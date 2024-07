Các quỹ đầu tư lớn tiếp tục gom Bitcoin

Tận dụng thời điểm giá tiền số sụt giảm, nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu tư lớn rót vốn vào Bitcoin hàng trăm triệu USD mỗi ngày thông qua các quỹ ETF.

Hôm 16/7, 11 quỹ ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng vốn ròng tích lũy 422,5 triệu USD - mức cao nhất trong một ngày kể từ đầu tháng 6. Các quỹ này đang thu hút dòng tiền dương 7 ngày liên tiếp, theo dữ liệu từ Farside Investors và Coinglass.

IBIT của BlackRock đã tích lũy được hơn 260 triệu USD, chiếm tỷ trọng cao nhất và cách biệt với các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ. FBTC thu hút được 61,1 triệu USD, nhiều quỹ khác cũng có hàng chục triệu USD vốn đổ vào.

Tổng cộng trong ba ngày đầu tuần hơn 1 tỷ USD được rót vào các quỹ. Theo CoinDesk, việc này phần lớn đến từ niềm tin của các nhà đầu tư về triển vọng tăng giá Bitcoin (BTC).

Tuy không thể theo dõi chuẩn xác những ai rót tiền, từ trước tới nay, những đợt tích lũy vốn kỷ lục đều liên quan mật thiết để các nhà đầu tư tổ chức. Thực tế, hai "cá mập" BlackRock và Fidelity - những nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới - đều cung cấp quỹ ETF Bitcoin giao ngay. Đây được xem là phương tiện mở đường cho các tổ chức tài chính lớn đầu tư tiền số mà không cần sở hữu chúng trực tiếp.

Nate Geraci - Chủ tịch của đơn vị tư vấn tài chính ETF Store, từng nhận định sự tiện lợi của các quỹ ETF đến từ các tổ chức tài chính lớn mở ra nguồn nhu cầu mới và đáng kể. Không chỉ là cuộc chơi của các cá nhân, thị trường giờ còn có sự tham gia của các cố vấn và nhà đầu tư tổ chức.

Juan Leon, chiến lược gia đầu tư cấp cao của Bitwise, nói rằng hơn 16 tỷ USD dòng vốn vào các quỹ giao ngay sau 6 tháng ra mắt (11/1) đã nhiều hơn dòng vốn các quỹ đầu tư nhà nước chảy vào bất kỳ quốc gia nào trong nửa cuối năm 2023.

Tương tự, báo cáo của Quỹ tài sản kỹ thuật số CoinShares tiết lộ rằng các sản phẩm đầu tư BTC đã chứng kiến dòng vốn hàng tuần lớn thứ năm, với 1,347 tỷ USD trong tuần rồi. Lũy kế từ đầu năm đến nay, họ nhận được mức kỷ lục 17,221 tỷ USD.

James Butterfill - người đứng đầu bộ phận nghiên cứu CoinShares - cho rằng dòng vốn cao là do BTC giảm giá, khiến các nhà đầu tư tận dụng cơ hội để mua thêm. "Chúng tôi tin rằng sự suy yếu về giá do chính phủ Đức xả hàng và thay đổi tâm lý do CPI thấp hơn dự kiến ở Mỹ đã thúc đẩy các nhà đầu tư tham gia thị trường nhiều hơn", ông nói thêm.

Tiền số lớn nhất thế giới vọt lên hơn 66.000 USD một đơn vị vào sáng 17/7. So với vùng giá thấp hồi đầu tháng 7, BTC đã tích lũy gần 23,5%. Phiên giao dịch hôm nay, thị giá có xu hướng giảm nhưng vẫn duy trì trên 64.000 USD.

Ngoài dòng vốn ETF, sự phục hồi giá có thể liên quan đến việc chính quyền Đức cạn kiệt nguồn cung Bitcoin. Nhà đầu tư cũng quan tâm về xác suất Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ khi ông vốn là người ủng hộ tiền số.

Hơn hết, ông Trump còn bổ nhiệm người đang nắm giữ BTC là thượng nghị sĩ James David Vance làm ứng viên phó tổng thống.

