nhận 26.250 đồng hồi đầu tháng 10. Theo sau còn có VCB (xuất hiện ở 9 quỹ), TCB (8 quỹ), MBB (7 quỹ) hay CTG (6 quỹ).

Cổ phiếu ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục các quỹ mở có hiệu suất vượt trội. Tuy nhiên nhiều nhà đầu tư cá nhân lại nói họ lỗ phần không nhỏ trong năm qua cũng vì nhóm này. Số liệu thực tế cho thấy, cổ phiếu ngân hàng ghi nhận hiệu suất 20,1% nhưng dòng tiền chỉ thực sự tăng mạnh trong hơn 3 tháng đầu, trong khi lại đi ngang ở phần còn lại của năm với nhiều mã điều chỉnh thị giá.

Chia sẻ với VnExpress, bà Nguyễn Hoài Thu, Tổng giám đốc khối Đầu tư Chứng khoán của VinaCapital, giải thích đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng đòi hỏi sự phân tích phức tạp về nhiều khía cạnh tài chính, bao gồm lợi nhuận, chất lượng tài sản, tỷ lệ an toàn vốn, thanh khoản, chất lượng ban lãnh đạo và định giá. Các quỹ thường có lợi thế hơn nhà đầu tư cá nhân do họ có quy trình đầu tư và quản trị rủi ro chặt chẽ, đội ngũ phân tích giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, cùng các công cụ phân tích hiệu quả.

"Việc các nhà đầu tư cá nhân chịu lỗ có thể xuất phát từ việc lướt sóng ngắn hạn, mua đuổi theo giá cổ phiếu hoặc mua một số mã ngân hàng không có chất lượng tốt, dẫn đến bán cắt lỗ khi giá giảm mà không hiểu rõ nguyên nhân", bà nói thêm.

Nhóm phổ biến thứ hai trong danh mục các quỹ mở là cổ phiếu công nghệ, dẫn đầu là FPT. Mã chứng khoán của Tập đoàn FPT nằm trong top 5 danh mục đầu tư của 16 quỹ, trở thành cổ phiếu được ưa chuộng nhất. Năm 2024, FPT tăng từ quanh 82.500 đồng lên 152.500 đồng một cổ phiếu, tức hiệu suất hơn 85%. Mã này liên tiếp lập đỉnh lịch sử ở giai đoạn cuối năm khi hợp tác với nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới Nvidia.

Tuy năm qua, FPT cùng một số cổ phiếu công nghệ nổi sóng, các quỹ đầu tư không chọn nâng tỷ trọng của nhóm này lên mức cao nhất mà chỉ giữ quanh vị trí thứ 2-3 trong tổng thể danh mục. VMEEF là quỹ dẫn đầu hiệu suất nhưng chỉ duy trì gần 14,3% tài sản cho cổ phiếu công nghệ.

Bà Hoài Thu giải thích khi xây dựng một danh mục đầu tư, các nhà quản lý quỹ của VinaCapital sẽ phải cân nhắc định giá của các cổ phiếu công nghệ so với tiềm năng tăng trưởng, so sánh tương quan giữa lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro giữa các cổ phiếu trong nhiều ngành khác nhau, tính toán chi phí cơ hội của các khoản đầu tư, để đảm bảo rằng lợi nhuận chung của quỹ vượt trội so với rủi ro. Điều này giúp duy trì sự cân bằng và ổn định cho danh mục đầu tư, đồng thời tối ưu hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư.

"Chúng tôi luôn tuân thủ nguyên tắc đa dạng hóa danh mục để giảm thiểu rủi ro. Việc tập trung quá mức vào một ngành nhất định, nhất là khi chỉ dựa trên số liệu tăng trưởng quá khứ, có thể dẫn đến rủi ro cao nếu ngành đó bất ngờ gặp biến động tiêu cực", bà nhấn mạnh.

Quỹ mở có một năm thành công. Trong khi đó, 2024 được nhiều nhà đầu tư cá nhân đánh giá là một năm "khó nhằn", không ít người còn có hiệu suất âm dù VN-Index tăng trưởng hai chữ số. Giới chuyên gia cho rằng mấu chốt nằm ở quản trị rủi ro.

Theo VinaCapital, quản trị rủi ro hiệu quả bắt đầu từ việc hiểu rõ các khoản đầu tư của mình. Các chuyên gia thường nỗ lực nghiên cứu sâu về các công ty trong danh mục, bao gồm phân tích tài chính, đánh giá triển vọng tăng trưởng ngành nói chung và từng doanh nghiệp, tính bền vững của mô hình kinh doanh, chất lượng ban lãnh đạo và xem xét các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

"Nhà đầu tư cá nhân có thể học hỏi bằng cách tìm hiểu kỹ lưỡng về các khoản đầu tư của mình, từ đó đưa ra quyết định lý trí hơn", chuyên gia chia sẻ.

Tất Đạt